DHA YURT BÜLTENİ 12

Cumhurbaşkanlığının hikayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Kırşehir Belediyesi ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen festival için Ankara'dan karayoluyla Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önce Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Valilik şeref defterini imzalayan Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. İbrahim Kalın burada medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Neşet Ertaş usta ölümünden sonra da bizleri birleştirmektedir. Yüzlerce yıllık Abdal geleneğinin teşkil ettiği Anadolu'da, aynı zamanda, sadece müzikle değil, coğrafyasında da derin izler bırakmış bir usta sanatçıdır. Neşet Ertaş, aynı zamanda eserlerinde, sözlerinde gönlümüze de hitap etmektedir. Neşet Ertaş'ı anlatmak için kelimeler yetmez, Ertaş'ın ortaya koyduğu eserler müzik eseri olmaktan çok, mümtaz eserlere dönüşmüştür. Neşet Ertaş sadece Kırşehir değil, Anadolu'nun tüm diyarlarına mal olmuş bir sanatçıydı. Şarkılarını, sözlerini yürekten söyleyen ender sanatçılardan biriydi. Onun için kelimeler yetmiyor. Onu anlatmak için, onunla yaşamak gerekirdi. Böylesine bir festival düzenlenmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ediyorum. Artık bu dakikadan sonra bize düşen bu geleneği sürdürüp, yaşatmak ve nesillere aktarmaktır" dedi.

"Bunu sadece müzik festivali olarak görmemeli, abdal geleneğinin, bozlak geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir. Her ülkenin kendine özgü müzikleri vardır. Bunlar nasıl evrenselse, Türk müziği de evrenseldir. Dünyada bu kadar savaşın olduğu bir dönemde insanlığın sevgi diline saygıya her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Neşet Ertaş'tan feyiz almaya ihtiyacı vardır. Bu bilinçle, bize düşen görev, bu dönemde böyle bir insana sahip çıkarak, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu anma programlarının buna vesile olmasını diliyorum. Bu amaçla yola çıktık. Bu etkinlikleri sadece müzik programı olarak görmemeliyiz. Abdal ve bozlak geleneğinin yaşatılması anlamında bu etkinlikler önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir. Üniversitelerimiz de buna katkı koyacaktır. Müzik çevrelerinin kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Genç sanatçılarımızın ileri gitmesine nasıl katkı sağlayabiliriz. Müziğimizin hem yerelde, hem de genelde dünya üzerinde yayılmasında gelişmesinde, bu etkinlikler birer vesile olacaktır. Türk müziğinin evrensel bir müzik olduğuna inanıyorum. Çin, İran müzikleri nasıl evrenselse, Türk müziği de o kadar evrenseldir. Hem müzikal yapısıyla, hem icrasıyla, kendine has müzikal sözleriyle, nüanslarıyla evrenseldir. Tüm dünyaya hitap etmektedir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar aynı müzik geleneği devam ediyor. Bunun daha da yaygınlaşması, dünyada Türk müziğini kıymetlendirmektir. Bunları daha iyi seviyeyle götürmek, yeni araştırmalar yapmaya vesile olacaktır."

KALIN'A YÖRESEL ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçerek, Başkan Yaşar Bahçeci ile görüştü. Başkan Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a el dokuması kök boyalı seccade, Ahi Evran Külliyesi tablosu ile ceviz, pekmez ve pestilden oluşan Kırşehir yöresel ürünlerini hediye etti. Kalın'a ayrıca 3'üncü Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'un yeşil-beyazlı 40 numaralı forması hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile Kent Parkı gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kalın'ın valiliğe gelişi

Karşılanması

Konuşması

Hediye takdimi

GÖRÜNTÜLER "KIRŞEHİR İbrahim Kalın Üstad Neşet Ertaş'ın eserleri yarın da gönül telimizi titretmeye devam edecek" başlıkları ile GEÇİLDİ

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Destici: İdam teklifini ekim ayında meclise sunacağız

BURSA/(DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da yaptığı açıklamada, "BBP olarak, idam cezasının geri getirilmesi için inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi.

Partisinin Bursa Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine Yüksekova'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitlere rahmet diledi. Türkiye'nin, tüm terör örgütlerine karşı hem içeride, hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, bu mücadelenin, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık bulduğunu, ABD başta olmak üzere Batılı güçleri de Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve bir takım yaptırımlar uygulama yönüne itttiğini belirtti.

'EKİM AYINDA MECLİSE SUNACAĞIZ'

Teröristler ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Önüme gelirse, imzalarım' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi. İki grup için idam istediklerini ifade eden BBP Genel Başkanı Destici, "Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi, bizzat kurşunu sıkıp benim askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. 'Anayasayı değiştirecek sayımız yok' diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu" diye konuştu.

'TRUMP VE MİKE PENCE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI ALINSIN'

ABD'nin son dönemde Türkiye'ye karşı takınmış olduğu saldırgan ve çirkin tavırları kınadığını da ifade eden Mustafa Destici, iki değerli bakana yönelik almış oldukları yaptırım kararlarını reddettiklerini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin güvendiği bu bakanların milletin geleceği için mücadele ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Bu yaptırım kararı sadece o iki bakanın şahsına değildir. Bu yaptırım sadece hükümete yönelik de değildir. Sayın Cumhurbaşkanının kurmuş olduğu kabineye yönelik de değildir. Bu yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yöneliktir. Onun için böyle algılanması ve böyle karar verilip buna göre değerlendirilmesi gerekir. Meclis'te grubu bulunan HDP harici dört siyasi partinin bu konuya yönelik ortak tavrını desteklediğimizi ve bu kararın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün iki bakanımıza yaptırım kararına yönelik ABD'nin iki bakanına aynı şekilde mütekabiliyet esasları çerçevesinde muamele edileceği sözlerini de doğru atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bizim teklifimiz iki bakan değil bu kararın altında imzası olan, bu kararın mimarları olan ve Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamalarını yapan Trump ve onun yardımcısı Mike Pence'ye yönelik olmasını istiyoruz. Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza yönelik yaptırım kararına misilleme olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump ve Mike Pence'ye yönelik yaptırım kararı almalıdır. Bildiğimiz kadarıyla Donald Trump'ın Türkiye'de Trump Towers başta olmak üzere epeyce mal varlığı var. Bu yaptırım kararının ona yönelik olarak alınması lazım ve Türkiye'nin bu konuda asla geri adım atmaması lazım."