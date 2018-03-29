DHA YURT BÜLTENİ - 13

Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci ret Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı itiraz, ikinci kez kabul edilmedi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması geçen 5 Mart tarihinde itirazda bulundu ancak kabul edilmedi. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği, en geç 30 günde bir yapılan 'tutukluk gözden geçirme' duruşmasında da Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle önceki gün tutululuk halinin devamına karar vermişti. Yunan askerlerin avukatları dün bu karara da itiraz ederek askerlerin tahliyesini talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği avukatların ikinci itirazını da kabul etmeyerek Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber:Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) ============================================ Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti/EK

EN BÜYÜK ZARAR ÇİFTÇİYE Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerindeki artış ne çok çiftçileri vurdu. Nehir kıyısına yakın alanlardaki ekili arazilerin neredeyse tamamı sular altında kaldı. Çiftçiler, su altındaki mahsulün kısa sürece çürüyeceğini ve yeniden ekmek zorunda kalacaklarını söyledi. Taşkın sularının etkili olduğu Tunca nehri kıyısındaki Avarız ve Değirmenyeni köylerinde, çiftliler taşkından büyük zarar gördüklerini ifade etti. Köylülerden Mehmet Berber, ekili arazilerin tamamının sular altında kaldığını belirterek, "Ovalarda araziler su altında, yağışlar olduğunda her sene bunu çekiyoruz. Herkes tedirgin şuanda. Bütün gece insanlar uyumadan su bekliyordu. Şimdi tarım alanlarımızı düşünüyoruz" dedi.

Avarız Köyü muhtarı Mesut Çakır, son yılların en büyük yağışlarının bu yıl görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Artık bunlarla yaşamaya alıştık. Binlerce dönüm buğday ekili arazilerimiz var. Hayvan bitkileri vardı, hepsi sular altında kaldı. İşte çiftçi olmak böyle bir şey. iki yıldır bölgede kuraklık yaşandı. Hatta geçen yıl Tunca nehri kuruma noktasına geldi. Şuanda 310 metreküp/saniyeye kadar yükseldiği oldu. Doğanın dengesini bozduk herhalde. Köylere taşkın girmesin diye seddeler var ama araziler su altında, yapacak bir şeyimiz yok. Suyu tutmak mümkün değil, ovacılık köy bir şey, iki kere arazi ekmek gerekiyor. Sigortamız var, bir şekilde karşılamaya çalışacağız. Avarız köyünde 10 bin dönüm arazimiz var, bunların hepsi çeltik arazileri. Onlarda gecikme olacak anlaşılan. Zararımız büyük" Köylülerden Recebiye Sürü de neredeyse her yıl taşkın olduğu anlatarak, "Geçen sene olmadı ama bu yıl çok kötü oldu. Ekinler gitti, çiftçinin çok büyük zararı var. Komşuların tavukları öldü" dedi. DSİ ölçümlerine göre, Tunca ve Meriç nehrindeki debilerin seviyesi düşmeye devam ediyor. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca nehri 256 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Kirişhane istasyonu Meriç nehrini 1322 metreküp/saniye olarak ölçtü.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Trafiğe kapalı Tunca köprüsü

-Köprü gözleri

-Nehir ve dolan sular

-Sular altındaki araziler

-Köylülerle röp.

-Muhabir Ali Can Zeray anonsları

-Avarız köyünden görüntüler

-Genel görünüler Haber-Kamera:Ali AKSOYER-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ============================================= ÖZEL-Yıkımda çocuklar demir topladı Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması sırasında iş makinesiyle parçalanan beton duvarların içerisinde bulunan demirler, çocuklar tarafından toplandı.

Eyyübiye'de yürütülen yol genişletme çalışması sırasında bazı kurumlara ait istinat duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Parçalanan duvarların içerisinde bulunan demirler, çoğunluğu Suriyeli çocuklar tarafından toplanıyor. Topladıkları demirleri, el arabası veya hurda aracına yükleyen çocuklar, daha sonra kilosunu 3- 5 liradan hurdacıya satmak için bölgeden ayrıldı. Demir toplama işinde zaman zaman Suriyeli ve Türk çocukları arasında kavgaların yaşanması dikkat çekti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Yol genişletme çalışmasında bulunan iş makinası

- İş makinasının altında demir şiş toplamaya çalışan çocuklar

- Topladıkları demir şişleri istifleyen çocuklar

- Genel ve detay görüntüler