DHA YURT BÜLTENİ-13

8 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası bitkisel hayata giren ve önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze öğle vaktinde Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi. Bakan Ayhan'ın oğlu Öner Abdullah Ayhan, torunları ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Eşiyle dostuyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla birlikte yaşadı hayatı boyunca" dedi.

Denizli Valiliği, bir lisede görevli kadın öğretmenin, öğrencisiyle ilişki yaşadığı, bu nedenle kocasının kendisine dava açıp, boşandığı haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, okulun da adı verilerek müfettiş raporunun Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cenaze namazının ardından tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada kalabalığa yaklaşan ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi Abdullah Gül'e, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diye bağırarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan kişi polis otosuna götürülürken, "Reisime ihanet ettiği için bağırdım" dedi.

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesine tepki göstererek kantinde açıklama yapan üniversite öğrencileri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yunus Emre Kampüsü'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantininde bir grup öğrenci, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Değişiklik Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ardından Anadolu Üniversitesi'nin bölünerek Eskişehir Teknik Üniversite'nin kurulacağını belirtti. Bölünmeye karşı açıklama yapan öğrencileri kantine gelen üniversiteni özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Yaşanan arbedenin ardından öğrenciler kantinden dışarı çıkarıldı. Gerginlik ve arbede anları öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

"Denizli ili Merkezefendi ilçesi Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğretmen ve öğrenci arasında yaşananlara ilişkin ulusal ve yerel basında çıkan haberlerle ilgili olarak, Valilik makamının 18 Nisan 2017 tarihli oluruyla gerekli soruşturma yapılmıştır. Soruşturma neticesinde, yer değişikliği yapılarak konu Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Disiplin Daire Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na 4 Temmuz 2017 tarihli yazı ile değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu konuya ait işlemler Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2017/12969 soruşturma numaralı dosya ile de işlem görmüştür."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cep telefonu görüntüsünden gerginlik anlarının çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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4 - BODRUM'DA 7 KITANIN GÜZELLERİ BULUŞTU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek 'Miss 7 Continents' (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılmak üzere ilçeye gelen 21 güzel, Gümbet Mahallesi'ndeki otelde kampa girdi. Yarışmaya katılan güzeller, havuz başında renkli pozlar verdi.

Bir tur firması ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından düzenlenen 'Miss 7 Continents'a katılmak üzere geçen pazartesi günü Bodrum'a gelen güzeller, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde kampa girdi. Bodrum'a 21 ülkeden gelen güzeller, otelin havuz başında bikinileriyle basın mensuplarına poz verdi. Havuz başında yapılan çekimleri turistler de büyük ilgiyle izledi. Birçok turist, güzellerle hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdi. Organizatör Khachatryan, "Bu 27 yıldır yapılan bir yarışma. 10 yıldır da Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. Yarışmacıların çoğu ilk defa katılıyor. Malezya'da yapılacak Kainat Güzellik Yarışması için bu bir ön eleme. 22 ülkeden güzeller katıldı. 13 Mayıs'ta otelde yapılacak final gecesinde güzeller, ilk 5'e girmek için boy gösterecek. Güzeller 1 haftalık kamp süresince, Bodrum'un güzelliklerini de keşfedecek. Akşam final gecesine hazırlanan güzeller, gündüzleri de dalış yapıp, tekne turuna çıkıp çeşitli aktivite ve eğlencelere katılarak unutulmayacak anlar yaşayacak. Yarışmada Türkiye'yi 20 yaşındaki Ayşenur Büşra Selvitop temsil edecek" dedi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda basketbol antrenörlüğünde okuyan Türk güzel Selvitop ise, "Basketbol branşı ile ilgileniyorum. Mankenlikte ilerlemek istiyorum. Kamp çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Türkiye'yi temsil ettiğim ayrıca çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güzellerden görüntü

- Ermeni organizatör Ashot Khachatryan ile röp

- Türk yarışmacı ile röp.

- Güney Afrikalı yarışmacı Asande Mıchunu ile röp.

(KJ Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

