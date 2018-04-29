DHA YURT BÜLTENİ-13

GELİN ARABASININ ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde karşı yönden gelen motosikletli polis memuru ile gelin arabası çarpıştı. Kazada polis memuru Yakup Acar şehit oldu. Kaza akşam saatlerinde Cizre'nin Nusaybin Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru Acar, düğün konvoyunda bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Acar, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Kazanın ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve emniyet yetkilileri hastaneye giderek bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken gelin arabası sürücüsünün polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi. Haber: Selvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) ========================================= VAN’DA TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen, Van ve Bursa İl Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle koordineli olarak düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Şevket Aybar’ adı verilen PKK'ya yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av silahı ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış dijital meteryaller ele geçirildi.

Van’ın Başkele ilçesi merkezli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Van ve Bursa il Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle koordineli terör operasyonu düzenlendi. ‘Şehit Jandarma Er Şevket Aybar’ adı verilen operasyonunda, PKK’nın şehir yapılanması çökertildi. Polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı KCK operasyonunda,14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 15 cep telefonu, 11 sim kartı, 4 hafıza kartı, 2 CD, 7 video kaseti, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif meteryaller ele geçirildi. Görüntü Dökümü (Jandarma kamerası)

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-Ele geçirilen malzemeler

-Jandarmanın operasyonu (fotoğraflarla) Haber: VAN, (DHA) ======================================== AKSARAY'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 2 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Burak Yüksel (20), idaresindeki 68 BN 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Öznur Ircı (30), 5 aylık Ayşenaz Ircı, Furkan Alp Pınar (10), Mehmet Said Kılıç (16), İbrahim Ege Ircı (5), Nuray Çıtak Yüksel (21) yaralandı. Yarılılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 aylık Ayşenaz Ircı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araç

- Çevredeki vatandaşlar

- Polisin ve itfaiyenin olay yeri çalışması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) =========================================== ADANA'DA DERBİ KAVGASI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI ADANA'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının ardından her iki takımın taraftarları arasında çıkan, sallama tabir edilen bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. kavganın ardından yaralı bir Beşiktaş taraftarının ambulansa bindirilmesi sırasında Galatasaraylı taraftarın yardımcı olduğu dikkati çekti. İstanbul'da oynanan ve Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı yurt genelinde büyük bir heyecanla izlendi. Adana'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde kafelerin bulunduğu sokakta şampiyonluk müacadelesi veren ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışma, kısa sürede sallama diye tabir edilen bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. çıkan olaylarda 3 taraftar aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAVGANIN ARDINDAN BİRBİRLERİNE YARDIMCI OLDULAR Yaralıların hastaneye kaldırılması sırasında ilginç bir olay da yaşandı. Yaralı bir Beşiktaş taraftarı ambulanso konulurken üzerinde Galatasarak forması bulunan bir taraftarı8n ise yardımcı olmaya çalıştığı gözlendi. Bu arada Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan taraftarlardan boğazından bıçakla yaralanan Taylan Çınar'ın (27) durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturma da ise 2 taraftar gözaltına alındı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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- Sokaktaki arbade anları (Cep telefonu kamerası)

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- Yaralı taraftarın ambulansa alınması

- Diğer taraftarların sedyenin kaldırılmasına yardım etmeleri

- Ambulans

- Vatandaş röportajı

- Polisin elindeki döner bıçağı

- Gözaltına alınan taraftar

- Genel ve detay Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ============================================ SALUT SALON QUARTET MERSİN'İ SALLADI MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Salut Salon Quartet, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.