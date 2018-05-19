DHA YURT BÜLTENİ-13

76 yaşındaki seyyar satıcıyı biber gazıyla gasp ettiler İZMİT'te seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 76 yaşındaki Niyazi Yalçın'ın yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler. Olay saat 15.00 sıralarında Körfez Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Fuar Alanı içerisinde meydana geldi. Fuar Alanında seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildi. Toplam 300 TL'si gasp edilen yaşlı adam, yanına gelerek alışveriş yapma bahanesiyle kendisini oyalayan başı kapalı bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildiğini iddia etti. Yaşlı adamın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yüzüne sıkılan biber gazından etkilenen yaşlı adamı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi tamamlanan Niyazi Yalçın ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülürken, polis ekipleri yaşlı adamı gasp eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

- Yaşlı adamın hastaneye girişi

- Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR / (Kocaeli), (DHA) ======================================== Muharrem İnce, seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı (2)

İNCE, HEDİYE EDİLEN BİSİKLETLE TUR ATTI İNCE, HEDİYE EDİLEN BİSİKLETLE TUR ATTI CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting programına katıldı. İnce, burada alanda kendisini bekleyen partilileri selamladıktan sonra konuşma yaptı. Konuşması sırasında bir vatandaşın taşıdığı üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı görevinizin ilk gününde kullanmanız dileğiyle, halkın cumhurbaşkanına halkın armağanı' yazılı pankart bulunan bisiklet dikkatini çekti. İnce, vatandaşın 'makam aracı' diye seslendiği bisikleti kürsüsünün yanına getirtti. İnce "Hayırlı olsun sağol. Makam arabası. Cumhurbaşkanlığı köşkünün demir başına kaydedilecek" dedi. Konuşması sırasında bisiklet kürsünün önünde bekledi. İnce siyasetçilerin her gittiği yerde ‘hemşehrilerim’ dediğini bunun adet olduğunu söyleyerek “Ama benimkisi öyle değil benim dedelerim Selanik’ten çıktıklarında Samsun diye gelmişler sonra Yalova’da kalmışlar. Bu topraklar bizim ülkemizin tarihinde destanın, isyanın, kuruluşun,kurtuluşun, direnişin başlangıç topraklarıdır. 16 Mayıs sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanında 18 askerlerle birlikte Samsun’a doğru yola çıktı. 19 Mayısta Samsun’a vardığında buradan Havza’ya geçti. 15 gün kaldı. Telgraflarla özel ulaklarla Türkiye’nin her yerinde tam 96 miting düzenlediler. 96 miting Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Eğer 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a gelmeseydi, o 96 mitingi yapıp milleti Kurtuluş Savaşı'na ikna etmeseydi bugün esir olarak yaşıyorduk. Şundan emin olun ki bu gün yaptığımız miting de o 96 miting kadar önemlidirö dedi.

GENÇLERE SESLENDİ Nutuk'un başlangıcınını Samsun olduğnu ubelirtene İnce, "Atatürk '19 Mayıs 1919 da Samsun’a geldim durum şudur’ diye anlatır memleketin durumu. Bitişi gençliğe hitabedir. Gençler size sesleniyorum, önümüzde bir tarihi sorumluluk var. Bakın 24 Haziran'da normalde sınava girecektiniz şimdi kabine gireceksiniz. Son 9 ayda neler oldu. 9 ay kala sınavınızın adı değişti. 8 ay kala soru şekli değişti. 4 ay kala soruların sayısı değişti. Her ay bir değişiklik yaptılar. Ya soru sayısını değiştirdiler ya ders sayısını değiştirdiler ya soruluş biçimini değiştirdiler. Son sınava iki ay kala da sınavın tarihini değiştirdiler. Lise mezunu gençler, öğrencilerim, kardeşlerim bunlar sizin için hayati derecede önemli olan o sınavın her ay bir yerini değiştirdiler. Şimdi güzel kardeşim şimdi yetki sende. Paketleyin bunları 24 Haziran'da. Bunlar sizinle dalga geçiyor. Bu memleketin 18 yaşındaki, 19 yaşındaki gençleri ile dalga geçiyorlar. Gençler size sesleniyorum. Kendinizle dalga geçirtmeyin bunlar sizinle dalga geçiyor" dedi.

'KOMŞULARIMIZLA BARIŞACAĞIZ, DÜNYA İLE BARIŞACAĞIZ' Kadınlara ve gençlere güvendiğini söyleyen İnce, "Bu gün çalışanların yüzde 32 si kadın. 5 yıl içerisinde çalışanlardaki kadın oranını yüzde 50 ye çıkaracağız. Eşit olacak eşit. Bugün buraya gelirken dedim ki tarihten bir örnek vereyim. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya geldiğinde ondan sonraki süreçte tarihten dedim bu günle çelişen bir örnek var mı? 1922 de Yunanistan’la savaştık. Savaşın galibi biziz. Savaştan hemen sonra Atatürk Yunanistan’la barışmak istiyor, barışıyor. Amerikan bir büyükelçi Atatürk’e soruyor diyor ki 'Savaşı kazandın neden Yunanistan’dan tazminat istemiyorsun ? Savaşın galibi sensin para iste diyor. İzmir’i yaktılar' Atatürk diyor ki 'Ekonomiyi geliştirerek kazanacağımız para tazminatla alacağımız paradan daha çok olur' diyor. O büyükelçi sonra anılarında şöyle yazıyor 'Hayatımda böyle zeki böyle dahi bir adam görmedim' diyor. Şimdi bir de günümüze bakalım. Türkiye’de şu anda Amerikan büyükelçisi yok. Katip düzeyinde idare ediyoruz. Türkiye’nin şu anda Suriye’de büyükelçisi yok. Niye beyefendi Esat’la küs. Devlet yönetmek ona küstüm, buna kızdım, ona bağırdım onla kavgalıyım böyle devlet yönetimi olur mu? Böyle devlet yönetimi olmaz. Cumhurbaşkanı olduğumda komşularımızla barışacağız, dünya aile barışacağız. Türkiye için 3B projemizi dünya için de gerçekleştireceğiz. Barışacağız derken teslim olacağız demiyorum. İçerde de barışacağız dışarıda da barışacağız" dedi.

DEVLET ADAMI VE SİYASETÇİ FARKI İnce, devlet adamı ile siyasetçi arasında fark olduğunu söyleyerek, "Siyasetçi gelecek seçimi düşünür devlet adamı gelecek nesli düşünür. Türkiye’yi yöneten devlet adamı değildir, siyasetçidir. Ne yapıyor meydanlara geliyor 'Ya diyor bu doktorlar var ya bu doktorlar bunlar iğne yapmasını bile bilmiyorlar' diyor. Hesabı şu vatandaşın hastanede derdi var. Hastanede işler kötü gidiyor mu gidiyor. Doktorlara kızıyor mu kızıyor. Diyor ki 80 bin doktor var 80 milyon da vatandaş var. Ben bu 80 bine çakarsam laf söylersem 80 milyonun hoşuna gider diyor ama bu yanlış. O doktorlar bu memleketin zeki akıllı çocukları. Onlar hastalar kötü davranıyorsa onları uyarırız o sorunu çözeriz. Memleketin akıllı çocuklarını aşağılayarak onları küçümseyerek bir yere varamayız. Doktorlar tükenmişlik sendromu yaşıyor. Doğru düzgün tedavi edemiyorlar çünkü kendi sorunları var" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Dün bir miting yaptı. Filistin’e destek çıktı sözde. Filistin’de kardeşlerimiz katlediliyor. Filistin’de Müslümanlar katledilirken biz dedik ki, TBMM’de milletvekillerimiz İsrail’le yaptığın anlaşmaları bir feshetsene. 'Etmem' diyor. Sen İsrail mallarını boykot etsene. 'Etmem' diyor. İsrail’den tohum alma dediğimde 'Alacağım' diyor. Mavi Marmara’da 20 trilyonu geri ver, 'Vermem' diyor. E ne yaparsın. 'Miting yaparım' diyor. Yaptığı tek şey miting. 2013’te 'Gazze’ye gideceğim' dedi. 5 senedir gidemedi. Gazze yerine Gebze’ye gitti. Samsun’dan söz veriyorum devlette devamlılık esastır. Allah’ın izni, milletin isteği ile seçildiğimde ilk işim Gazze’ye gitmek olacak. 'Muharrem İnce iyi güzelde biz oyumuzu vereceğiz fakat bu YSK’da bir numara olur mu?' Avukat arkadaşlar cübbelerinizi arabanıza koyun. Her an 24 Haziran’da sizi çağırabilirim. 50 bin avukatla YSK’ya gideceğiz hep birlikte."

İnce konuşmasının ardından kürsünün önünde beklettiği bisiklet ile sahnede tur attı. Ardından miting alanından ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin alan gelişi

-Vatandaşları selamlaması

-Mitinge katılanlardan detay

-İnce'den detaylar

-Bisikletin inceye götürülmesi

-İnce'nin bisiklet sürmesi

-Detaylar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) ================================================ CHP'liler İzmir'de bayramı 'İzmir Marşı' ile kutladılar İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partililer bayraklar eşliğinde hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ve kutlama töreni düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Ankara'da bulunması nedeniyle katılamadığı törende, çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı ve partili hazır bulundu. CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci, CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Atkale ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından konuşma yapan Mert Atkale, 19 Mayıs'ın milletin onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu ifade etti. Bugünün sadece Türk kurtuluş hareketinin başlangıcı olmadığını dile getiren Atkale, "19 Mayıs yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'dir. 19 Mayıs, 1968'de Atatürk nöbeti tutan Mahir Çayan'lardır. 19 Mayıs, 1968'de Samsun'da 24 kişiyle Atatürk yürüyüşü başlatıp Ankara'ya deniz olup akan Deniz Gezmiş'tir" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ ARTIK TAMAM DEMEKTİR" Atkale'nin ardından söz alan CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci ise, Türk milletinin vatan sınırları, özgürlüğü ve geleceği borçlu olduğu ülkenin kurtarıcısı ve Cumhuriyet'in kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte andığını belirterek şöyle konuştu: "Ey büyük Atam, yolundan, izinde yürüyoruz. Cumhuriyetimize ve halkımıza hak ettiği günleri çok yakında bir kez daha yaşatacağımıza söz veriyoruz. Atamızın 99 yıl önce yaktığı kurtuluş meşalesine benzer bir meşale yakacağımız günler yakındır. 'Artık tamam' dediğimiz, Cumhuriyet'in tüm kurumlarıyla baskın kılındığı, halkımızın, zulümden, baskıdan ve tek adam yönetimden kurtulacağı günler çok yakındır. Atatürk milli mücadele sıralarında köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların gençler olduğunu görmüştür. Kurtuluş mücadelesinde ve devrimlerinde yanına gençleri almıştır. Bizim de ilk hedefimiz 24 Haziran'da 'artık tamam' demektir. Birliğimizi kaybetmeden, umudumuzu taze tutarak çalışmaya söz veriyoruz. Biliyoruz demokrasi, Cumhuriyet ve Türkiye kazanacak."

Törende Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Atkale, Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okuyan grup daha sonra dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydanda toplanan partililerden görüntü,

-CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Atkale'nin konuşmasından görüntü,

-CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci'nin konuşmasından görüntü,

-İzmir Marşı okunmasından görüntü. Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ===================================================== Bisikletli çekim yaparken tepetakla oldu KARABÜK’te, 28 yaşındaki Yusuf Halıcıol, bir eliyle tutuğu selfie çubuğuyla çekim yaparken bisikletiyle birlikte düştü. Halıcıol’un tepetakla olma anı ise cep telefonuna yansıdı. Yusuf Halıcıol, sırt çantasını alıp orman yollarına koyuldu. Halıcıol, pedal çevirirken gördüklerini ve yaşadıklarını selfie çubuğuna bağlı cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. Halıcıol, yorucu bir günün ardından evine dönmek istedi. İlk defa girdiği sarsıntılı yolda bir anda bisikletiyle birlikte düştü. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bisikletinde ise hasar oluşan Halıcol’un tepetakla olma anı cep telefonu tarafından kaydedildi.