DHA YURT BÜLTENİ 12

Olay, Osmancık ilçesi Karaçay köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arda Çiçek, ailesi ile birlikte gezmek için Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES Baraj Gölü'ne geldi. Arda, burada baraj yapılmadan önce ırmak üzerine köylüler tarafından yapılan beton bent üzerinde oturmaya başladı. Bu sırada dengesini yitiren çocuk suya düştü. Bölgede bulunan bir çoban, çocuğun düştüğünü görüp hemen yakınlarına haber verdi. Arda'nın ailesi, jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Olay yerinden detay -Ekiplerden detay -Ailesinden detay -Detaylar Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)

Merkez Gökçebağ köyünde önceki geceden beri haber alınamayan Ayşe Ot'u arama çalışmaları sürüyor. Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Gökçebağ köyünden de yaklaşık 80 kişi, Ayşe Ot'u bulabilmek için 40 kilometrelik bölgede çalışma yapıyor. Ekipler bugün de Ayşe Ot'u Gökçebağ köyü yakınındaki Başakevler Sitesi içerisinde kullanılmayan evlerde aradı, ancak sonuç elde edilemedi. Bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan JAK Timi istendi.

DERİK İLÇESİNDE ŞEHİRİÇİ ÇALIŞACAK 4 HALK OTOBÜSÜ TÖRENLE HİZMETE BAŞLADI

MARDİN'in Derik ilçesinde, şehiriçi ulaşımı sağlayacak 4 halk otobüsü, Vali Mustafa Yaman'ın katıldığı resmi bir törenle hizmete başladı. Dört halk otobüsü Derik'te, şehiriçi hizmet veren ilk araçlar oldu.

Cumhuriyet tarihinden itibaren ilçe olan ve halen 25 bin nüfusu ve 8 mahalleden oluşan Derik'te şehiriçi yolcu taşıyacak 4 halk otobüsü ilk kez hizmete girdi. Derik Özel Halk Otobüsü Derneği tarafından satın alınan otobüslerin hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

Halk otobüslerinin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yaman, bu halk otobüslerde uygulanacak sistemin Türkiye genelinde kullanılan sistemle aynı olduğunu belirterek, "Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve şimdi de Derik'te şehiriçi ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Akıllı ulaşım sistemiyle bu otobüslere binmek için ödeme araçları, Türkiye'nin her yerinde aynı sistemle olacak. Yani ulaşım birbiriyle koordineli, konvorlu olacak. Akıllı araç bunlar. Klimalar çalışıyor, artık bundan sonra bu araçları cep telefonuna yüklenecek uygulamalarla takip edebileceksiniz. Hangi saatte, nerde olacak, hangi durakta olacak? Bunların hepsini öğrenebileceksiniz. Türkiye'nin her yerinde aynı ödemeyi yapabileceksiniz. Hayırlı olsun" dedi.