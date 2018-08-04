DHA YURT BÜLTENİ - 12

BURSA'da, kumaş dükkanı işleten Hasan Alkan (32), iş yerinin önünde otururken otomobilden silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen 2 kişi aranıyor. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alkan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla otururken, dükkanın önünden geçerken yavaşlayan otomobilden pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet eden Hasan Alkan, ağır yaralandı. Alkan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesi ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, olayın ardından aynı otomobille kaçtı. Polis, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin, M.A. ve K.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler ile Hasan Alkan arasında borç alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede bulunan boş kovanlara el koydu. Görüntüde, şüphelilerin iş yerinin önünden otomobille geçerken yavaşlayıp Hasan Alkan'ı kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Saldırı sırasında Alkan yere düşerken, yanındaki arkadaşlarına şans eseri kurşun isabet etmediği görüldü. Polis, 2 saldırgını yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde en zehirli akrep türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus', görüldü. İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında oturan işçi Mehmet Cançelik, cep telefonuyla, akrep görüntüledi. Akrebin, en zehirli türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus' olduğu belirtildi. Şaşkınlık ve korku yaratan akrep bir süre sonra gözden kayboldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Germencik Kaymakam Vekili Fırat Çelik ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın da aralarında bulunduğu bir grupla Ortaklar Mahallesi'nde, 34 yıldır kazı çalışması yapılan Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Topluluk, Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl'den bilgi aldı. Önce kazı yapılan alanları gezen Köşger'e, Prof. Dr. Bingöl çalışmaları anlattı. Bingöl, 27 Temmuz'da bir odada, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulunduğunu söyledi.

Aydın'daki tarihi kentlerle ilgili bilgi veren Vali Köşger, "Aydın'da 22 antik kentimiz vardır. Bunlar çok önemli şehirler. Aydın'daki antik kentlerden Afrodisias için 'Afrodisias yılı' ilan ettik. Dünya mirası listesine girdi. Bugün ise Magnesia'dayız. Burada bölgenin en büyük tapınaklarından birisi var. Buradaki kazılarda, 6 heykel sadece bir odada bulundu. Yandaki odada yine heykeller olduğu değerlendiriliyor. Magnesia'ya, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 2 milyon 600 bin TL kaynak sağladık. Şu ana kadar burada yapılan kazılarda, 50'ye yakın heykel çıktı. Magnesia Müzesi açmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, önemli bir çekim merkezi daha oluşturmuş olacağız" dedi.