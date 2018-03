DHA YURT BÜLTENİ-13

Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirilmemesi için ilde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanlarının başlatmış olduğu yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisinin 10 Milletvekili de Kastamonu'ya gelerek yürüyüşe destek verdiler. Kastamonu Şeker Fabrikası için alınan özelleştirme kararını protesto etmek için dün tek başlarına yürüyüşe başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanlarına destek vermek için Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve beraberindeki diğer CHP'li milletvekilleri Burcu Köksal, Melike Basmacı, Kadim Durmaz, Mustafa Tuncer, Kemal Zeybek, Okan Gaytancıoğlu, Nurettin Demir, Özkan Yalım ve Turabi Kayan kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasına yürüyerek gittiler. Fabrikada çalışan işçiler ve köylüler tarafından yaklaşık 3 saat süren yürüyüş sonrası karşılanan CHP'li milletvekillerine bazı köylülerde traktörler ile oluşturdukları konvoy ile destek verdiler. 'ŞEKER VATANDIR, VATAN SATILAMAZ' Fabrika önünde konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kastamonu'da bulunan herkes bugün, burada olduğu gibi, namusu gibi, şerefi gibi fabrikalarına sahip çıkması gerekiyor. Bu fabrika dedelerimizden, babalarımızdan bize miras. Bu fabrika çocuklarımızın, torunlarınızın size emaneti. Doğmamış çocuklarınızın size emaneti. Bu emanete ihanet etmeyin. Bu satışı kim istiyorsa, kim destekliyorsa, bu kişi babamın oğlu da olsa ona yazıklar olsun. Kimin malını kime satıyorsun?ö dedi. Hükümete çağrıda bulunduğunu belirten Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buradan bir çağrı yapıyorum. Bütün siyasi partiler burada. AKP'ye oy verenlerde var, CHP ve MHP'ye de, İYİ Parti'ye de, Saadet Partisi'ne de, ÖDP'ye de oy veren var burada. Ey hükümet! Gel bu yanlıştan dön. Bunu torunlarına bile izah edemezsin. Yarın 'şeker fabrikalarını kim sattı?' derlerse, o el kaldıran millet vekilleri yerin dibine girerler. Bakacak yüz bulamazlar. Gel bu ihanetten vazgeç, gel bu satıştan vazgeç. Şeker fabrikalarında üretim devam etsin. Eğer yerli ve milli olduğunu iddia ediyorsan, bu fabrikaların satışını savunamazsın. Bu satışı isteyenler gayr-i millidir. Diyor ya 'Osmanlı tokadı' diye, gösteremedi Osmanlı tokadının ne olduğunu Amerika'ya ama bize Amerikan tokadı atmaya çalışıyorlar. Tut o eli ve o tokadı yeme! Amerikalıya, yabancı sermayeye sen at o tokadı. Vatanı vatan yapan şey; sarımsaktır, tütündür, çaydır, şekerdir. Bunlar elimizden alınıyor arkadaşlar, vatan elimizden alınıyor. Niye sesimiz çıkmıyor, niye hep beraber vatanımıza göz dikenlerin gözünü oymuyoruz? Elini kırmıyoruz? Vatanı yapan şey bunlardır. O nedenle, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz!' diyoruz." CHP'li milletvekilleri konuşmalarının sonrasında fabrika işçileri ile bir süre sohbet ettikten sonra Kastamonu'dan ayrıldı.

Akçakale'de dev Türk bayrakları dalgalandırıldı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından Aşağıbeydaş ve Koruklu mahallelerindeki höyüklere 2 adet 12 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Şanlıurfa- Akçakale karayoluna yakın dikilen ve ilçenin her noktasında görülün bayraklar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Dev bayraklar göndere çekilirken 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez' sloganlarını atan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a teşekkür etti.

Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Türk bayrağının ifade ettiği anlama dikkat çeken Ayhan ise "Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinde görülebilecek iki dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Bayrağımız dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız" dedi.

