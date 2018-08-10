DHA YURT BÜLTENİ 12

1)KÖYLERİ SULAR ALTINDA KALACAK KÖYLÜLER YENİ YOL YAPIMINA ENGEL OLDU BARTIN'ın Kozcağız Beldesinde köyle yapılacak barajın suları altında kalacak olan köylüler, kendilerine yeni yer gösterilmemesi nedeniyle yol yapım çalışmasına engel oldu. Şarköy Muhtarı Rafet Keskin yeni yerleşim yeri gösterilene kadar eylemlerine sürdüreceklerini belirtti. Yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlanan Kozcağız Barajı nedeniyle barajın gerisinde bulunan 130 haneli Şarköy Boğaz Mahallesi sular altında kalacak. Köyde yaşayan vatandaşlar kendilerine yeni yerleşim alanı gösterilmesini talep etti. Ancak bu talepleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülmedi. Bunun üzerine köylüler yaklaşık 1 aydır baraj nedeniyle Kozcağız ile Kumluca beldelerine ulaşımı sağlayacak yeni yol çalışmalarını nöbet tutarak durdurdu. 1 aydır gündüzleri kadınların akşamları ise erkeklerin beklediği yol güzergahında bu sabah Bartın İcra Müdürlüğünden yetkililer gelerek, 'Acele kamulaştırma' çalışması yaptı.

Kozcağız Beldesinden 3 kilometre ilerleyen yolun devamını yapabilmek için acele kamulaştırma kararı köylülere tebliğ edildi. Müteahhit firmanın iş makineleri köylüler tarafından bekletilirken, köye jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Köyde yaşayan vatandaşlar kendilerine devletin yeni yerleşim yeri göstermediği sürece bu yolun yapılmaması için eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, bazı kadınlar sinir krizi geçirdi.

Şarköy Köyü Muhtarı Rafet Keskin, "Bizim bulunduğumuz köy baraj suyu nedeniyle sular altında kalacak. Biz devletimizden yeni yerleşim yeri göstermesini istedik. Ancak buna izin verilmedi. Biz buraları terk etmeyeceğiz. Bize yeni yer gösterilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz. Biz yer gösterilsin, yol çalışmasına izin verelim. Biz baraja yada yapılan çalışmalara karşı değiliz. Biz hakkımızı toprağımızı istiyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi. Köyde yaşayan kadınlar ise, kendilerine yeni yerleşim yeri gösterilinceye kadar, beklemeye devam edeceklerini ve yolun yapımına izin vermeyeceklerini belirtti. Yol üzerine ağaçlardan barınak yapan köylüler, Türk bayrağı astı. Köylüler ve müteahhit firma yetkilileri bekleyişlerini sürdürüyor.

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-Köylülerden detay

-İş makinelarinden detay

-Köylülerin yolu kapatması

-Jandarma ve 112 ekipleri

-Köylülerin bağırması

-Muhtar ve köylülerle röp. Süre: 4.34 Boyut: 513 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ================================================ 2)FETÖ'DEN MESLEKTEN İHRAÇ 10 KOMİSER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ AFYONKARAHİSAR merkezli 7 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözalatına alınan meslekten ihraç edilen 10 komiser, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ağustos'ta 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında meslekten ihraç edilen 10 komiser yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada ellerindeki çantalarla yüzünü gizlemeye çalıştı. Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Hastane önünden detay

-FETÖ mensuplarının getirilmesi

-FETÖ'cüleri polis kontrolünden hastaneye girmeleri

-FETÖ'cüler sağlık kontrolü sonrası hastaneden çıkarlarken

-Minibüs içerisindeki Fetöcülerden detay

-Minibüs hastaneden ayrılırken detay (Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) ===================================================== 3)YIKIM KARARI VERİLEN 65 YILLIK CAMİ CEMAATI, KONTEYNIRDA CUMA NAMAZI KILDI MARDİN'in Derik ilçesinde, 1953 yılında yapılan ve 750 kişinin aynı anda namaz kılabildiği 65 yıllık Merkez Çarşı Cami, etrafındaki yapıların yıktırılması ve lavabolarının uygunsuz olması nedeniyle yıkım kararı verildi. Alınan karardan haberi olmayan cami cemaati, ilk kez konteyner camide cuma namazı kılıp, hutbe dinledi. Karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar ise namaza ve hutbeye ise yetişemedi. Derik ilçesinde, Cevizpınar mahallesinde 1953 yılında yapılan ve 750 kişi kapasiteli, 801 metrekare alan üzerindeki Merkez Çarşı Cami için yıkım kararı alındı. Etrafındaki yapıların yıkılması ve lavabolarının uygun olmaması nedeniyle alınan karardan sonra, esnaf ve cami cemaati için aynı mahalledeki bir alanda konteynır kuruldu. Dün akşam Merkez Çarşı Cami'deki namazlıklar ve diğer malzemeler konteynıra taşınarak, konteynır cami, Cuma namazı ile hutbeye hazır hale getirildi. Alınan karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, abdest alamadığı için de Cuma namazı ve hutbeye yetişemedi.

Cuma namazı kılmak için Çarşı Merkez Camisine gelen Eyyüp Çelik, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, "Çarşı camisine geldim, camii kapalıydı. Herhalde tamir yapılacak, çarşıdan 2 kilometre mesafedeki başka camiye gidip Cuma namazını kılacağım gideceğim"dedi.

Cuma Namazı kılmak için boşaltılan camiye gelenlerden 35 yaşındaki İdris Danış da, yıkılacağı belirtilen camide son Cuma namazını kılmak için geldiğini ancak caminin kapalı olması nedeniyle başka camide namaz kılacağını söyledi. Cuma Namazı kılmak için gelenlerden 68 yaşındaki Saddettin Ertekin de, yıkım kararı verilen camiye alıştıklarını, artık mecburen başka camilere gidip ibadetlerine devam edeceklerini anlattı.

Cuma Namazı kılmak için gelen Ahmet Kaya (30) ise Hutbeye geç kaldığını ifade ederek, "Şu an nereye gideceğimi bilemiyorum. Abdest almak için geldim. Cemi kapalı hiç kimse yok, anons yapılmamış. Bu caminin kapatılacağını bilmiyordum. Şimdi hem hutbeden hem de Cuma namazından kalacağım, günahım imamların boynunda artık" diye konuştu.

Prefabrik Konteyner camide Cuma namazını eda eden vatandaşlardan Kale Mahallesi Muhtarı Ramazan Dursun, Ahmet Çelik, 70 yaşındaki Mahmut Gün, 75 yaşındaki Haci Süer, ilk kez böyle bir yapı içerisinde Cuma namazı kıldıklarını ve ilk kez hutbe aldıklarını söyledi. Cemaat üyeleri ibadetin yerinin değil, niyetinin önemli olduğunu belirterek, yeni cami yapılana kadar konteyner camide namaz kılmaya devam edeceklerini anlattı.

Derik Müftüsü Talip Boynukara, Merkez Çarşı Camisinin etrafındaki yapıların yıkılmasından kaynakları lavaboların uygun olmayan bir görüntüsünün ortaya çıktığını belirterek, "Etrafı boşalınca lavabolar ve abdest alınan yerler uygun olmayan bir görünüme kavuştu. Etrafı boşalınca cami de havada kaldı. Lavabolar labirent gibi olmuştu. Ordan çık, oraya gir. Tamir edilmesi konuşuldu ama binanın kendisi de zaten yığmaydı. Kaymakam bey caminin yıktırılarak yerine yenisinin yapılması talimatını verdi. Dün itibariyle boşaltmaya başladık. Bu kararı alırken vatandaşın da görüşünü aldık. Hatta bu konuyla ilgili vatandaşların imzalı dilekçeleri de elimizde mevcut. Yıkılmasının ardından en kısa süre içerisinde yeni bir cami yapacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılması kararı verilen cami

-Yıkım kararından haberi olmayan vatandaşların şaşkınlıkları ve konuşmaları

-Konteynır camiden görüntü

-Konteynır camide namaz kılan vatandaşlar ve namaz çıkışı yaptıkları konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- =========================================================== 4)ÜRDÜNLÜ TORUN, DİYARBAKIRLI DEDESİNİN GERÇEK İSMİ VE YAKINLARINI GAZETE İLANI İLE ARIYOR ÜRDÜNLÜ Arva isimli kadın, 2'nci Dünya Savaşı öncesi Ürdün'e taşınıp, 1992 yılında vefat eden dedesinin gerçek ismini öğrenip, kentteki yakınları hakkında bilgi edinebilmek için Diyarbakır'da yerel bir gazeteye ilan verdi. İlanda bilgi veren kişiye para verileceği belirtildi.Diyarbakır'da, yerel olarak yayımlanan Tigris gazetesinde bugünlerde, 'Aranıyor' başlığı ile tam sayfa verilen kayıp ilanı, dikkat çekiyor. Kayıp ilanını ABD'de yaşayan, hem ABD, hem de Ürdün vatandaşı olan Arva adındaki bir kadının verdiği ve 1913-1917 yılları arasında Diyarbakır'da doğan dedesinin gerçek ismini ve yakınlarını aradığı belirtildi. 15 gündür yayımlanan ilanda, aranan kişinin fotoğraflarının yanı sıra, birlikte askerlik yaptığı bazı arkadaşlarının da resimleri yer aldı.

ÜRDÜN'DE İNGİLİZ ORDUSUNA KATILMIŞ, 2'NCİ DÜNYA SAVAŞINDA YER ALMIŞ

Dedesinin 1992 yılında vefat ettiği belirtilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"Fotoğraftaki adamın tanımlanmasına yardımcı olacak her türlü güvenilir bilgiyi araştırıyoruz. Diyarbakır'da doğdu, isim, aile ve askeri numarası bilinmiyor. 1913-1917 arası doğdu, annesinin ismi Rabia, erkek kardeşinin ismi Zeki, teyzesinin adı ise Medine (Aranan kişinin soyadının 'Bilir' olabileceği düşünülüyor. 2. Dünya Savaşı öncesi Ürdün'e taşındı. Ürdün'de İngiliz ordusuna katıldı ve 2. Dünya Savaşı'nda savaştı. Bu kişinin tanımlanması çok önemli ve aciliyet taşıyor. Gelen bilgiler bir sonuca taşır nitelikte olmalı. Fotoğraflardaki bu iki kişi ise, yukarıda fotoğrafı bulunan kişinin arşivinde çıkmıştır. Bu kişinin tanımlanmasına yardımcı olacaklar ve bilgi için para ödülü alacaktır."İlanda ayrıca Diyarbakırlı olan dedesiyle ilgili bilgi sahibi kişilerin araması gereken iletişim bilgileri yer aldı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) ===================================================== 5)ÖLDÜRÜLEN PKK'LI, 5 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ŞEHİT OLDUĞU EYLEMLERE KATILMIŞ DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda gri liste ile aranırken öldürülen 2 teröristten biri olan, 'Şahin Zaza' kod adlı Ahmet Dorak'ın, 5 güvenlik görevlisinin 5 ayrı eyleme katıldığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Lice ilçesi Duru Köyü Bekirhan Mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimleklerinin belirlendiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin gri liste ile aranan 'Şahin Zaza' kod adlı Ahmet Dorak ve İran uyruklu 'Azat Zagros' kod adlı Necip Delayimilan olduğu belirtilen açıklamada teröristlerden Dorak'ın katıldığı eylemler ise şöyle sıralandı: *Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017 tarihinde EYP patlatılması sonucu 1 personelin yaralanması * Lice ilçesi Gökçe köyü mücavirinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Uzman çavuş Selçuk Özen, Uzman çavuş Gökhan Bayram ve Uzman onbaşı Mustafa Sarı'nın şehit edilmesi

* Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017 tarihinde bombalı araçla saldırı * Hani ilçesi Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018 tarihinde, Uzman çavuş Sergen Çakmak ve Güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi * Hani ilçesi ile Lice ilçesi arasında bulunan karayolunun mayın EYP aramasını icra eden birliklere 09 Mayıs 2018 tarihinde silahlı saldırı DİYARBAKIR /DHA ==================================================== 6)GÜVENLİK KAMERALARI HIRSIZI ELE VERDİ ADAPAZARI'nda araçtan, dolmuştan, marketten ve iş yerlerinden insanların boş anından faydalanıp 2 adet telefon ve 2 bin 155 lira para çalan O.O. (21) güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde aldığı hırsızlık ihbarlarının üzerine araştırma yaptı. Polis araçtan, dolmuştan, iş yerinden, bakkal ve marketlerden yapılan hırsızlığın şüphelisinin O.O. olduğunu belirledi. Ekipler, güvenlik görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Bir otomobilden ve bir iş yerinden telefon, dolmuştan 400 TL, bir otomobilden bin 255 lira, bir marketten de 500 lira çaldığı belirlenen O.O.'nun üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Sokakta insanların boş anlarından faydalanarak el çabukluğuyla 2 bin 155 lira ve 2 adet telefon çalan O.O., emniyette sorguya alındı. Hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin otobüste, iş yerlerinde ve markette paraları saniyeler içinde çalıp kaçtığı görüldü. Görüntülerde zanlının park halindeki bir kamyonette bulunan parayı birkaç saniye içinde tırmanarak alıp gözden kaybolması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anları

-Şüphelinin adliyeye sevki (Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ====================================================== 7)EVDE BULDUĞU ZEHİRLİ 'AKREBİ' ÖLDÜRMEK YERİNE BESLEMEYE BAŞLADI DİYARBAKIR'da, evinin lavabosunda 1,5 ay önce bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar veren 36 yaşındaki Eşref Mugutay, akrebe Türkçe'de 'Sivri' anlamına gelen Kürtçe 'Tujo' adını koydu. Evinde beslemeye başladığı akrebin kuyruğuna ip bağlayan Mugutay, köpek gezdirir gibi evin bahçesinde akrebini gezdiriyor. Merkez Sur ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Eşref Mugutay, 1,5 ay önce evinde bulduğu zehirli akrebi öldürmek yerine beslemeye karar verdi. Mugutay, akrebin kuyruğuna ip bağlayarak bir kavanoz içerisinde koyduğu akrebi beslerken, yaptığı araştırmada akrebin zehirli olduğunu öğrendi. Buna rağmen akrebi besleyen Mugutay, ayrıca beslediği akrebi akşam serinliğinde evinin bahçesinde ve ağaç diplerine götürerek gezdirdiğini söyledi. Gün içerisinde iki saatini ayırdığı akrebe gözü gibi bakan Mugutay, bazen ise topladığı böceklerle akrebini beslediğini söyledi.