DHA YURT BÜLTENİ-13

Çanakkale’de 23 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Assos sahil yolu üzerinde devriye görevi atan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nusratlı altı mevkiinde Zeytin ağaçları arasında yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek için hazırlık yapan kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda aralarında Pakistan, Suriye Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yakalanan kaçaklardan görüntü Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) ============================================ 250 bin liralık 6 motosiklet çalan hırsızlar yakalandı İzmit'te, toplam 250 bin TL değerindeki 6 motosiklet çalan 3 hırsız, polisin 'Moto Kros' adını verdiği operasyonla Sakarya'da yakalandı.

İzmit şehir merkezinde 8 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında toplam 250 bin TL değerindeki 6 motosiklet çalındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında güvenlik kamerası ve mobese kameraları kayıtlarını incelemeye aldı. Eski model bir otomobil ile olay yerlerine gelen zanlıların araçtan başlarında bulunan kask ile indiklerini ve motosikletleri çaldıkları tespit edildi. Zanlıların kullandığı aracın 24 yaşındaki K.A.'ya ait olduğu, K.A.'nın daha önce birçok kez motosiklet hırsızlığı suçundan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Polis, 'Moto Kros' adını verdiği operasyon kapsamında Adapazarı'nda K.A.'nın evine baskın düzenlerken, çalınan bir motosiklet ele geçirildi. K.A.'nın olay yerinde alınan ilk ifadesinde hırsızlıkları 21 yaşındaki M.K. ve 24 yaşındaki F.B. ile birlikte yaptığını söylemesi üzerine 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. M.K.'nın evinde bir motosiklet, Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturan F.B.'nin evinin yanındaki depoda ise 2 motosiklet daha ele geçirildi. 4 motosiklet İzmit'e getirilirken, gözaltına alınan 3 kişi 2 motosikleti ise sattıklarını söyledi. K.A., M.K. ve F.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Motosikletlerden görüntü

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi ve detaylar HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============================================ Eşi ulaşamayıp polisi arayınca kurtarıldı Bolu'da, il dışında olan Hasan Yankın eşi İlknur Yankın'a ulaşamayınca polisi aradı. Eve balkon penceresinden giren polis ve itfaiye eri, İlknur Yankın'ı baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilenen İlknur Yankın tedavi altına alındı.

Olay saat 13.30 sıralarında, Sümer Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında olan ve eşi İlknur Yankın'a ulaşamayan Hasan Yankın, eşinin hayatından endişe ederek polisi aradı. Eve giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ve 112 Acil ekiplerini çağırdı. İtfaiye merdiveni ile evin balkonuna çıkarak pencereyi açıp içeri giren polis memuru ile itfaiye eri, İlknur Yankın'ın baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilendiği tespit edilen İlknur Yankın, 112 Acil ekibi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. İlknur Yankın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.