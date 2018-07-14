DHA YURT BÜLTENİ 12

İZNİK GÖLÜ'NE GİREN ÇOCUKLARDAN 2'Sİ BOĞULDU, 6'SI KURTARILDI (3) CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İznik Gölü'nde boğulan Fatma Sayhan ile Vildan Salçın'ın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi'nden alınarak, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatma ve Vildan'ın cenazelerinin, yarın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ağlayan yakınları

- Cenazelerin alınması ve götürülmesi Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) ============================================== Gülşen Bodrum'da hayranlarını coşturdu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan pop müziğin güçlü seslerinden Gülşen, hayranlarını coşturdu. Bodrum'daki Antik Tiyatro'da bir organizasyon firması tarafından düzenlenen konserde sahne alan Gülşen'i, yaklaşık 2 bin kişi izledi. İzleyiciler arasında kıvrak danslarıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek de yer aldı. Beyaz kostümü ve sarı saçlı, yeni imajı ile sahneye çıkan Gülşen, konserine 'Dan Dan' isimli şarkısı ile başladı. 'Yatcaz Kalkcaz Ordayım' şarkısı ile konserine devam eden Gülşen'e sahnede 4 dansçı da eşlik etti.

Danslarla konserini renklendiren Gülşen'e bazı şarkılarda, hayranları bulunduğu yerden eşlik etti. İki saat süren konserin sonunda Gülşen, uzun süre alkış aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gülşen'in sahne performansından görüntü Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================= Sosyal deneyde 3 saatte 3 kişi çöpü kutuya attı DÜZCE'de bir dernek, vatandaşların çevre bilincini ve duyarlılığını gözlemlemek için sosyal bir deney yaptı. 3 saat içerisinde sadece 3 kişi çöp kutusunun yanına bırakılan su şişesini kutuya attı. Düzce'de bir dernek üyeleri Anıtpark Meydanı'nda sosyal bir deney yaparak, çöp kutusunun hemen yanına plastik su şişesi koyarak, kamera ile vatandaşların tepkisini ölçmeye başladı. Yaklaşık 3 saat süren deneyde vatandaşların bazıları plastik su şişesine tekme attı, bazıları ise görmezden geldi. 3 saatlik deney sırasında sadece 3 kişi su şişesini alarak çöp kovasına attı. Çöpleri çöp kovasına atan vatandaşlar, "Çevreye duyarlı olmamız gerekiyor. Çöpleri yerde görünce hemen toplayarak çöp kovasına atmak istedik. Kameraları karşımızda görünce ise çok şaşırdık. Bu durum vatandaşlık ve insanlık görevidir" dedi.

Deneyi gerçekleştiren Mavi Ağaç Derneği'nin başkanı Celal Kasapoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz proje bir sosyal deney kapsamında ele alınacak bir çalışmaydı. Biz bu zaman diliminde çöpü gördüğünde yolunu değiştiren veya üstünden atlayan, tekmeleyen, duyarsız kalan veya sadece görüp eleştirenler gördük ama tabi ki 3 arkadaşımıza teşekkür ederiz, yerde ki çöpü çöp kovasına atarak çevreyi koruma bilincine sahip oldukları için. Tabi ki bu durum bize eğitim konusundaki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal deneyde kullanılan kameradan görüntü

- Yerden çöpü alarak çöp kutusuna atan vatandaşların görüntüsü

- Vatandaşlarla ile röp.

- Mavi Ağaç Derneği başkanı ile röp. ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ========================================= OLAYLI GÜREŞİN ARDINDAN RECEP KARA, KIRKPINAR'I BIRAKTIĞINI AÇIKLADI TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın müsabakasında 'puan' tartışması yaşandı. Puanlama bölümünde iki taraf da yendiğini düşünerek sevinç yaşarken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayıldı. Karara itiraz eden Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıkladı. Tribünlerde çıkan olaylara ise polis müdahale ederek, seyircileri yatıştırdı.

657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü Sarayiçi Er Meydanı'na kısasıya mücadelelere sahne oldu. Saat 10.00'da başlayan ve 30 dereceyi bulan sıcak havada pehlivanlar üst turlara çıkmak için mücadele verirken, başpehlivanlık üçüncü tur kuralarında erken final niteliğindeki eşleşmede Ali Gürbüz'ün rakibi Recep Kara oldu. Normal sürede iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlamayınca puanlama bölümüne geçildi. Ali Gürbüz atak yaparak Recep Kara'dan puan almaya çalıştı, ancak Recep Kara da karşılık verince iki pehlivan da puan aldığını düşünerek sevinç yaşadı. İtirazlar sonucu Hakem Kule heyeti, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden (VAR) faydalanarak video kayıtlarını inceledi. Bu sırada Recep Kara ve Ali Gürbüz, yardımcılarıyla birlikte hakem kule heyeti önünde bekledi. Yaklaşık yarım saat süren inceleme sırasında tribünlerin yarısı Ali Gürbüz'e, diğer yarısı da Recep Kara lehine tezahüratta bulundu. VAR'DAN ALİ GÜRBÜZ GALİP ÇIKTI Başpehlivan Recep Kara, yardımcılarının çektiği güreş videosunu cep telefonundan izledikten sonra, "Daha nasıl yeniş olacak, 50 adam var bir güreşi açamadınız" diye tepki gösterdi. Hakem kule heyeti, yaklaşık yarım saat sonra artan kalabalık üzerine heyet önündeki bulunanların dağılmasını ve Ali Gürbüz ile Recep Kara'nın kalmasını istedi. Polisten de bu konuda yardım istedi. VAR'da görüntülerin incelemesinin ardından hakem kule heyeti Ali Gürbüz'ü galip ilan etti. Gürbüz ve yardımcıları büyük sevinç yaşayıp Er Meydanı'ndan ayrıldı. Recep Kara ise itirazlarını sürdürerek hakem kule heyetine "Bu karar hepinize lazım olacak" dedi. Hakem Kule Heyeti itirazları üzerine Kara'yı kuleye çağırdı.

RECEP KARA, KIRKPINAR'I BIRAKTI Kararın açıklanmasının ardından tribünlerde de hareketli anlar ve tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri tartışma çıkan tribünlere girerek sakinleştirmeye çalıştı. Kararın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Recep Kara, haksız olarak yenilgi kararı verildiğini ve Kırkpınar'a artık güreşmek için gelmeyeceğini söyledi. Kara, "Bu anlattıklarım olayın sıcağıyla nabzım yüksek bir şekilde anlatmıyorum. Tamamen kendimdeyim, tüm irademle anlatıyorum. 22 senedir ben bu er meydanındayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben 1 yıldır burada emek harcıyorum. Aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanla bu güreş verilmediyse, Ali Gürbüz ile yaptığım müsabaka bana verilmiyorsa, artık Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. Recep Kara'nın güreş yapma işi bitmiştir. Hak, hukuk bir şey yok burada. İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Burada bir yılın emeği var, bir yıldır gece gündüz çalışarak hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler, Ben senelerdir dopingli adamlarla uğraştım, 4 tane birinciliğimi yediler. Geldiler, yine hakkımızı yiyorlar, yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Her şey kayıtta, hiçbir şey gizli kalmıyor. Allah'a havale ediyorum bunları, benim için Recep Kara olarak bu saatten sonra Kırkpınar güreşi benim için bitmiştir. Görüntüleri ben de izledim, ağır çekimde de izledim. 'Bu güreşi Ali'ye verdiyseniz tebrik ederim güreşi katlettiniz' dedim. Bu güreşi onlar kadar biz de biliyoruz" şeklinde konuştu.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU Başpehlivanlık güreşlerinin üçüncü tur sonucu, normal sürede rakibi İsmail Koç'u yenen Fatih Atlı çeyrek finale adını yazdırdı. Normal sürede yenişemeyen başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan, rakibi Ali Yanatma'yı, Şaban Yılmaz rakibi Ünal Karaman'ı, Orhan Okulu rakibi Nedim Gürel'i, Serhat Balcı rakibi Mustafa Batu'yu, İsmail Balaban rakibi Osman Aynur'u, Faruk Akkoyun ise rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenerek çeyrek finalist oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ali Gürbüz ve Recep Kara güreşi

-İki tarafın sevinci

-Kara ve yardımcılarının itirazı

-Hakem kule heyeti önündeki kalabalık

-Recep Kara'nın elindeki cep telefonu görüntüsünü izlemesi

-Toplanan kalabalık ve polis ekipleri

-Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın kararı beklemesi

-Hakem Kule heyeti

-Ali Gürbüz'ün galip ilan edilmesi

-Recep Kara'nın itirazları

-Kuleye gitmesi

-Tribünlerde çıkan tartışma

-Recep Kara'nın açıklaması

-Genel görüntüler Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ===================================================

AFYONKARAHİSAR OSB'DE KORKUTAN KOKU AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimyasal madde bulunan bir işyerinden gelen gaz kokusu korkuya neden oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Afyonkarahisar OSB 4. Cadde Elektrikçiler Sitesi'ndeki işyerine gelen Murat Akgün, içeride yoğun gaz kokusu fark etti. Kısa süre sonra kokunun komşusunun işyerinden geldiğini anlayan Akgün, 115'i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kokunun işyerindeki kimyasallardan kaynaklanabileceği endişesiyle olay yerine Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen AFAD görevlileri, maske takıp gaz ölçümü yaptı. İncelemede, kokunun boya ve diğer kimyasallardan kaynaklandığı, olumsuz bir durum olmadığı anlaşıldı. İncelemelerin ardından işletmeciler işyerine geri döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay

-KBRN aracından detay

-İş yerinden detay

-KBRN ekibinden detay

-İş yerine KBRN ekibi girerken detay

-Olay yerindeki vatandaşlardan detay

-KBRN ekibi içeriden çıkarken detay

-KBRN ekibinin maskeleri arkadaşları tarafından çıkartılırken detay

-AFAD ekipleri polis ekipleri ve vatandaşlarla konuşurken detay

-AFAD ekipleri ihbarı yapan kişiyi içeri girmeye hazırlarken

-Dükkanın kepenkleri açılırken

-İçş yeri içerisindeki AFAD ekibinden detay

-Akgün röp

-Olay yeri detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA) =============================================== KARTEPE'DE, UNUTULMUŞ DEĞERLER FESTİVALİ KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nde geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, halk dansları ve oyunlar canlandırılarak, tanıtıldı. Kartepe Belediyesi tarafından Seka Kamp alanında düzenlenen festival, çocuk mehter takımının ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Misket, yakan top, el sanatları, cam sanatı, geleneksel okçuluk, meddah ve orta oyunu gösterisi gibi çeşitli etkililiklerin yer aldığı festivalde katılımcılar unutulmaya yüz tutmuş değerlerle buluştu. Etkinliklerin düzenlendiği sırada festival alanında kurulan çadırlarda yöresel ürünler ve el sanatları gibi tanıtıcı ürünler sergilenerek katılımcılarla buluşturuldu. Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Festivalimizde geleneksel okçuluğu yarışması, sokak oyunlarımız, hanımeli yemek yarışmaları gibi etkinlikler yapıyoruz. Fakat bu etkinliklerde daha önemlisi geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu değerleri unutturmamaya, yaşıtlarımıza hatırlatmaya çalıştığımız örf, adet ve geleneklerimizi icra ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizi burada tekrar yaşamak, iki gün olsa da yaşatmak bizim için çok önemli. Festivalimizi geçen yıl Sırbistan'da yaptık, bu yıl da Makedonya Cumhuriyeti'nde yapmayı planlıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Festival alanından genel görüntü

-Açılan stantlar

-Oyunların oynanması

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) ================================================= Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı DÜZCE'de, bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan İbrahim Aydoğdu idaresindeki 34 RK 7772 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada İbrahim Aydoğdu, Ayşe Aydoğdu, Afet Akdağ ve 4 yaşındaki Zeynep Meyra Aydoğdu yaralandı. Yaralıların çıkarılmasının ardından ters dönen araç polis ve vatandaşlar tarafından çevrildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Takla atan aracın polis ve vatandaşlar tarafından çevrilmesi

- Kaza alanından görüntü ve yaralılardan görüntü