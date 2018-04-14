DHA YURT BÜLTENİ-13

Doğubayazıt ilçesinde, bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı'na sızmaya çalışan bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, biri ağır 6 asker yaralandı. Çatışmada 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, biri ağır, 6 asker yaralandı. Çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda bilinmeyen bir nedenden biri kayınpederi olan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş edip yaralayan, soyadı öğrenilemeyen Yakup adlı kişi, daha sonra da kayınpederinin evine geldi. Üst kattaki evde yangın çıkaran şüpheli, alt katta oturan ev sahibi erkeğin başına pompalı tüfeği dayayarak dışarı çıkardı. Çevreye rastgele ateş eden şüpheli, polisin yaklaşmamasını istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi ikna etmeye çalışırken, itfaiye de evdeki yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu arada bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri bugün Sur ilçesi Ali Ağaoğlu Kampüsünde yapıldı. Dört farklı iş grubundan 16 sandığın kurulduğu seçimlerde farklı meslek gruplarından esnaflar yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz listelerdeki adaylar için oy kullandı. Sabah 09:00'da başlayan seçimler saat 17:00'da tamamlanırken, sandıkların sayımları da sona erdi. Oy sayımlarına göre Yeşil Liste'den seçime giren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Mehmet Kaya, başkan seçildi.

Mardin'de Orhan Miroğlu izdihamı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kentte ilk defa halka açık düzenlenen imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluştu.15 Temmuz Parkında düzenlenen ve kitap satışından elde edilen gelirin yetim ve yoksul ailelere dağıtılacağı açıklanan imza günü yoğun ilgi gördü.

Daha önce hiçbir kitap fuarının düzenlenmediği Mardin'deki ilk halka açık imza günü düzenlendi. İmza günündü Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nu sevenler ünlü yazara kitaplarını imzalattırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yer yer izdihamın yaşandığı imza çadırında okurlar Miroğlu'ndan imza alabilmek için birbiriyle yarıştı. "Yeniyüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık" isimli yeni kitabının imza gününde yoğun ilgiyle karşılaşan Miroğlu, okuyucularının oluşturduğu kuyruğun imza günü süresinde bitmeyeceğini fark etmesi üzerine bütün programlarını iptal ettirdi.

Son kitabı "Yeniyüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık"ın en çok satan kitaplar arasına girmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Miroğlu, kitabını imzalamaya gelenler arasında üç ayrı kuşağın olmasını takdir ettiğini söyledi. Eşi Canan Miroğlu'nun yalnız bırakmadığı Orhan Miroğlu, imza gününde yaptığı söyleşide, "Tek arzum Türkiye’de barış demokrasi, adalet ve eşitlik içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünya, evren yaratmak. Dünyanın neresinden bir yazar getirirseniz getirin, Mardin onu mutlaka kitap yazmaya teşvik eder. Özlediğimiz Mardin budur. Her gün kitapları konuşacağız. Rüyamız, beklentimiz, geleceğe dair umutlarımız budur. Şiddetin ve terörün bittiği, insanların o güvercin tedirginliklerini geri bıraktıkları bir Mardin hepimizin özlemi olan bir Mardin’dir. Dolayısıyla bu fikirlerimize değer verilmesini istiyoruz. Bölgemizin şiddetle, terörle anılan bir şehir olmamasını istiyoruz. Kitabımı imzaladıklarım arasında çocuklar da vardı. İnşallah onlar büyüdükleri zaman böyle kitapları okumak zorunda kalmazlar. Bu kitapta anlatılan trajedi çok geride kalır inşallah. Bir yazar olarak bugün bana verdiğiniz bu sevinci, bu coşkuyu hiçbir zaman unutmayacağım. Size karşı görev ve sorumluluklarım bugün biraz daha arttırmış oldu.ödedi.