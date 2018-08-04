DHA YURT BÜLTENİ - 12

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, OTOMOBİLDEN AÇILAN ATEŞLE YARALANDI
BURSA'da, kumaş dükkanı işleten Hasan Alkan (32), iş yerinin önünde otururken otomobilden silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen 2 kişi aranıyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alkan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla otururken, dükkanın önünden geçerken yavaşlayan otomobilden pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet eden Hasan Alkan, ağır yaralandı. Alkan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesi ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, olayın ardından aynı otomobille kaçtı. Polis, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin, M.A. ve K.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler ile Hasan Alkan arasında borç alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinde yaptığı incelemede bulunan boş kovanlara el koydu. Görüntüde, şüphelilerin iş yerinin önünden otomobille geçerken yavaşlayıp Hasan Alkan'ı kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Saldırı sırasında Alkan yere düşerken, yanındaki arkadaşlarına şans eseri kurşun isabet etmediği görüldü. Polis, 2 saldırgını yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay anı (güvenlik kamerası)
-Polisin olay yerinde incelemesi
-Polis araçlar
Dosya adı: 0408silahliyaralama
SÜRE: 1.42
BOYUT: 191 MB
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
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İSLAHİYE'DE EN ZEHİRLİ AKREP TÜRÜ GÖRÜLDÜ
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde en zehirli akrep türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus', görüldü.
İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında oturan işçi Mehmet Cançelik, cep telefonuyla, akrep görüntüledi. Akrebin, en zehirli türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus' olduğu belirtildi. Şaşkınlık ve korku yaratan akrep bir süre sonra gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kırıkçalı mahallesi kırsalı
- Akrep hareket halinde
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)
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MAGNESİA'DA 2 BİN YILLIK 6 HEYKEL BULUNDU
AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti kazılarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Germencik Kaymakam Vekili Fırat Çelik ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın da aralarında bulunduğu bir grupla Ortaklar Mahallesi'nde, 34 yıldır kazı çalışması yapılan Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Topluluk, Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl'den bilgi aldı. Önce kazı yapılan alanları gezen Köşger'e, Prof. Dr. Bingöl çalışmaları anlattı. Bingöl, 27 Temmuz'da bir odada, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulunduğunu söyledi.
Aydın'daki tarihi kentlerle ilgili bilgi veren Vali Köşger, "Aydın'da 22 antik kentimiz vardır. Bunlar çok önemli şehirler. Aydın'daki antik kentlerden Afrodisias için 'Afrodisias yılı' ilan ettik. Dünya mirası listesine girdi. Bugün ise Magnesia'dayız. Burada bölgenin en büyük tapınaklarından birisi var. Buradaki kazılarda, 6 heykel sadece bir odada bulundu. Yandaki odada yine heykeller olduğu değerlendiriliyor. Magnesia'ya, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 2 milyon 600 bin TL kaynak sağladık. Şu ana kadar burada yapılan kazılarda, 50'ye yakın heykel çıktı. Magnesia Müzesi açmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, önemli bir çekim merkezi daha oluşturmuş olacağız" dedi.
Prof. Dr. Orhan Bingöl ise, antik kentteki çalışmalarla uyuyan bir devi uyandırmaya çalıştıklarını belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Magnesia Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarından görüntü
- Vali Yavuz Selim Köşge'in incelemeleri, bulunan heykellerden görüntüler,
- Vali Yavuz Selim Köşger'in ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl görüntü
Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
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Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (3)
BAKANLAR, NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek'in kızının nikah törenine katıldı.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Sümeyye Türk ve Süleyman Türk çifti, evliliğe ilk adamı attı. Çiftin düğünleri de 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Nikah törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik eski bakanı Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel. Ak Parti Konya milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk'ün nikahını kıydı. Çiftin nikah şahidi olan bakanlar genç çifte mutluluklar diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, damada evlilik cüzdanını verdiği sırada, ''Cumhurbaşkanımızın 3+2 tavsiyesi de kulaklarına küpe olsun'' dedi. İki bakan daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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-Nikah töreninden detay
- Bakanların şahitlik yapması
- Genel ve detay
Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
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KAFESE GİREN YILAN, MUHABBET KUŞUNU YEDİ
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi.
Kırsal Demirli Mahallesi'nde yaşayan Eşref Kaba'ya ait eve bugün giren, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi. Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine, kapagı açık olan kafese baktıklarında, korkuya kapıldı. Çünkü ev sakinleri kafesin içine giren yılanın ağzında, telef olmuş muhabbet kuşunu gördü. Kaba, itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını da kapattı. Eşref Kaba, yılanın kuşu yeme anını, cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp, doğaya bıraktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cep telefonu görüntülerinde
- Kafesten görüntü
- Yılandan ve ağzından kuşun kanatlarından görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
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1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
SİNOP'ta serinlemek için denize giren iki kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay kent merkezi akliman mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren Osman Efe Duman (11) akıntıya kapılıp suda çırpanmaya başladı. Bunu fark eden kıyıda bulunan Mehmet Yıldız da (62) küçük çocuğu kurtarmak için suya atladı. Ancak o da akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkmayı başardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Olayın olduğu sahilden detay
-Polislerin akıntı nedeniyle vatandaşları anonsla uyarması
-Ambulansın gidişi
(SÜRE:1.27 Dk) (BOYUT:160 MB)
Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)
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Yavru köpeği dövdüğü belirten kadın gözaltında (2)
SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)
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3. KATTAN DÜŞEN TAMİRCİNİN HAYATINI GARAJ TENTESİ KURTARDI
AKYAZI(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde anten ayarı yaparken 3. kattan düşen Yılmaz Ertürk'ün hayatını tente kurtardı.
Olay, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde yaşandı. Televizyonun anten ayarını yapmak için 3 katlı binanın çatısına çıkan Yılmaz Ertürk, tamir sırasında dengesini kaybedip korkuluk üzerinden aşağıya düştü.
Binanın yanında bulunan bir garajın üzerindeki plastik tentenin üzerine düşen tamirci, buradan da zemine düştü. Yaralanan Ertürk, vatandaşlar ve 112 ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan tamirci Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düştüğü tente sayesinde ölmekten kurtulan Ertürk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-yaralıların ambulansa bindirilmesi
-vatandaşlar rop
-garajdan görüntüler
-detaylar
HABER-KAMERA:ALATTİN ONUR-AKYAZI-DHA
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