DHA YURT BÜLTENİ-13

Binbir surat lakaplı cezaevi firarisi, Bodrum'da yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılıktan hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan 'binbir surat' lakaplı 53 yaşındaki Sabri Fidan, polis tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, dolandırıcılık suçundan 2014 yılında konulduğu İzmir'deki açık ceza infaz kurumundan bir süre önce firar eden 'binbir surat' lakaplı Sabri Fidan'ın Bodrum'da olduğunu öğrendi. Cezaevi firarisi Fidan, bir kafede otururken polis tarafından yakalandı. Hakkında verilmiş 10.5 yıl hapis cezası bulunan ve 21 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu anlaşılan Fidan, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, yeniden cezaevine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Polis eşliğinde Sabri Fidan'ın getirilmesi Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA) ========================================== Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı kasabasının yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise yaylalara çıkarak kardan adam yaptılar.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı Kasabasının yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan yağış sonrasında yaylalar beyaza büründü. Kasabada yaşayan bazı vatandaşlar ise 15 km uzaklıkta bulunan yaylalara çıkarak kardan adam yaptılar. Cep telefonu kamerası ile kar yağışını çeken vatandaşlar Nisan ayında ilk defa kar yağışına şahit olduklarını söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı görüntüsü

-Genel görüntü

-Kardan adam fotoğrafı (63 MB)

Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ====================================== Darıca'da tek katlı ev yandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tek katlı ev yanarken, yanında bulunan apartmanda yaşayanlar büyük korku ile evlerini boşalttı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi Öksüz Sokak'ta bulunan tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap evi alevler sararken, yanında bulunan 3 katlı binada yaşayanlar korku içerisinde evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yanında bulunan binanın bazı dairelerin pencere doğramaları ve duvarlarında hasar oluştu. Uzun süredir kullanılmayan binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yanan binanın yanındaki apartmanda alevlerin bıraktığı izler

-Elektrik direğinde kabloların kesilmesi

Haber:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) ====================================== Mersin'de insan kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyede Mersin'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan, aralarında insan kaçakçılığı suçundan 5 ayrı ülkece aranan organizatör T.K.’nin de bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T. K. isimli organizatörün irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte göçmenleri sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin, göçmenleri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. 1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 Mart günü Suriye uyruklu 113 göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edeceklerini belirledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucunda göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk toplam 113 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı suçundan 5 ayrı ülke tarafından aranan T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Mersin Adliyesinden görüntü

- Zanlılar araçtan indirilirken

- Zanlıların adliyeye götürülmesi

- İçeriye alınması SÜRE: 50" BOYUT:27 MB

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA) ========================================== Kayıp kızlar gecekondu bir evde bulundu Çorum’da, bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Gülsen Akyol (15) ve Sultan Nur Dede (15), iki erkekle birlikte bir gecekonduda bulundu.

Çorum'da, bir önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur Dede, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi polis merkezine başvurdu. Baba Şükrü Dede (45) ve Anne Aynur Dede (40), kayıp kızının bulunmasını istedi. Arkadaşı Gülsen Akyol'un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekiplerinden oluşan özel ekip, Sultan Nur Dede ve Gülsen Akyol’un kaldığı evi tespit etti. Gülabibey Mahallesi'nde bir gecekondu eve operasyon düzenleyen ekipler, iki kızı burada buldu. Polis evde bulunan Mesut K.,(28) ve Orhan K.'yı da (19), gözaltına aldı. Öte yandan Mesut K’nın cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.