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DHA YURT BÜLTENİ 12

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

GÖREVE başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini memleketi Erzincan'a yapan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yeni dönemde mecliste az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek çalışacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, memleketi Erzincan'da

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA)- GÖREVE başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini memleketi Erzincan'a yapan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yeni dönemde mecliste az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek çalışacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a geldi. Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret eden Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste görev yapmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek, Hayat devam ediyor, iki ay önce başka bir konumdaydık, bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun, ülkemiz için, milletimiz için elimizden geldiğince, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste başkan olarak görev yapmak bir onur, bir şeref olarak görüyorum. Yeni dönemde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı çalışmalarla çok daha yürütmenin elini rahatlatacak. Yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi hak ve özgürlüklerin daha da artırılması yönünde gayret edecek. Denge, denetleme ve yasal faaliyetlerini, uzlaşma kültürünü genişleterek, az münakaşa çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz dedi.

'OHAL VE BEDELLİ KONULARI MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK'
TBMM'nin halen çalışmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, İki kanun teklifi var, birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi Olağanüstü Hal sona erdi. Olağanüstü Hal sona erince gerek FETO ile gerek terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelere ihtiyaç var. Dolayısıyla o maddeler görüşülecek. İkinci teklif de bugün verildi. Burada da bedelli askerlik ile ilgili bir düzenleme söz konusu, aynı zamanda sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin önlenmesine yönelik güvenlik boyutu olan düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunları da meclis tatile girmeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma imkanımız olacak diye konuştu.
Yıldırım, açıklamasının ardından 3'üncü Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediyesi'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Binali Yıldırım'ın valiliğe gelişi
-Karşılama mangası selamlama
-Binali Yıldırım'ın valilekten çıkışı
-Binalı Yıldırım'ın açıklaması
Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Jandarma ekibi hatalı solma yapan araç ile çarpışmaktan son anda kurtuldu

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT ile Kandıra arasındaki yolda öğrencileri taşıyan bir otobüsün hatalı sollama yaparak karşıdan gelen aracın yolun dışına çıkması ile çarpışmaktan kurtulduğu ve bir hafif ticari aracın yine hatalı sollama yapması sonucu jandarma aracının yolun dışına çıkmasıyla kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3 şeritten oluşan İzmit ile Kandıra arasındaki yolda sık sık kazalar yaşanırken, hatalı sollamaların neden olduğu kazalarda can kayıpları yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hatalı sollamalara neden olan sürücülerin yarattığı tehlike gözler önüne serildi. İzmit-Kandıra yolu Tekkeköy mevkiinde 16 Temmuz günü kaydedilen ilk görüntüde, İzmit'ten Kandıra yönüne giden Sadullah K. idaresindeki hafif ticari araç, 2 gidiş 1 geliş olmak üzere 3 şeritli olan yolda hatalı sollama yaptı. Yolun üçüncü şeridine çıkarak önündeki aracı geçmeye çalışan hafif ticari araç, karşı yönden gelen jandarma ekip aracı ile burun buruna geldi. Jandarma aracı yolun dışına çıkarak kaza yapmaktan kurtuldu. Daha sonra aracın peşinden giden jandarma ekibi, hafif ticari aracı durdurarak sürücü Sadullah K.'ye 'Tehlikeli Araç Kullanmak' suçundan 451 TL ceza kesti.

Aynı yerde, İzmit'ten Kandıra istikametine giden Yahya T. idaresindeki otobüs, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Kefken'de bulunan bir yaz kampına öğrencileri götürdüğü öğrenilen otobüs, karşı şeritten gelen aracın yolun dışına çıkması sayesinde kaza yapmaktan kurtuldu. Görüntüleri izleyen İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, otobüsü yol üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurarak ceza yazdı. Muayenesinin de olmadığı belirlenen otobüs sürücüsüne 'Muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak', ve 'Tehlikeli Araç Kullanmak' suçlarından toplam 578 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Jandarma ile çarpışmaktan son anda kurtulan aracın güvenlik kamerası görüntüsü
-Hatalı sollama yapan otobüsün güvenlik kamerası görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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