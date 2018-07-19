DHA YURT BÜLTENİ 12

1 - Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (2) İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI

KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan Suriyeli göçmenler, getirildikleri Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermeye başladı. Yerleştirildikleri Taşucu Anadolu Meslek Lisesi Öğrenci Yurdu'ndan midibüslerle alınan Suriyeliler, götürüldükleri Taşucu Jandarma Karakolu'nda tercüman eşliğinde ifade vermeye başlandı. Bu arada hastanedeki tedavisi tamamlanan Suriyeliler ise öğrenci yurduna getiriliyor. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 2 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi. TEŞHİS İÇİN GELDİLER

KKTC açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaşamını yitiren 19 göçmenin otopsilerine başlandı. Otopsisi tamamlanan 6 kişinin cenazesi Akkapı Mezarlığı morguna gönderildi. Ayrıca, Adana'da yaşayan Suriyeliler, ölenlerin arasında yakınlarının olabileceğini düşünerek Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Görevliler eşliğinde morga alınan bazı Suriyelilerden kan ve doku örnekleri alınıp eşleştirme yapılacağı öğrenildi. Morg önünde bekleyen bir Suriyeli, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz, ölenlerden yakınlarımız olabilir. Bu yüzden gelip bakmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazelerin morgtan alınması

- Morg tabelası

- Adli Tıp Krumu tabelaları

- Bir yakınlarının konuşması

- Cenaze aracı Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ============== 2 - Leyla'nın ölümünde şok gelişme; Babasının amcasının oğlu tutuklandı (2) BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02 Temmuz 2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli, 14 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir."

=========== 3 - Engelliler, 'barış' için Avrupa'da pedal basıyor BARİKAT Sanat Atölyesi Derneği'nin düzenlediği 'Sessiz Çığlık Avrupa Bisiklet Turu'na katılan aralarında Güneydoğu gazisinin de bulunduğu 15 engelli bisikletli, 'Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin' sloganıyla Hollanda'nın Lahey kentine gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Aralarında Güneydoğu gazisinin de yer aldığı 15 engelli, engellilerin yaşam haklarına dikkat çekmek için, 'Sessiz Çığlık Avrupa Bisiklet Turu'na çıktı. Bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan grup, 'Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin' sloganıyla Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Luksemburg, Belçika ve Hollanda olmak üzere toplam 10 Avrupa ülkesini kapsayan yaklaşık 5 bin kilometre bisikletleriyle turlayacak. 1 Eylül günü Hollanda'nın Lahey kentine varacak olan grup, burada Lahey Adalet Yüksek Divanı'nın önünde, barış çağrısı yaparak, engelli haklarına dikkat çekecekler. Tura katılan Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın, tura katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Sonradan bir engelli olarak hayatımı engelli insanlara atadım. Ülkemizde ve dünyamızda savaşlar ve darbeler olmasın istiyorum. Savaşlardan dolayı engelliler ordusuna yeni engelliler katılsın istemiyorum. Devlet büyüklerimizden engellilerin sorunlarını aşması için destek bekliyoruz. Biz engellilerin neler yapabileceğini göstermek amacıyla yola çıktık. Dolayısıyla bu yolda ilerleyeceğiz. Edirne'ye 300 kilometrelik yol geldik. Bulgaristan'a gideceğiz. Bulgaristan'dan Romanya, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Fransa ve en son Hollanda Lahey'de son bulacak. Orada açıklama yaparak engellilerin önündeki engellerin kaldırılması adına mesajımızı ileteceğiz. Engellilerin de sanatın ve sporun içinde olduğunu belirterek bir mesaj vereceğiz. Çok zorlu bir yolculuk olacak biliyoruz. Ama zor şartların olması bizim için engel değil. Engelleri aşa aşa amacımıza zorda olsa ulaşacağız" dedi.

'MERKEL'E TOPRAK GÖTÜRECEĞİZ'

Bisikletle dünya turuna çıkan ve önceki gün Kırklareli'nde yıldırım düşmesi sonucu ölen Alman uyruklu Födisch Maximilian ölürken, arkadaşı Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Ekrem Taşkın, Maximilian'ın öldüğü yerden toprak aldıklarını ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bu toprağı vereceklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'nde, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Alman bisikletçi ve Fransız arkadaşı, yolda bize denk gelmişti. Selamlaşmıştık. Ölen Alman bisikletçiye Allahtan rahmet diliyoruz. Yaralı Fransız bisikletçiye de geçmiş olsun dileklerimizi diliyorum. Alman bisikletçinin

öldüğü noktadan toprak aldık, Alman Başbakanı Merkel'e teslim edeceğiz. Ona üzüntülerimizi belirteceğiz" dedi. Engelli milli sporcu olan Nihat Demir, Bursa'dan tura katıldığını belirterek, "Uluslararası maratonlarda özel tekerlekli sandalyemle yarışmalara katılıyorum. Hayalimdeki en büyük isteğim tekerlekli sandalyemle Avrupa turuna çıkmaktı ve ilk kez yapıyorum. Bunu gerçekleştirecek olmak beni çok gururlandırıyor. Engelli olarak tekerlekli sandalyemle 10 ülke geçeceğim. Ve 1 Eylül'de Hollanda Lahey'de engellilerin sesiz çığlığı olacağız. Ülkemizde ve dünyada engellilerin neler yapacağını göstermek amacıyla ben buradayım. Engellilerin neler yapacağını biz buradan göstermiş olacağız. Ülkemizde ve dünyada çok engelli var. Bunların engelli olmasının en büyük nedeni savaş ve terör. Bizim 1 Eylül'ü seçmemizin sebebi, Dünya Barış Günü olması. Biz Lahey'de engelli arkadaşlarımız olmaması amacıyla yola çıktığımızı vurgu yapıp savaşın ve terörün bitmesini istiyoruz. Dünyadaki tüm engellilerin sesi olmak için yola çıkıyoruz" dedi.

Grup daha sonra bisikletleriyle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Engelli bisikletliler Kapıkule'de

Engellilerin pedal çevirmesi

Ekrem Taşkın ile röp.

Bisikletlilerden detaylar

Nihat Demir ile röp.

Engellilerin Kapıkule'den çıkış yapması

Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ================ 4 - 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü adliyede İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, hatalı sollama yaparak 3 kişinin ölümüne neden olan, hastanede yapılan kontrolde 270 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü adliyeye sevk edildi. 8 Temmuz tarihinde İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Tekkeköy mevkiinde meydana gelen kazada, Kandıra'dan İzmit istikametine giden Ömer Yağcı kontrolündeki 34 FE 3074 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar 2 araca çarptı. Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan 37 yaşındaki Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru yaşamlarını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.

Kazada yaralanan Ömer Yağcı'nın hastanede yapılan kontrolünde 270 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Ömer Yağcı hastanede tamamlanan tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan Ömer Yağcı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlının adliyeye çıkarılması

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) ================ 5 - Süs saksılarını tahrip eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı RİZE'de, belediye tarafından dekoratif kavşak düzenlemesi kapsamında yaptırılan ve yol kenarına konulan çiçeklerin ekili olduğu saksılar tahrip edildi. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirlediği güvenlik görevlisi F.T.'yi gözaltına aldı. Olay, önceki gece Çarşı Mahallesi döner kavşakta meydana geldi. Belediye tarafından dekoratif kavşak düzenlemesi kapsamında yaptırılan ve yol kenarına konulan çiçeklerin ekili olduğu saksılar tahrip edildi. Belediye görevlilerinin suç duyurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, incelemeye aldığı MOBESE görüntüleri üzerinden kimliğini belirlediği güvenlik görevlisi F.T.'yi gözaltına aldı. İfadesinde sarhoş olduğunu ve yaptığının farkında olmadığını öne süren F.T. hakkında, 'Kamu malına zarar verme' ve 'Toplumun huzur ve sükununu bozma' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerası görüntülerinde F.T.'nin saksıları tahrip etme anı yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Olay anı güvenlik kamerası F.T.'nin vesikalığı Saksıların eski ve kırıldıktan sonraki fotoğrafları Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA =========================== 6 - Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 820 paket sigara, güneş gözlükleri ve 71 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, özel bir düzenek yardımıyla açılan odada gümrük kaçağı 820 paket sarılmış sigara, 51 adet güneş gözlüğü, 71 kilo tütün, 4 sigara sarma makinesi ile 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K'nın (55) emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (Görüntü dökümü:

-Polis kamerası tarafından operasyon sırasında çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: ESKİŞEHİR / DHA ===================== 7 - Ünlü pizzacıdan, Tuncelili yetim ve öksüz çocuklara pizza

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - KANADA'nın Toronto kentinde yaşayan, Tuncelili dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, tatilini geçirmek için geldiği memleketinde, yetim ve öksüz çocuklara elleriyle pizza yaparak ikram etti.. Tatilini geçirmek için Kanada'dan memleketi Tunceli'ye gelen dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in teklifi üzerine yetim ve öksüz çocuklara, kendi elleriyle pizza yaptı. İş yerinin bulunduğu Toronto'da dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve bir çok Holywood yıldızına pizza yapan pizzacı Zeynal Arı, tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Tunceli'de yetim ve öksüzlere pizza yaparak, çocuklara sevindirdi. Arı'nın yaptığı pizzaları keyifle yiyen çocuklar, tekne keyfiyle güzel bir gün geçirmiş oldu. Zeynel Arı, Tunceli'deki bir lokantada düzenlenen organizasyonda, çocuklara nasıl pizza yapılacağı konusunda bilgiler vererek, lezzetli pizza yapmanın yollarını uygulamalı olarak gösterdi.

Daha sonra taş fırının başına geçerek, malzemelerini hazırladığı pizzaları pişiren Arı, pişirdiği pizzaları çocuklara ikram etti.

Yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen tekne gezisine Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, ve ünlü pizzacı Zeynel Arı da katıldı. Tekne gezisi sırasında bir konuşma yapan Vali Sonel, "Zeynel Bey, Tuncelili iş adamımız. Kanada, Toronto’nun en büyük pizzacısı. Kendisi Toronto’da Tunceli ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyor. Çocuklarımızı sevindirip, mutlu ettiği için kendisini kutluyoruz." dedi. Ünlü Pizzacı Zeynel Arı ise, Tunceli'de geçen yıldan bu güne ok büyük farklılıklar gördüğünü belirterek, "Kendimi İtalya’nın Venedik şehrinde hissetim."dedi. Görüntü Dökümü:

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- Etkinlikten görüntüler Haber:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - ================ 8 - Nazilli'de yanan orman ve zeytinlik alan gündüz görüntülendi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, 9 hektar çam ormanı ile zeytinlik alan yandı. Gündüz görüntülenen bölgede, yangının verdiği zarar daha net görüldü.

Kırsal Yalınkuyu Mahallesi'nde trafodan çıkan kıvılcımla başlayan yangın zeytin ve çam ağaçlarına büyük zarar verdi. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bölgedeki yangın için orman ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, havadan ve karadan yapılan 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık, "Evlerimizin çok yakınına kadar geldi. İlk ev de bizim evdi. Allah korudu. Ramak kala orman yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü" dedi. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca ise, "İlk belirlemelere göre 5 hektar zeytinlik alan ve 4 hektar çam ormanı olmak üzere toplam 9 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarımız tamamlandı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yangın bölgesinden ve yanan yerlerden detay görüntüler

- Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık isimli vatandaşın açıklamaları

- Çıkan orman yangını sonrasında yanan bölgelerden ve soğutma çalışmaları tamamlanan yerlerden görüntüler

- Yalınkuyu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çırık isimli şahsın kendi evlerinin de yanmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) =========== 9 - Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama VAN, (DHA)- VAN'da, polis memuru Amhet Altun'un şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı çatışmada öldürülen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisinden Ahmet Altun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken,1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.