DHA YURT BÜLTENİ 12

ABD'Lİ RAHİP ANDREW CRAİG BRUNSON EV HAPSİ İÇİN CEZAEVİNDEN ÇIKARTILDI Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, ev hapsini çekmek üzere evine götürüldü. Cezaevinden araca bindirilen Brunson’a evine götürülüşü sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cezaevinden görüntü

- Brunson'dan görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ======================================== HALDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ SAMSUN'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Özmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Özmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bafra ilçesinde sebze ve meyve halinde Arif Özmen'in silahlı saldırıda hayatını kaybetitği olay işyerining üvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında şüpheliyi gören Özmen ince kolonun arkasına saklanıyor. Saldırgan ise onu görüp ateş ediyor. Saldırgan, sebze kasalarının yanına yere düşen Özme'nin başına tekrar ateş ediyor. Buradan uzaklaşmak isterken kendisine yaklaşan bir kadına da tabancayı doğrultan şüpheli son anda ateş etmekten vazgeçip gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

(SÜRE:8 sn) (BOYUT:1.71 MB) Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) ================================== BUCAK'TA SOKAK KEDİLERİ ZEHİRLENDİ İDDİASI BURDUR'un Bucak ilçesinde 10 kedi ölüsü bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, polise başvurdu.

Bucak'a bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde kedi ölüleri bulundu. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri mahalleden 10 kedi ölüsü toplarken, bölge halkı hayvanların zehirli gıda verilerek telef edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Mahalle sakinlerinden Nilgün Sayın, kendi kedisinin de zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederken, hayvanı ağzından köpükler çıkarken bulduğunu, diğer kedilerin de aynı şekilde olduğunu anlattı. Hayvanlara müdahale etmeye çalıştıklarını ancak kurtaramadıklarını söyleyen Nilgün Sayın, polise şikayetçi olduğunu ve bunun üzerine inceleme yapıldığını aktardı.

Nilgün Sayın'ın kızı Yaren, ölen kedileri için çok üzüldüğünü belirtirken, yaptıkları küçük bir mezara kediyi gömdüklerini ve her gün onu ziyaret edip, dua ettiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Sevilay Eser de hayvansever olarak durumdan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Can çekişen bir kedinin görüntüsü

- Çocukların kediyi gömdükleri mezarın başında görüntüsü

- Çocukların kediyi gömdüğü mezarın görüntüsü

- Bir mahalle sakini kadınla röportaj HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) =========================================== UMURBEY BELEDİYESİ, RÜZGARDAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, belediye tarafından yaptırılan ve aylık 120 ile 150 bin TL arasında getiri sağlayacak rüzgar türbini için temel atma töreni düzenlendi. Rüzgar türbininin getirisiyle, hem belediyenin, hem de her ay belirlenecek 10 vatandaşın elektrik faturası karşılanacak. Beldede düzenlenen temel atma törenine, Umurbey Belediye Başkanı Ak Partili Sami Yavaş, Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, 3E ENERJİ firması genel müdürü Bora Güçlü ve vatandaşlar katıldı. Yüksekliği 70 metre, kanat çapı 55 metre olan rüzgar türbini 7 milyon TL’ye mal olacak. Dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatılan türbin, saatte 1000 kilovat enerji üretebilecek. Aylık 120 ile 150 bin TL arasında bir getiri sağlayacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Yavaş, kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline gelmek istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, "Bugün 1 kilovatlık lisanssız rüzgar türbininin temelini atıyoruz. Buradan kazanılan gelir ile Umurbey Belediyemizin kendi tükettiği elektriği ve aynı zamanda Umurbey beldemizde yaşayan halkımızdan her ay seçilecek 10 kişinin elektrik faturasının ödenmesi şeklinde bir paylaşım sağlanacak. Sizler de görüyorsunuz, küçük bir belediye olmamıza rağmen çeşitli konularda beldemizi ve Çanakkale'mizi ön plana çıkartmak için çok güzel hamleler yapıyoruz. İnşallah bunu da Umurbey halkımıza kazandırdıktan sonra hem ekonomisini düzelten, hem de kendi yağı ile kavrulabilen bir belediye haline geleceğiz. Yatırımların devamını getireceğiz" dedi. 3E ENERJİ Genel Müdürü Bora Güçlü ise, proje hakkında teknik bilgileri paylaştı. Güçlü, çok iyi bir gelir sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Başkanımızın büyük çabaları sonucunda böyle bir projeyi gerçekleştirmek üzereyiz. İlk aşaması olan temelini atıyoruz şu anda. Türbinimiz saatte 1000 kilovat enerji üretebilecek güçte olup, dünyanın en gelişmiş sistemleri ile donatıldı. 55 metre kanat çaplı ve yüksekliği de 70 metre. Buranın rüzgarı gerçekten çok iyi. Türbinimizin çok verimli çalışacağını düşünüyoruz burada. Kısmetse çok iyi bir gelir sağlayacağız. Hem ülke ekonomisine, hem de Umurbey ekonomisine yenilenebilir enerji ile çevreyi hiç tahrip etmeden böylesine büyük bir enerjiyi sisteme kazandırmış olacağız.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Temel atma töreninden görüntü.

Başkan Sami Yavaş'ın açıklaması. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ========================================= ENGELLERİ ÜRETEREK AŞTI BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 yaşındayken yanlış uygulanan tedavi sonrası hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Müfide Esringün (58), ördüğü bez bebekleri satarak geçimini sağlıyor. Burhaniye'deki Şehit Turhan Bayraktar Parkı önünde yaz aylarında gün boyu stant açan yürüme engelli Müfide Esringün, evinde ördüğü bez bebeklerle, süslediği oyuncak bebekleri ve bebek giysilerini satıyor. Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi'nde de görevli olan Esringün, vatandaşları engellilere yardım adı altında para toplayanlara karşı uyardı. Tüm engellileri bir şeyler üreterek hayatlarını kazanmaya davet eden Müfide Esringün, devletin bu konuda engelli vatandaşlara yol gösterici olmasını da istedi. 'ÜRETMEYE ENGEL YOK' Engellilerin evlerinde üretim yaparak para kazanabileceğini belirten Müfide Esringün, bu tür uğraşların psikolojiye de iyi geldiğini anlatıp, şunları söyledi:

"Devletimizden destek bekliyoruz. Evde yapabileceğimiz işler istiyoruz. Şu anda benim kullandığım araba 7 bin 500 lira. Herkes bunu alamıyor. Bu yüzden hiçbir engelli sokağa çıkamıyor. Devletimiz bu konuda bize yardımcı olması lazım. Bütün engellilerin sokağa çıkması lazım. Üretebilen birçok engelli var. Üretmeye engel yok. Yeter ki biz yapmak isteyelim. Herkes bir şeyler üretebilir elinden geldiği kadar. Harçlığını çıkarır. Ne bileyim evini geçindiren insanlar var. Ama, bizim üretime katkıda bulunmamız için dışarı çıkmamız lazım. Çıkamayanlar da evde bir şeyler yapması lazım. Öncelikle burada alışveriş yapan dostlara, arkadaşlara, gelen giden misafirlere çok teşekkür ederim. Yalnız yetkililerden çok önemli bir isteğim var. Burada gençler toplanıyor. Ellerinde bir tepsi. İki tane gazete parçası, 'Engellilere yardım' diyorlar. Ne olur bunlara izin vermeyin. Bu paralar hiçbir derneğe gitmiyor. Bunlar sadece sahtekârlık. Sahte makbuzlar, sahte isimler altında engellilerin adını kullanarak vatandaşlardan para topluyorlar" dedi.