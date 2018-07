DHA YURT BÜLTENİ-12

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi'nden 120 yolcusu ile İstanbul Halkalı gitmek üzere hareket eden yolcu treni saat 15.45 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerin olduğu belirtilirken çok sayıda yolcu da yaralandı. Kazanın hemen ardından yara almadan kurtulan yolcular, vagonlarda bulunan yaralıları dışarı çıkartmaya çalışın, demiryolu çevresi insan yığınıyla doldu.

Tekirdağ Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sarılar mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için her gruptan acil kana ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımızın başta Çorlu Devlet Hastanesi olmak üzere Çorlu’daki tüm hastanelere kan vermek üzere başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

====================================================

KAZADA AMBULANSLAR YETERSİZ KALINCA, YARALILAR YERDE BEKLETİLDİ

İZMİT'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar yola yatırılarak bekletildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmit-Kandıra karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. İzmit’ten Kandıra'ya giden Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı ve Hasan Kıdık yönetimindeki 41 AV 303 plakalı otomobiller ile karşı yönden gelen 34 FZ 2212 ve 34 FE 3074 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan çok sayıda yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans yetersiz kalınca takviye ambulanslar gelene kadar itfaiye ekipleri tarafından asfalta yatırılarak kontrol alında bekletildi. Araçlardan çıkarılan 1'i bebek, 9 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.