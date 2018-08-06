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DHA YURT BÜLTENİ 12

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaşamını yitiren Kore gazisi Rafet Özalpay (86) düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Sakarya'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SAPANCA(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaşamını yitiren Kore gazisi Rafet Özalpay (86) düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Kocaeli’de özel bir hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bir haftadır tedavi gören Kore Gazisi Rafet Özalpay yaşamını yitirdi. Gazi için ilk olarak Rüstempaşa Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi Lise sokaktaki evinde helallik alındı. Cedit Camii'nde Özalpay’ın taziyelerini eşi, çocukları ve ağabeyi Yaşar Özalpay (89) ile yakınları kabul etti. Cenaze törenine Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, 7. Piyade Komando Tuğay Komutanı vekili Piyade Komando Albay Kemal Kara, İlçe Garnizon Komutanı Birol Ustaoğlu ve Sakarya ile Sapanca Gazi dernek üyeleri yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Sapanca İlçe Müftüsü Faruk Çelik'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Özalpay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konularak Kemer aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenaze namazı
-Kore gazisinin fotoğrafı
-Tabut taşınırken
HABER-KAMERA:İSA ÇİÇEK-SAPANCA-DHA

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Eski çalışanının öldürdüğü mali müşavir toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, eski çalışanı Fatih Toka (41) tarafından öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk, (53) son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Alınca Mahallesi'ndeki Oğuz Erentürk'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Daha önce Oğuz Erentürk'ün yanında çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) özel güvenlik görevlisi Fatih Toka, çiftlik evi bahçesinde tüfekle Oğuz Erentürk'ü sırtından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk için öğlen Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Camii'nde tören düzenlendi. Bekar olan Erentürk'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erentürk, götürüldüğü Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Oğuz Erentürk'ü öldürdükten sonra intihar eden özel güvenlik görevlisi Fatih Toka'nın cenazesinin ise yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk'ün cenaze töreninden çekilen görüntü,
-Olayın meydana geldiği çiftlik evinin ve jandarmaların görüntüsü,
-Oğuz Erentürk'ün sağlık fotoğrafı,
-Oğuz Erentürk ile intihar eden Fatih Toka'nın birlikte çekilmiş fotoğrafları,

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Prof. Dr. İlber Ortaylı Osmanlı'daki Romanları anlattı

MERSİN'de konferans veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Romanların Osmanlı tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Rumeli Sancağı'ndaki 500 bin kişiden 200 bininin orduda istihdam edildiğini söyledi.
Ortaylı, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi projesi kapsamındaki 'Bin Yıllık Varoluş Sempozyumu' kapsamında, 'Gizemli Tarih ve Araştırma Hazinesi, Roman Halkı: Tarihsel Araştırma, Dokümantasyon ve Arşivlerin Yeni Dönemi' konulu bir konferans verdi. Osmanlı Devleti'nin bir 'sınıf' toplumu olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Osmanlı'da belli sınıflandırmalar vardı. Müslüman olmayanlar ve müslümanlar, Müslümanlar'ın içinde de Sunniler ve Aleviler vardı. Daha sonra Çingenler de bu gruba eklendi. Bunlar idealist sebeplerle yapılmış sınıflandırmalardı" dedi.
ASKERİ SINIF
Osmanlı'daki sınıflandırmanın soyluluk esasına dayanmadığının altını çizen Ortaylı, "Bizde prens ve kont gibi sıfatlar yok. Bizler sadece kontrol amaçlı askeri sınıfa sahiptik. Müslüman köylüler, Hristiyanlar veya istisnai olarak Çingene gruplar da katılabilirdi. Askeri sınıflara herkes katılıyordu. Vergi ödemezlerdi veya bazı vergilerden istisna tutulurlardı. Eğer ki askeri hizmet yapıyorlarsa o zaman vergi ödemezlerdi. Sancak ismi verdiğimiz alt iller vardı. Bugün Bulgaristan 3 tane sancaktan oluşuyor. Sırbistan da aynı şekilde" diye konuştu.
200 BİN ROMAN ASKER
Özgürlüğe kavuşmak isteyen insanların devlet görevlerinden ayrı kalmadığına da dikkat çeken Ortaylı, şunları söyledi:
"12 Eylül askeri rejimi varken, Almanya'da konferanslarım oluyordu. Türk bir öğrenci beni istasyondan aldı ama Çingence konuşuyordu. Bu tarz serbest kalmalar, bu ülkede çok yıllar önce başladı. Bunun nasıl organize edileceği, isimlerin nasıl verileceği sorundu. Bazı problemlerimiz oldu kimlik kartlarıyla alakalı ama bugün neredeyse çözüme kavuşuldu. Rumeli Sancağı'ndaki yaklaşık 500 bin kişiden 200 bininin orduda istihdam edildi. Bu çok büyük bir rakam."

Görüntü Dökümü
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- İlber Ortaylı'nın farklı açılardan genel ve detay görüntüleri
- Salonun genel görüntüsü
- İlber Ortaylı'nın konuşması

SÜRE: 03' BOYUT: 358 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

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CHP'li Ağbaba: "AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kurultay tartışmalarının, partinin kurumsal kimliğine zarar verdiğini belirterek, "AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdik" dedi.
CHP'li Ağbaba, memleketinde, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Fatih Avcı'yı ziyaret etti. Ağbaba, partisindeki kurultay tartışması nedeniyle AK Parti ile CHP karşıtlarının bayram ettiğini belirtti. CHP'lilerin birbirleriyle kavga etmemesi gerektiğini ifade eden Ağbaba, şöyle dedi:
"Hiç kimsenin, hele hele hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin topluma, umutsuzluk aşılamaya hakkı yok. Hiçbirimizin partide kavga etmeye de hakkımız yok. Hiçbirimizin Türkiye'nin sorunları bu kadar artmışken, birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok. Bir gerçek var. O gerçekte şudur; biz 24 Haziran seçimlerinde hem milletvekilliği, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Bunun bir muhasebesinin yapılması gerekiyor mu, kesinlikle bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Seçimlerden çıkıldıktan hemen sonra bir değerlendirme yapılmadan; örgütle, parti meclisiyle, partiyle bir değerlendirme yapılmadan böyle bir tartışmanın başlaması partiye zarar veriyor. Tekrar söylüyorum, bu kavgadan mutlu olan tek bir siyasi parti var o da AKP ve CHP'nin karşıtları. Herkes bayram ediyor. 24 Haziran akşamına kadar gece- gündüz demeden çalışan, partiye oy veren insanlara haksızlık yapılıyor."

'BU KONUMA, AKP BİLE CHP'Yİ GETİREMEMİŞTİ'
Ağbaba, yaşanan tartışmalar nedeniyle CHP'nin ciddi yara aldığını kaydederek, şöyle konuştu:
"Biz özeleştiri lazım mı, kesinlikle lazım. Yanlış varsa, bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbirimizin, hiçbir siyasetçinin konumu ne olursa olsun yıpratmaya, bu tartışmalarla zaman geçirmeye hakkı yok. Herkesin bu kurumsal kimliği koruması gerekiyor. Herkesin sağduyuyla hareket etmesi gerekiyor. Bunu imza toplayanlar için de, genel merkez için de, partimiz için de söylüyorum. Herkesin bir sağduyu içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Burada sonuç ne olursa olsun, gözüküyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bu olaydan ciddi bir yara almıştır. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuma, AKP bile CHP'yi getirememişti. Maalesef kendi elimizle kendi içimizden getirdik. Onunda özeleştirisini yapmak durumundayız. Önümüzdeki dönem nasıl bir değişim olacak onu hep beraber göreceğiz. AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdik. Bu seçimin en önemli sonucu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmek, milletvekilliği seçiminde çoğunluğu sağlayamamak değildir, insanları umutsuzluğa itmektir. Bunun altından kalkacağımıza inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Veli Ağbaba'nın konuşması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)
170 MB

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Otomobil takla attı, 2'si çocuk 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30'da Sandıklı- Hocalar Karayolu Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Hocalar'dan Sandıklı istikametine seyreden Sami Onaylı'nın (74) kullandığı 07 CGE 45 plakalı otomobil, Gürsü köyü yakınlarından virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Sami Onaylı ile araçtaki Emine Onaylı (66), Ömer Faruk Öğredici (15) ve Zümral Şüheda Öğredici (13) yaralandı. Kazayı görüp gelenler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar için 112 ACil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinden otomobil ve otomobilde dışarıya fırlayan eşyaların görüntüsü
- Sağlık Ekipleri yaralıyı ambulansa taşırken görüntü
- Ambulans yaralıyı götürürken görüntü
- Kaza yerinden geniş açı görüntü
200 MB /// 01.48

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

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