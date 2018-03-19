DHA YURT BÜLTENİ-13

Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 sivil şehit Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, uzman çavuş ile araçtaki bir sivil şehit oldu.

Hani ilçesine bağlı Topçular Karakolu'ndan Diyarbakır yönüne giden uzman çavuşa ait sivil araca, bugün akşam saatlerine doğru PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşle birlikte araçtaki uzman çavuş ile bir sivil, olay yerinde şehit oldu. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. VALİLİK AÇIKLADI

Hani ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğu terörist saldırı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca 19 Mart 2018 günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda, bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağılı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit uzman erbaş ile gönüllü güvenlik korucusu için yarın Diyarbakır'da uğurlama töreni düzenlenecek.

Haber:DİYARBAKIR, (DHA) ============================================= PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada Nurullah Kılıçarslan öldü, 4 kişi de yaralandı. Bitlis Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"Bitlis ili merkez ilçesi Kayalıbağ köyü kırsalında 19.03.2018 günü saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Haber:BİTLİS, (DHA) ============================================== Eylem hazırlığı yapan 3 PKK'lı öldürüldü Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, bugün saat 16.54 sıralarında, yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. Haber:ŞIRNAK, (DHA) ============================================== Türk askerlerinin girdiği Afrin’e siviller dönmeye başladı Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin Afrin kentinin sokaklarında TSK birlikleri patlayıcı arama ve tarama çalışması başlattı.Türk askerlerinin sokaklarında güven verdiği Afrin’e de terör örgütü baskısından kaçarak ayrılan siviller geri dönmeye başladı. Afrin’de siviller, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcıların infilak etmesiyle zarar görecek olmalarının tedirginliğini yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında kırsalındaki belde, köy ve stratejik noktaları tek tek terör örgütlerinden temizleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün sabah şafkat vakti Afrin kent merkezine 3 koldan operasyon başlattı. Harekat süresince yapılan uyarılarla sivillerin büyük bölümünün terk ettiği kentti PYD/PKK’lı teröristler de kaçarak boşalttı. Kente 3 noktadan giren TSK ve ÖSO güçleri yaptığı kontrollerin ardından Afrin’in teröristlerden temizlenerek özgürleştirildiğini ilan etti. Dün gün boyu Afrin sokaklarında terör örgütünü simgeleyen her şeyi tahrip ederek yıkan ÖSO güçleri, uzun namlulu silahlarıyla saatlerce havaya ateş açarak zaferi kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise zırhlı araçlarla Afrin’in stratejik noktalara konuşlandı.

TÜRK ASKERİ AFRİN SOKAKLARINI TARIYOR

Teröristlerden temizlenen Afrin sokaklarında Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri de zırhlı araçlarla devriye dolaşmaya başladı. Herhangi bir olumsuz yaşanmaması için kenti sürekli olarak kontrol eden askerlerin yanı sıra uzman birlikler de teröristlerin kaçarken döşediği tuzaklanmış patlayıcıların arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Türk askerlerinin sokaklarında dolaştığı Afrinliler de harekat ile kendilerini terör örgütü baskısından kurtaran Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

SOKAKLAR CANLANDI, DÖNÜŞLER BAŞLADI

Türk askerinin sokaklarındaki varlığı ile güven bulan Afrinli siviller ise dışarı çıkmaya başladı. Dün kente TSK ve ÖSO güçlerinin girmesiyle olası çatışma durumuna karşı tedirginlik yaşayarak dışarı çıkmayan Afrinli siviller, bugün güvenliğin sağlandığından emin oldukları sokaklarda dolaşarak günlük yaşamlarına yeniden dönmeye çalıştı. Afrin halkı terör örgütünün yıllardır baskısı altında mağdur olduklarını ve harekat ile kendilerini teröristlerden kurtardığı için TSK’ya minnettar olduklarını ifade etti. Teröristlerin harekat süresince kentten ayrılmak isteyenlere baskı yaptığını, araçlarını yakıp cezalandırdığını anlatan Afrinliler, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin desteği ile huzur ve güven içerisinde yaşayacakları için mutlu olduklarını kaydetti. Kenti harekat süresince TSK tarafından yapılan çağrılar ile terk eden siviller de Afrin’in TSK ve ÖSO kontrolüne geçtiği haberinin ardından yeniden dönmeye başladı. Afrinli birçok aile gün içerisinde terk ettikleri evlerine kamyon, kamyonet ve traktörlere yükledikleri eşyalarıyla geri dönmeye başladı.

SIK SIK PATLAMALAR OLUYOR

Öte yandan Afrin’de yaşanan en büyük endişe ise tuzaklanmış patlayıcılar. Teröristlerin kaçmadan önce kentin birçok noktasına döşediği tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar, kontrolsüz şekilde bu noktalara girenlerin müdahalesiyle infilak ediyor. Birçok ev ve işyerine tuzaklanmış patlayıcıların infilak etmesiyle sivil ve ÖSO üyelerinden yaşamını yitirip, yaralananlar oldu. Tuzaklanmış bombaların infilak ettiği sokaklar ise patlamayla birlikte adeta savaş alanına döndü. TSK güçleri de ÖSO gruplarının komutanlarına üyelerinin kontrolsüz şekilde binalara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

TÜM EV VE İŞ YERLERİ TEK TEK KONTROL EDİLECEK

Afrin’de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için TSK güçleri kentteki tüm ev ve işyerlerini tek tek kontrol edecek. Teröristlerin el yapımı patlayıcı tuzaklama ihtimaline karşı kentteki tüm ev ve iş yerleri arandıktan sonra siviller tarafından kullanılabilecek. Kentte patlama yaşanmaması için iş yerlerinin açılmasına izin verilmemesi ile yaşanan günlük gıda ve ekmek sıkıntısı ise bölgeye gelen Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütleri tarafından karşılandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA) ========================================== Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak/EK

ADANA TİCARET BORSASI KOMPLEKSİNİN AÇILIŞINI YAPTI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adana Ticaret Borsası (ATB) kompleksinin açılışına katılarak, kurdele kesti.

Ceyhan yolu üzerindeki ATB kompleksinin açılış töreninde konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeni açılan kompleksin, tarımsal üretim ve ticaret açısından çok önemli işlevi bulunacağını vurguladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş da proje için emek verenlere teşekkür etti.

RAKAMLARI PAYLAŞTI

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Bakan Tüfenkci, Adana'nın önemli tarım merkezi olduğuna dikkat çekti. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Tüfenkci, her türlü öneriye açık olduklarını ve destek vermek istediklerini belirtti. Dünyanın en büyük sanayi ülkelerinin aynı zamanda dünyanın en büyük tarım ülkeleri olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Dünya nüfusunun yüzde 45'inin kırsal alanlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Yaklaşık 76 trilyon dolar olan Dünya Gayri Safi Hasılası içinde tarımın payı yüzde 4.2'dir. Tarımın toplam istihdamdaki payı ise yüzde 28.7 ile çok ciddi bir boyuttadır. Bu da tarımın istihdamın artırılması ve işsizliğin düşürülmesi açısından da önem arz etmektedir" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyelerine teşekkür plaketi, Bakan Tüfenkci'ye de çeşitli hediyeler verildi. Bakan Tüfenkci, protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini keserek, tesisi gezdi. Adana Ticaret Borsası Kompleksi, Adana- Ceyhan yolu üzerinde, 72 dönümlük alana inşa edildi. Komplekste; elektronik satış salonu, çiftçi bekleme ve çok amaçlı toplantı salonu ile laboratuvarları bulunuyor. Kompleksin içinde ayrıca 52 tüccar ofisi ve 50 bin tonluk ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk tesisi yer alıyor. Projenin ikinci kısmı tamamlandığında, lisanslı depo kapasitesi 115 bin tona yükselecek. Yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmeti ve 2 adet 60 bin tonluk kantarla da üreticilere hizmet verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin karşılanması

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye plaket verilmesi

- Adana Ticaret Borsası dış görünümü

- Genel Ve detay görüntüler SÜRE:01'57" BOYUT:119 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA) ============================================ Annesinin serum hortumuyla boğmaya çalıştığı Zekiye kurtarılamadı Adıyaman Adliyesi'nde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın, geçen 4 Şubat'ta, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S., yaşamını yitirdi.

Mardin'de 3 yıl önce ismi öğrenilemeyen eşinden boşanıp Adıyaman Adliyesi'ne isteği üzerine tayin edilen memur Zeynep A., atandıktan sonra savcılığa başvurdu ve ev bulup, döşeyinceye kadar kızı Zekiye S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S.'nin yuvaya yerleştirilmesini talep etti. Talep üzerine çocuklar, geçen 15 Aralık'ta annelerinden alınıp yuvaya yerleştirildi. Zeynep A., Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda ev kiralayıp yerleştikten sonra yeniden savcılığa başvurup çocuklarını almak istedi. Savcılığın ikinci talebi de değerlendirmesiyle çocukları, 24 Ocak'ta anneleri Zeynep A.'ya geri verildi.

SERUM HORTUMUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Zeynep A., çocuklarından minik Zekiye'yi, 3 Şubat'ta yüksek ateş ve kusma şikâyetleriyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi süren Zekiye gözlem altındayken, annesi Zeynep A., 4 Şubat'ta sürekli ağlamasına öfkelenip kızını serum hortumuyla boğmaya çalıştı. Zekiye'nin nefes almadığını fark eden Zeynep A., ardından hemşirelere haber verdi. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşti. Kızın boynundaki kızarıklıkları fark eden doktor ve hemşirelerin durumu polise bildirilmesiyle Zeynep A. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen ve sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. gözaltına alındı. Zeynep A. tutuklanırken, Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 Şubat'ta yoğun bakım servisinde cihaza bağlı olarak yaşayan Zekiye, bugün yaşamını yitirdi. Minik Zekiye'nin cenazesi morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(ARŞİV)

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- Adıyaman Adliyesi

- Çocuğun fotoğrafları

- Şüpheli kadın

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yatan çocukların servisi

- Çocuk gözlem odası

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ============================================ Gümrük kaçağı sigaraya uydu takipli operasyon Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da takip edilen TIR'da 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden bir TIR'la gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen muhafaza ekipleri tarafından TIR'ın plakası tespit edilerek ülkeye girişi uydu üzerinden takibe alındı.

UYDUDAN TAKİP EDİLDİ

TIR'ın Irak'tan gelerek Habur Gümrük Kapısı'ndan boş olarak ülkeye girdiği belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla TIR'ın güzergah üzerinde ne zaman hangi ilden geçiş yaptığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri kent girişinde konuşlanarak aracı beklemeye başladı. Antalya'ya girişinden itibaren mobil ekipler tarafından bir süre takip edilen TIR, önceden belirlenen kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Boş olduğu görülen TIR, mobil ekiplerce refakatle x-ray cihazında taranmak üzere Antalya Port Akdeniz Limanı'na götürüldü.

DEDEKTÖR KÖPEK 'BOSS' TESPİT ETTİ

Burada yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalarda dedektör köpeği 'Boss' ile arama yapıldı. Aramada köpeğin dorse içine ve kapaklarına tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi.

Dorse kapaklarını söken ekipler gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 bin 500 paket sigara el geçirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten suçundan soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Takip edilen TIR'dan görüntü

-Ekiplerin arama yapması

-Ele geçirilen sigaraların görüntüsü

-Genel ve detay HABER- KAMERA: ANTALYA,(DHA) =========================================== Talaş hırsızları kamerada Konya'da bir fabrikaya gelen 2 kişinin, bahçedeki konteynerde bulunan yaklaşık bin lira değerindeki talaşları çalmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirmek için çalışma başlattı.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karatay Sanayi Sitesindeki bir fabrikada meydana geldi. Minibüsle fabrikanın yanına gelen ve 2 kişi, aracı park ettikten sonra fabrikanın bahçesine girdi. Ardından da, fabrikada üretilen ürünlerin paketlemesi sırasında kullanılan talaşların içinde bulunduğu konteynerin kilidini, demir makasla kesti. Şüphelilerinden biri talaşı çuvala doldurdu, biri de çuvalları minibüse taşıdı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerden şüphelilerden birinin yere dökülen talaşı eliyle toplamayıp, çuvala tekrar koyması dikkat çekti.

Polis, yaklaşık bin lira değerindeki talaşı çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.