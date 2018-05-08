DHA YURT BÜLTENİ-13

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker(25), Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin acı haberi, evine giden askeri personel tarafından ailesine iletildi. Olay, öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesi operasyonuna katılan askerler bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Sivaslı uzman çavuş Furkan Peker şehit düştü. Şehit Komando Uzman Çavuş Peker'in acı haberi Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin Yüceyurt Mahallesinde bulunan evine giden askeri personel, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker'e şehadet haberini iletti. Ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Daha sonra, şehidin anne-babası Meral-Ahmedi Duran Peker'in 4 Eylül Mahallesi 9'uncu Sokaktaki evine giden askeri personel, acı haberi onlara da verdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker de ambulansla babaevine götürüldü. Şehit Furkan Peker'in, 6 Mayıs'ta Irak topraklarından çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Uzman Çavuş Peker'in cenazesinin yarın kente getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

İnegöl'de birçok cadde ve sokak yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler gibi vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar bozularak yol ortasında kaldı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar işyerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise su içinde yürüyerek yollarına devam etti. Ertuğrulgazi ve Mahmut Esatbey caddelerinde dükkanları bulunan esnaf, işyerlerine su girmemesi için dükkanlarının kapısına odun parçalarından bariyer yaptı. Belediye ekipleri rögarları açmak için yoğun çaba harcadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cadde ve sokaklar yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası adeta göle döndü. Sel sularının ev ve işyerlerine girmemesi için ev sahipleri ve esnaf yoğun çaba sarfetti.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada yaklaşık 7 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk (içinde su biriken çukur yer) oluştu. Obruk oluşurken yan tarlada çalışan çiftçi Latif Karakaya, " Bu tarlalar bizim ekmeğimiz. Buraları terk edecek değiliz ; ama daha güvenli yaşamak istiyoruz." dedi.İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, dün kente 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Latif Karakaya'ya ait tarlanın ortasında oluşan obruk yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliği sahip. Bitişiğindeki buğday tarlasında çalıştığı sırada obruğun oluştuğunu ifade eden Karakaya, " Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce tuhaf olduk." dedi. Obrukla yaşamaya alıştıklarını ifade eden Karakaya, "Obruk oluşumunun sebepleri ve tedbiri noktasında yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarlalar bizim ekmeğimiz. Buraları terk edecek değiliz ; ama daha güvenli yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da düzenleyeceği şenliklerde ünlü sanatçıları kent halkıyla buluşturacak. Galleria Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde sevilen şarkıcılar Mustafa Ceceli, Buray, Bedirhan Gökçe, İnci Mercan, Murat Kekilli, İlyas Yalçıntaş, Fettah Can, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Hilal Akın ücretsiz halk konserleri verecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı programa göre 16 Mayıs’ta Mustafa Ceceli, 17 Mayıs’ta Buray, 18 Mayıs’ta Bedirhan Gökçe, 19 Mayıs’ta İnci Mercan, 25 Mayıs’ta Murat Kekilli, 26 Mayıs’ta İlyas Yalçıntaş, 1 Haziran’da Fettah Can, 2 Haziran’da Derya Uluğ, 8 Haziran’da Simge Sağın ve 9 Haziran’da Hilal Akın görkemli konserlerde Adanalı sevenleriyle buluşacak. RENKLİ ETKİNLİKLE DOLU PROGRAM Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde ünlü sanatçıların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri de gerçekleştirilecek. Galleria Festival Alanı’na gelecek Adanalılar, dev konserler ve etkinlikleri izleyip, yöresel lezzetler ile hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirecek.

Türkiye’de üretilen araç modellerinin yüzde 60’tan fazlasının üretildiği “otomotiv sektörünün kalbiö olan Bursa’da düzenlenen Bursa Otoshow Fuarı, bugün Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa protokolü ve basın mensuplarının yer aldığı kurdele kesim töreni ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın İlhan ERSÖZLÜ “10 yıldır düzenlediğimiz Bursa Otoshow Fuarı’nda, yerli üreticilerin ağırlıklı katılımı ile birbirinden şık standlarda sergilenen son model araçlar görücüye çıktı. 6 gün boyunca firmaların fuara özel sunduğu fiyatlar ve cazip kampanyalar ile renkli bir ortamda geçecek fuarda 68 Bin TL’den 700 Bin TL’ye her bütçeye hitap eden 75 adet binek ve ticari araç, salon 2 ve 4’te sergileniyor. 13 Mayıs Pazar günü saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek fuara tüm halkımızı bekliyoruzö dedi.

Bursa Otoshow 2018 Fuarı2nda dünyaca ünlü markaların otomobillerinin yanı sıra SUV, 4x4, pick-up firmaları, ticari araç firmaları ve fuaye alanında ise oto aksesuar firmaları da bulunuyor.

Otomobil severlerin karar verme süreçlerine önemli katkılarda bulunacak, 6 gün boyunca renkli bir atmosferde geçecek olan fuarda; dans şovları, çocuk oyun alanı ve bayanlara özel güzellik uygulamaları da yer alıyor. Ayrıca nostalji havası yaşatan klasik otomobiller ve doğa tutkunları için birbirinden ilginç off - road araçlar da sergileniyor.