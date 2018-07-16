DHA YURT BÜLTENİ 12

Yağmurda ıslanmamak için kapalı alanlara koştular (2)
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Adapazarı'nda yağmur yağışı sonucu Bosna Caddesi, Sedat Kirtetepe Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi ve kent merkezindeki ara sokaklar adeta göle döndü. Sürücüler sularla dolan yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerine yağmur suları doldu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma yaptı. 30 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sular altında sokaklar
Vatandaşlardan görüntüler
Suyla kaplı yollarda ilerleyen araçlar
Röportaj
Detaylar
ADAPAZARI (DHA)
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Ambulansa yol vermeyen başka ambulansa tepki gösterdi
ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta siren çalan ambulansa başka bir ambulansın yol vermediğini iddia eden otomobil sürücüsü, aracından inerek ambulans şoförüne, 'İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?' diye tepki gösterdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sıkışan trafikte siren çalarak ilerleyen ambulansa sürücüler yol vermeye çalıştı. Bu sırada arkasından gelen ambulansa yol vermeye çalışan otomobil sürücüsü ile trafikte seyir halinde olan başka bir boş ambulans arasında yol verme tartışması yaşandı. Siren çalan ambulans yoluna devam ederken, otomobilini yolun kenarına çekerek inen O.Ç., boş ambulansın sürücüsüne yol vermediği için tepki gösterdi. Ambulans şoförünün de tepki göstermesiyle araya çevredekiler girdi. Ambulansın plakasını fotoğraflayan O.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edeceğini söyleyerek, "Ben ambulansa yol vermeye çalışırken bana delikanlılık yapmayacaksın. Seni şikayet edeceğim. Bunları da ambulans şoförü yapıyorlar. Kendi meslektaşına yol vermiyorsun sen? İnsan kendi meslektaşına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini sürdürdü.
O.Ç.'yi sakinleştiren çevredekiler aracına bindirdi. Ardından iki araç da yoluna devam etti.
Görüntü Dökümü
-Yaşanan tartışma
-Çevredekilerin araya girmesi
-Otomobil ve ambulansın gitmesi
Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)
(50 SN) Boyut: (93 MB)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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BARTIN, (DHA)
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