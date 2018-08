DHA YURT BÜLTENİ 12

"CAN YANMADAN DURDURUN"

Eylemci köylüler adına konuşan Karaağız Köyü Derneği Başkanı Hayri Sönmez ise, direnmeye devam edeceklerini, can yanmadan projenin iptal edilmesini istediklerini söyledi. Sönmez, "Cumartesi günü valinin görevlendirmiş olduğu heyet köyümüze geldi değerlendirme yapılıp valiliğe rapor halinde sunulacağı bize söylendi. Maalesef bugün de bu raporun hazırlanmasına gerek kalmadan acelece Karaağız köyüne iş makinalarıyla çevik kuvvetle şirket yetkilileriyle beraber köyümüze baskın yapıldı. Tabii ki biz bunu duyunca toplandık vatandaşa müdahale edildi, kadınlarımıza müdahale edildi, valiliğimiz ne kadar bu konuyu yakından izliyor bilmiyoruz ama valiliğimizin bu konuya bu köyde herhangi bir can yanmadan müdahale etmesini bekliyoruz. Şirketin değil köylünün yanında olsunlar. Bu işi fazla uzatmayın artık biz burada ölümüne mücadele edeceğiz. Bu köye herhangi bir güç gelip bu santrali yapamayacak. Köylü halkı kararlı. Temel atmaya gelindi mücadele ettik, askeri geri çektiler. Bir daha bundan sonra zorla güç kullanmasınlar köye karşı nöbet boş değil her zaman ölümüne devam ediyor 24 saat nöbet tutmaya devam ediyoruz" diye konuştu.