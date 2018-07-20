DHA YURT BÜLTENİ 12

1 - Bursa'da polisten kaçan sürücü, havaya ateş açılarak yakalandı BURSA'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında havaya ateş açılarak durduruldu. Kovalamaca sırasında 4'ü polis aracı, 6 araca çarpan otomobilin sürücüsü B.S. (26) hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan gece saatlerinde uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan 16 RA 488 plakalı otomobili takibe aldı. Adalet Mahallesi Atilla Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında polis, önüne geçtiği aracı, havaya ateş açarak durdurdu. Kaçarken aracıyla 4'ü polis aracı, 6 araca çarpan B.S. gözaltına alındı. Sürücünün, çeşitli suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Araçta yapılan ilk aramada bir tabanca ele geçirildi. Araç, detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü

-Hasar gören araçlardan görüntü

-Polisin çalışması

-Polisin sürücünün kullandığı araçta inceleme yapması Süre. 1.06 Boyut: 124 mb

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) ================== 2 - Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından, Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından, okul çevreleri ve parklarda uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek, Yozgat ve Kırşehir'de, okul çevrelerinde, park ve bahçelerde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yozgat, Kırşehir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda, F.A, H.A, M.A, H.A, H.Ö.K. ve Ü.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyet Müdürlüğü girişinden görüntü

-Zanlıların polis nezaretinde adliyeye götürülmesi ================= 3 - Çobanı dövüp silah zoruyla 10 adet koyunu çalan 5 kişi gözaltına alındı KARAMAN'da yayla evinde kalan çoban Nevzat Yıldırım ve oğlu Umut Yıldırım'ı (17) dövüp, silah zoruyla ağıldaki 10 adet koyunu çalan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, geçen 18 Temmuz günü gece yarası Akçeşehir beldesinde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Yıldırım ve oğlu Umut Yıldırım yayladaki evde uyuduğu sırada ellerinde av tüfeği bulunan 5 kişi evi bastı. Baba ve oğlu döven saldırganlar, havaya rastgele ateş açtıktan sonra av tüfeğinin namlusunu Nevzat Yıldırım'ın ağzına dayayıp öldürmekle tehdit etti. Ardından baba ve oğlunun cep telefonu ile ağıldaki koyunlardan 10 tanesini kamyonete yükleyip hızla uzaklaştı. Nevzat Yıldırım aldığı darbeler sonucu bayıldı. Umut Yıldırım da motosikletle beldeye gidip yardım istedi. Baba ve oğul ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nevzat Yıldırım'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, salgırganların Bekir S.(29), Şükrü Y.(20), Ahmet Emre K.(21), Batuhan S. (18) ve Yunus Y.(20) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin koyunları sattığı ve parasını da gazinoya giderek harcamaya hazırlandığı belirtildi. Satılan koyunlar tekrar sahibine iade edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) ===================================== 4 - Kozan’da kaçak bahis operasyonu ADANA’nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 7 ilde 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24 kişi yoğun güvenlik önlemi altında bugün Kozan Adliyesi'ne çıkarıldı. Diğer şüphelilerden 3 kişi diğer illerde tutuklanırken 18 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 7 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Polis otobüsünün gelmesi

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adliyeye götürülmeleri

- Polis aracının gelişi

- Zanlının çıkarılması

- Adliyenin görüntüsü

SÜRE: 01'37" BOYUT:99 mb Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),(DHA) ====================== 5 - Darende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulundu MALATYA'nın Darende ilçesinde, 4 ay önce kaybolan zihinsel engelli Selimcan Kelleci'nin (21), Tohma Çayı'nda cesedi bulundu.

Darende'de 13 Mart günü zihinsel engelli Selimcan Kelleci kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, Tohma Çayı yanında Kelleci'nin kıyafetlerini bulunca suda arama yaptı. Birkaç gün süren çalışmalardan sonuç alınamayınca aramalar sonlandırıldı. Bu sabah saatlerinde vatandaşlar, çaydaki kayalıklar arasında sıkışmış erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşları sonucu cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, 4 aydır aranan Kelleci'ye ait olduğu belirlendi. Kelleci'nin cesedi, otopsi için Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin uğraşması

- Ekiplerin genci sudan çıkarması

- Genci taşımaları

- Olay yeri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-(DHA)

145 MB ================ 6 - Yağmur Darıca'da etkili oldu DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak yağış nedeniyle Darıca'da yollar su ile dolarken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir anda bastıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bindikleri otobüs arıza yapan bir turist kafilesi de kaldırım üzerinde yeni araç gelmesini bekledi. Yağış sırasında Darıca itfaiyesinin aynı anda 10'dan fazla su baskınına müdahalede bulunduğu öğrenildi. Nene Hatun Mahallesi'nde bir olaya müdahale etmeye giden 41 RC 933 plakalı merdivenli itfaiye aracı ise, İnönü Caddesi üzerinde yolun çökmesi nedeniyle çukura saplandı. Yola saplanan aracı kurtarmak için yoğun çaba harcandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Su basan yollar

-İtfaiye aracının mahsur kalması

-Detay görüntüler

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli),(DHA) ============= 7 - Deprem sonrası Savrun Çayı'nda ilginç doğa olayı