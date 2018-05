DHA YURT BÜLTENİ-13

Balıkesir’in Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan en çok yatırım alan il olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, "Bu bir rekor. 25 milyar TL'lik yatırım ile Balıkesir'de destan yazdık. Bütün tesisleri de yapıyoruz. Türkiye'de en çok baraj ve göletin yapıldığı yer de Balıkesir. Balıkesir her şeyin en güzeline layık. Hükumetin yatırımları sırasında birinci sırada da biz yer alıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyar TL ile yatırımlarda birincilik Orman ve Su İşleri Bakanlığının. Balıkesir'e de en çok gelen bakanım. Bazı yıllar 4 defa gelmişim Balıkesir'e. 18 baraj 20 gölet ile destan yazdık. 14 baraj ve 5 gölet de bitmek üzere. 600 bin dekar arazi modern şekilde sulanmaya başladı. Bunlar çiftçinin cebine gidiyor" diye konuştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.

TOKAT'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bir grup, dikkat çekmek amacıyla davul ve düdük çaldı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir gurup işitme engelli vatandaş ve Gönüllü Turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Cumhuriyet meydanında işitme engelli bireylerin anlaşılması ve fark edilmesi amacıyla davul ve düdük çaldı. Etkinlik hakkında konuşan Tuna, “Biz Tokat’taki gönüllüler olarak engelliler haftası nedeniyle işitme ve konuşma engelli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların seslerini duyurabilmek için bir etkinlik tasarladık. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tüm halkımızın da bu farkındalığa erişmelerini amaçlıyoruz ve umut ediyoruz. Bu insanların hepsi bir kurumda çalışıyorlar. Kendi iş yerlerinde ya da başka kurumlarda İşaret dili tercümanı olmadığı için çok zor anlar yaşıyorlar. Herhangi bir kurumda onları anlayan kimse bulunmadığı için işlerini halledemiyorlar. Bu insanların talepleri de aslında bu. Onlar anlaşılmak istiyorlar. Araştırmalarını da yapmışlar çevre illerde olduğu gibi Tokat’ta da resmi dairelerde işaret dili tercümanı bulunmalı diyorlar. Bizler de onların bu taleplerini duyurmak için onların yanında yer alıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek hepimizin görevidir" dedi. Etkinlikte, grup, işitme engellilerin sorunlarına işaret eden dövizler de açtı.

Muş'ta 'Tarih ve Kültür Sempozyumu' başladı

MUŞ Alparslan Üniversitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu' başladı.

Muş Valiliği ve belediyesinin katkılarıyla yürütülen uluslararası sempozyuma, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bilim insanları ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, tarihin bir şehir için her şey olduğunu kaydetti. Bir şehir için tarih ve kültür söz konusu ise o şehrin her yönüyle ele alınacak hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Beyhan, "Dolayısıyla şehir tarihi bir bilgi disiplini olarak tarih, bilgi alanı içerisinde en ince ayrıntılara hiçbir teferruatı atlamadan inceleyen bir disiplindir. Bu bakımdan bugün başlayan açılışını yaptığımız bu sempozyumda Muş ilimiz her yönü ile ele alınacaktır. Muş'un kadim bir tarihi vardır. Kıdemi Anadolu'yla eştir" diye konuştu.