DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TUNCELİ'DE 3 GÜNDÜR SÜREN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ile Çataksu köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın, söndürüldü. Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ve Çataksu köyleri arasında bulunan meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda 3 gün önce yangın çıktı. Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince getirilen iş makinelerinin yardımı ile yangınının etkili olduğu alan çevresinde yollar açıldı. Adana'dan gelen yangın söndürme uçağının havadan müdahale ettiği yangın bölgesine dün de arasöz ve itfaiye ekipleri ulaştı. Dün gün boyu süren çalışmalarla yangın kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 600 dekarlık alanda etkili olan yangın, sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürüldü. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) ====================================================== İZMİR'DE KORKUTAN YANIK KOKUSU (EK)

2)SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesinde, dün (cumartesi) gece İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki otluk ve bataklık alanda çıkan ve rüzgarın yanmış otların kokusunu kent merkezine kadar taşıdığı yangınla ilgili olarak açıklama yaptı. Yetkililer, 20 bin dönüm araziye sahip olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin, çamur kurutma yataklarının bulunduğu bölgede dün saat saat 12.30 civarında birbirinden oldukça uzak 4 değişik noktada ot yangını çıktığını, yangına müdahale için İtfaiye Müdürlüğü'ne hemen haber verildiğini ayrıca, atıksu arıtma tesisindeki vidanjör ve kombine araçlar ile tesis personelinin de ilk müdahaleyi yaptığını belitti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: "Yangın görülen alanlara kireç kaymağı (kalsiyum hidroksit solüsyonu) püskürtülerek yanıcı malzemenin hava ile temasının kesilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ot yangını saat 14.00 dolaylarında söndürülmüş, ancak, yangının tekrar başlama olasılığına karşı ve soğutma amaçlı olarak itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etmiştir. 29 Temmuz Pazar günü saat 14.30 itibari ile itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve yer yer yeniden alevlenen bölgelere müdahaleler devam etmektedir. Bununla birlikte cumartesi günü başlatılan kireç kaymağı (kalsiyum hidroksit solüsyonu) uygulamaları da sürdürülmektedir."

======================================================== 3)RAHİP BRUNSON İÇİN DUA ETTİLER İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ibadete katılarak eşi için dua etti. Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson sabah saatlerinde eşinin tutuklanmadan önce görev yaptığı Diriliş Kilisesi'ne geldi. Pazar günleri 11.30 ile 13.30 arasında yapılan ibadete katılan Norine Brunson, yaklaşık 4 saat kilisede kaldı. Norine Brunson ve Diriliş Kilisesi'nde ibadete katılanlar rahip Andrew Craig Brunson için dua etti. İbadette Türkiye için de iyi dileklerde bulunuldu. Görüntü alınmasını istemeyen Norine Brunson saat 15.30 sıralarında kiliseden ayrıldı. Brunson, alışveriş yaptıktan sonra Alsancak'taki evine döndü.

DAVA SÜRECİ

FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya bakan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınması kararı verdi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden alınarak, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'a elektronik kelepçe de takıldı.