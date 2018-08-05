DHA YURT BÜLTENİ 12

İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (geniş haber)
Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN-Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2'nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Kırşehir'de, bugün gündemin Neşet Ertaş olduğunu belirterek, “Türk müziği evrensel ve çok değerlidir" dedi.
Cumhurbaşkanlığının hikayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Kırşehir Belediyesi ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen festival için Ankara'dan karayoluyla Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önce Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Valilik şeref defterini imzalayan Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. İbrahim Kalın burada medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Neşet Ertaş usta ölümünden sonra da bizleri birleştirmektedir. Yüzlerce yıllık Abdal geleneğinin teşkil ettiği Anadolu'da, aynı zamanda, sadece müzikle değil, coğrafyasında da derin izler bırakmış bir usta sanatçıdır. Neşet Ertaş, aynı zamanda eserlerinde, sözlerinde gönlümüze de hitap etmektedir. Neşet Ertaş'ı anlatmak için kelimeler yetmez, Ertaş'ın ortaya koyduğu eserler müzik eseri olmaktan çok, mümtaz eserlere dönüşmüştür. Neşet Ertaş sadece Kırşehir değil, Anadolu'nun tüm diyarlarına mal olmuş bir sanatçıydı. Şarkılarını, sözlerini yürekten söyleyen ender sanatçılardan biriydi. Onun için kelimeler yetmiyor. Onu anlatmak için, onunla yaşamak gerekirdi. Böylesine bir festival düzenlenmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ediyorum. Artık bu dakikadan sonra bize düşen bu geleneği sürdürüp, yaşatmak ve nesillere aktarmaktır" dedi.
Sadece Kırşehir değil, İç Anadolu Bölgesi'ni temsil edilen festivaller düzenlemek istediklerini belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu sadece müzik festivali olarak görmemeli, abdal geleneğinin, bozlak geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir. Her ülkenin kendine özgü müzikleri vardır. Bunlar nasıl evrenselse, Türk müziği de evrenseldir. Dünyada bu kadar savaşın olduğu bir dönemde insanlığın sevgi diline saygıya her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Neşet Ertaş'tan feyiz almaya ihtiyacı vardır. Bu bilinçle, bize düşen görev, bu dönemde böyle bir insana sahip çıkarak, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu anma programlarının buna vesile olmasını diliyorum. Bu amaçla yola çıktık. Bu etkinlikleri sadece müzik programı olarak görmemeliyiz. Abdal ve bozlak geleneğinin yaşatılması anlamında bu etkinlikler önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir. Üniversitelerimiz de buna katkı koyacaktır. Müzik çevrelerinin kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Genç sanatçılarımızın ileri gitmesine nasıl katkı sağlayabiliriz. Müziğimizin hem yerelde, hem de genelde dünya üzerinde yayılmasında gelişmesinde, bu etkinlikler birer vesile olacaktır. Türk müziğinin evrensel bir müzik olduğuna inanıyorum. Çin, İran müzikleri nasıl evrenselse, Türk müziği de o kadar evrenseldir. Hem müzikal yapısıyla, hem icrasıyla, kendine has müzikal sözleriyle, nüanslarıyla evrenseldir. Tüm dünyaya hitap etmektedir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar aynı müzik geleneği devam ediyor. Bunun daha da yaygınlaşması, dünyada Türk müziğini kıymetlendirmektir. Bunları daha iyi seviyeyle götürmek, yeni araştırmalar yapmaya vesile olacaktır."
KALIN'A YÖRESEL ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçerek, Başkan Yaşar Bahçeci ile görüştü. Başkan Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a el dokuması kök boyalı seccade, Ahi Evran Külliyesi tablosu ile ceviz, pekmez ve pestilden oluşan Kırşehir yöresel ürünlerini hediye etti. Kalın'a ayrıca 3'üncü Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'un yeşil-beyazlı 40 numaralı forması hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile Kent Parkı gezdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Kalın'ın valiliğe gelişi
Karşılanması
Konuşması
Hediye takdimi
GÖRÜNTÜLER "KIRŞEHİR İbrahim Kalın Üstad Neşet Ertaş'ın eserleri yarın da gönül telimizi titretmeye devam edecek" başlıkları ile GEÇİLDİ
========================
Destici: İdam teklifini ekim ayında meclise sunacağız
BURSA/(DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da yaptığı açıklamada, "BBP olarak, idam cezasının geri getirilmesi için inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi.
Partisinin Bursa Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine Yüksekova'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitlere rahmet diledi. Türkiye'nin, tüm terör örgütlerine karşı hem içeride, hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, bu mücadelenin, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık bulduğunu, ABD başta olmak üzere Batılı güçleri de Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve bir takım yaptırımlar uygulama yönüne itttiğini belirtti.
'EKİM AYINDA MECLİSE SUNACAĞIZ'
Teröristler ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Önüme gelirse, imzalarım' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi. İki grup için idam istediklerini ifade eden BBP Genel Başkanı Destici, "Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi, bizzat kurşunu sıkıp benim askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. 'Anayasayı değiştirecek sayımız yok' diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu" diye konuştu.
'TRUMP VE MİKE PENCE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI ALINSIN'
ABD'nin son dönemde Türkiye'ye karşı takınmış olduğu saldırgan ve çirkin tavırları kınadığını da ifade eden Mustafa Destici, iki değerli bakana yönelik almış oldukları yaptırım kararlarını reddettiklerini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin güvendiği bu bakanların milletin geleceği için mücadele ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:
"Bu yaptırım kararı sadece o iki bakanın şahsına değildir. Bu yaptırım sadece hükümete yönelik de değildir. Sayın Cumhurbaşkanının kurmuş olduğu kabineye yönelik de değildir. Bu yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yöneliktir. Onun için böyle algılanması ve böyle karar verilip buna göre değerlendirilmesi gerekir. Meclis'te grubu bulunan HDP harici dört siyasi partinin bu konuya yönelik ortak tavrını desteklediğimizi ve bu kararın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün iki bakanımıza yaptırım kararına yönelik ABD'nin iki bakanına aynı şekilde mütekabiliyet esasları çerçevesinde muamele edileceği sözlerini de doğru atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bizim teklifimiz iki bakan değil bu kararın altında imzası olan, bu kararın mimarları olan ve Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamalarını yapan Trump ve onun yardımcısı Mike Pence'ye yönelik olmasını istiyoruz. Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza yönelik yaptırım kararına misilleme olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump ve Mike Pence'ye yönelik yaptırım kararı almalıdır. Bildiğimiz kadarıyla Donald Trump'ın Türkiye'de Trump Towers başta olmak üzere epeyce mal varlığı var. Bu yaptırım kararının ona yönelik olarak alınması lazım ve Türkiye'nin bu konuda asla geri adım atmaması lazım."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Destici'nin konuşması
Süre: 5 dakika 28 saniye Boyut: 612 MB
================
Antalya'da nem bunalttı
ANTALYA Konyaaltı sahiline gelenler, yüzde 74'ü bulan nemin de etkisiyle sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı. Özellikle öğle saatlerinde etkili olan yoğun nem, görüş mesafesini azalttı.
Konyaaltı sahiline gelenler, 30 dereceyi bulan sıcaklığı, yüzde 74 oranındaki nemin de etkisiyle 35 derece hissetti. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, güneşlenmek yerine gölgede durmayı tercih etti. Sahildeki şezlonglar boş kaldı.
İnsanların yanı sıra hayvanlar da gölgelik alanlarda durmayı tercih etti. Ağaç altlarındaki gölgeliklere sığınan kediler uyuklarken, kuşlar ise birikintilerdeki sudan içti. Sahilde ağaçların gölgesine oturan bir vatandaş ise köpeğine su içirip susuzluğunu gidermeye çalıştı.
Kentte gün boyu etkili olan nem sıcaklığın daha yoğun hissedilmesini sağlarken, görüş mesafesini de olumsuz etkiledi. Kepezüstü'ne çıkanlar, kenti saran yoğun nem bulutuyla karşılaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------
-Termometreden detay görüntü
-Rüzgar gülünden detay görüntü
-Antalya genel görüntü
-Atatürk Maskından detay görüntü
-Sahilden detay görüntü
-Varyant dan detay görüntü
267 MB 2.12 (HD)
Haber:Süleyman EKİN - Kamera: Emrah GÜL, ANTALYA (DHA)
============================
İçişleri Bakanlığı, şehit eşine icra ayıbını durdurdu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, şehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan (28) için, eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan'a (34) tazminat olarak fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle başlatılan icra işlemini durdurdu. Özay Sercan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak icra takibinin durdurulacağını söylediğini kaydetti.
Polis memuru Abdullah Ümit Sercan, 8 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde devriye görevi yaparken PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. İçişleri Bakanlığı şehidin Alanya'da görev yapan eşi İngilizce öğretmeni 1 çocuk annesi Özay Sercan'a (34) 160 bin TL tazminat ödedi. Ancak iki yıl sonra İçişleri Bakanlığı Özay Sercan'a 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığını belirterek bu paranın faiziyle iadesini istedi.
İCRA DAİRESİNDE TEBLİGAT
Alanya 1'inci İcra Dairesi aracılığıyla 25 Temmuz'da Özay Sercan'a gönderilen tebligatta, kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı, bu paranın 5 bin 499, 45 TL faiziyle birlikte toplam 29 bin 178,45 TL olarak 7 gün içinde Bakanlık hesabına yatırılması istendi. Tebligatta, ödeme yapılmadığı takdir icra yoluna başvurulacağı kaydedildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞ AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı basında çıkan haberlerin ardından şehit eşi Özay Sercan'ın yaşadığı mağduriyeti gidermek için hareket geçti. Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşanan hukuki durumun sonucunun ortadan kaldırılması için girişimde bulunulduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"4 Ağustos 2018 tarihinde basında ve sosyal medyada 'Bakanlığın fazla ödeme yaptığı şehit eşine icra tebligatı' başlıklı haber ve yorumlar yayınlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonunca 12 Ağustos 2015 tarihinde şehidimizin kanuni mirasçılarına ödeme yapılması kararı alınmıştır. Ödenecek miktar eksiksiz olarak belirlenmiş ve ödenmiştir. Kanuni mirasçılarına ödeme o günkü şartlar üzerine gerçekleşmiştir. Ancak kanuni mirasçılarının akabinde verdiği dilekçe üzerine yasal bildirimde bulunulmuştur. Tüm şehit ve gazi ailelerimizin hak ve hukuku Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan saygıdeğer ailelerinin mağduriyetlerine hiçbir zaman meydan verilmemiştir ve verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığımız oluşmuş bu hukuki durumun sonucunu da ortadan kaldıracak girişimde bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÖZAY SERCAN FACEBOOK'TAN DUYURDU
Bakanlığın açıklamasının ardından Özay Sercan, facebook hesabından icra takibinin durdurulduğunu açıkladı. Özay Sercan yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Bizzat arayıp hatanın düzeltileceğini, anne ve babasına paranın ödeneceğini ve icra takibinin kaldıracağını söyledi" ifadelerine yer verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------
- Özay Sercan'dan genel ve detay görüntü
- Özay Sercan'ın konuşması
--------------
Şehit cenazesinden detaylar (ARŞİV)
Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)
GÖRÜNTÜLER DÜN ŞU KODLARLA SERVİS EDİLDİ:
04.08.2018 - Haber Kodu : 180804134
04.08.2018 - Haber Kodu : 180804135
=======================
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum