DHA YURT BÜLTENİ - 13

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve 'bu nereden kaynaklanıyor' diye de kimse düşünmüyor" dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur programı kapsamında kent merkezindeki bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Karamollaoğlu daha sonra Organize Sanayi Bölgesi kavşağından konvoy eşliğinde partisinin Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Karamollaoğlu, kısa bir süre, konvoyda bulunan traktöre bindi. 'BU MİLLİ BİR MESELEDİR' Temel Karamollaoğlu, İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah terör hadiseleri, ülkemizi tehdit eden gelişmeler son bulur. Bunun son bulması meydan okuyarak, her gün kürsülere çıkıp siyasetin bir malzemesi yaparak bu işler önlenmez. Bu ciddi bir iştir. Üzülerek ifade ediyorum ki hükümet her konuyu mecrasından çıkarıp başka bir siyasi malzeme haline getirme gayretinde. Bu milli bir meseledir" dedi. 'EN ÖNEMLİ MESELE TARIM VE HAYVANCILIKTIR' Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Şeker milli bir meseledir. Şeker sadece şeker değildir. Ülkenin tarımı ile ilgili atılan çok ciddi bir adımdır. Sağlımızla, tarımla, besicilikle, ülkemizin geleceğiyle ilgilidir. Onun için şekeri herhangi bir tarımsal ürün gibi göremeyiz. Ülkemizdeki en önemli mesele tarım ve hayvancılıktır. İnsanın hayatını idame ettirebilmesi için gıdaya ihtiyaç var. Bunu da bize çiftçi verir. Öyle bir noktaya geldik ki bir zamanlar kendi kendine gıda üretebilen 7 ülkeden biri olan Türkiye bugün gıda ithal eder hale geldi. Bizim sınırlarımız 'Aman ha Türkiye'den kaçak olarak hayvan gönderilmesin' diye tedbir alınıyordu. Şimdi tam tersi dışarıdan içeriye kaçak hayvan girmesin diye tedbir alınıyor. Üzerinde düşünülmesi gereken bir durum" diye konuştu. 'TARIM POLİTİKAMIZ YOK' Ülke topraklarına sahip çıkacaklarını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Toprağa sahip çıkmak demek o toprağın üzerindeki çiftçiye sahip çıkmak demektir. Bir tarım politikamız yok. Tarımla uğraşan bakanlar gelip bize tarım politikamızın ne olduğunu bir anlatsın. Allah'tan korkmuyor musunuz 5 milyon ton buğday, 2 senede 1 milyon büyükbaş, 500 bine yakın küçükbaş hayvan ithal, 500 bin ton et ithal ettik, yetmedi saman ithal ettik. Mercimek, nohut, fasulye ithal ediyoruz. Nasıl bir ülke haline geldik. Bugünkü hükümetin tarım politikası yok. Başıboş bırakılmış." 'ADALETE GÜVEN KAYBOLDU' Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisinin liyakate değer verilmemesi olduğunu da kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Siz kendinize yakın olanları ayrı bir muameleye tabi tutarsanız adalet zedelenir, eşitlik duygusu ortadan kalkar. 'Benim gibi düşünmeyen vatan hainidir' anlayışından vazgeçilmesi gerekir. Siz kendiniz gibi düşünmeyenleri hainlikle itham ederseniz, bak bu döner sizin başınıza bir balyoz gibi iner. O balyozun nereden geldiğini anlamazsınız. Ancak bu kutuplaşmanın arkasından yönetim anlayışı gelir. Yönetim anlayışının birinci maddesi adaletin tesisi, adaletin ayakta tutulmasıdır. Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve 'bu nereden kaynaklanıyor' diye de kimse düşünmüyor. Hakimler karar verirken endişe ediyor 'verdiğim karar neticesinde acaba ben oturduğum koltuktan uzaklaştırılabilir miyim' diye. Devlette görev alan özellikle hakimler başta olmak üzere diğer devlet görevlileri adil olmak mecburiyetindedir." Konuşmasının sonunda Karamollaoğlu'na bir çiftçi tarafından şeker pancarı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Salondan görüntüler

-Bakan Bak'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK,(DHA)

=========================================

Çavuşoğlu: Avrupa'da Türkiye için Avusturya modeli başladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıktığını belirterek, "Bugün Avrupa'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. 'Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız' demeye başladılar" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti Antalya İl 5'inci Gençlik Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerle gurur duyduğunu söyledi. Kongrenin şölen havasında geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'daki tüm kongrelerde bayrak değişimini kardeşlik içinde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Antalya Ak gençliğinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu geleneği Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün gençlik kolları başkanlığındaki başarısıyla oluşturduğunu aktardı.

'BİZİ BOĞMAK İSTEDİLER'

Kongrelerde değişmenin normal olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece kongrelerde heyecan bizi başarıya getirmez. Çok çalışmamız lazım. 16 yıldır oylarımızı iki katına durup dururken artırmadık, çalışarak artırdık. Fedakarlık yapmak zorundayız. 16 yıldır Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, geliştirdik. Yepyeni bir Türkiye kurduk. Geçmişimizi inkar etmiyorum. Türkiye'deki gelişmeleri bütün dünya görüyor. 16 yıldır önümüze engeller çıkardılar. Duvar üstüne duvar, tel örgüler ördüler. Hepsini aştık. Birisi bize merhamet ettiği için bu engelli aşmadık. Sadece milletimize ve rabbimize güvendiğimiz için aştık. Daha ilk günden bizi boğmak istediler. 'Liderlerini seçimlerine sokmazsak bunlar dağılır' dediler. Ama Türkiye inadına Ak Parti dedi" diye konuştu.

'TÜRKİYE EN GÜVENİLİR VE SAYGIN ÜLKELERDE BİRİ'

İçeride ve dışarıda Türkiye'nin önüne engeller çıkarıldığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz başarıların sebebi güçlü olduğumuz, yeni Türkiye olduğu için, bir millet uyandığı için zorluklar karşısında duruyoruz. Afrin'de YPG ve PKK ile mücadele ediyoruz. Karşımızda sadece onların olmadığını gördük. Operasyonu durdurmamızı istediler, her gün kara propaganda yaptılar. Hiç biri bizi durduramadı, artık yeni Türkiye var. Tüm dünya karşımızda diye karamsar olmayalım. Bu doğru değildir. Mazlumların sesi olduğu için Türkiye en güvenilir ve saygın ülkelerde biri olmuştur. Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde rahatsız olan ülkeler de var. Dik durarak ve doğruları söyleyerek üstesinden geleceğiz. Onlar ne derse kabul edersek, onların istediği her şeye boyun eğersek o ülkelerin bize bakışı değişmez. Tepeden değil, göz göze konuşacağınızı öğreneceksiniz. Öğrenmeye başladılar."

AVUSTURYA MODELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile yapmak işbirliği yapmak isteyenlere "Biz varız" diye sözlerini sürdürdü. Çavuşoğlu, "Bizi eşit, ortak değil de istediğiniz her şeyi yaptıracak bir ülke olarak görüyorsanız biz yokuz. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıkmaya başladı. Bugün Avrupa'daki bazı ülkeler Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmayız demeye başladılar" diye konuştu.

'HAİN VARSA TEPESİNE BİNİLECEK, İNLERİNE GİRİLECEK'

Türkiye'nin kimseye düşmanlık yapmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bize karşı alınan gerçekdışı kararları hiçbir zaman kabul etmeyiz. Siz (gençler) zaten niye Afrin'de olduğumuzu, neden Fırat Kalkanı operasyonundan sonra da oradaki kardeşlerimize yardım ettiğimizi biliyorsunuz. Siz gençler, yeri geldiğinde Sincar'da, Kandil'de yani hainler nerede olursa olsun tepelerine bineceğimizi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansınız gelebiliriz' derken bunu sadece Afrin için söylemedi. Bunu içeride ve dışarıda hainlerin olduğu her yer için söyledi. Güçlü olmasaydık, dik durmasaydık bu operasyonları 'durdurun' diyen çok ülke olurdu. Karşımızda kim var diye bakmıyoruz. Hainin boyutu nedir, kim ne destek veriyor, ne silah veriyor diye bakmıyoruz. Hain varsa tepesine binilecek, inlerine girilecek."

İKİ BAŞKANI DA SAHNEYE ÇAĞIRDI

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından eski ve yeni gençlik kolları başkanlarını sahneye çağırarak kollarını havaya kaldırdı. Kongreye Antalya Ak Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ali Bayram Doğan seçildi.