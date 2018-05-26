DHA YURT BÜLTENİ - 13

ŞİMŞEK: SON DÖNEMDE EKONOMİMİZE YÖNELİK ÇOK CİDDİ SPEKÜLASYONLAR VAR GAZİANTEP'te, milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Sana CHP, Genel Başkanlığı'nı layık görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı'na bu millet seni seçer mi?" diyerek Muharrem İnce'yi eleştirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül partilerinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 24 Haziran seçimleri milletvekilleri aday tanıtım toplantısına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Mehmet Şimşek yaptı. 'SPEKÜLASYONLAR VAR' AK Parti hükümetlerinin geçmiş dönemlerde yaptığı projelerden bahsederek, son dönemlerde Türkiye ekonomisi üzerine oyunlar oynandığını dile getiren Şimşek şöyle konuştu: "Son dönemde ekonomimize yönelik çok ciddi spekülasyonlar var. Bunların nedeni Türkiye'nin medeniyet yolculuğunu, kalkınma hamlesini cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yeniden yükselişini sekteye uğratmaktır. Evet son dönemde piyasada bir dalgalanma var. Evet Türkiye bundan etkileniyor ama bu dalganın bir boyutu dışarıda. Dünyada faizler yükseliyor. Dünyada dolar endeksi yükseliyor. Dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Sadece Türkiye'ye özgü değil, Türkiye'ye özgü sorunlarda var. Ama şunu açıkça söyleyeyim çok güçlü bir tepkiyi verdik, vermeye devam edeceğiz. 2006 'da benzer bir süreç yaşanmıştı. 2014'de, 2013'de benzer bir dönem yaşanmıştı. Her seferinde tecrübeli bir ekip cumhurbaşkanımız liderliğinde gereken cevabı vermiştir. Onun için yaparsa yine AK Parti yapar. Yine terör, Türkiye'nin başına örülmüş en büyük bela. Türkiye başardı, DEAŞ terör örgütünü neredeyse yok etti. Bölücü terör örgütü kafasını kaldıramıyor. Bu AK Parti hükümetlerinin bir başarısıdır. Terör önemli bir sorundur. Ekonomide olduğu gibi terörle mücadelede de bir başarı var."

'BU MİLLET SENİ SEÇER Mİ?' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, 24 Haziran seçimlerine değinerek partililere daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Gül, İnce'nin sahnelerde bisiklet kullanarak film şov yaptığını ifade ederek şunları söyledi: "Şimdi çıkmış cumhurbaşkanı adayı, senin bu ülkeye ne katkın oldu? Ne başarın oldu? Tek başarısı CHP Genel Başkanı'nın karşısına çıkmak. Sana CHP genel başkanlığını layık görmemiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhurbaşkanlığına bu millet seni seçer mi? Diğeri CHP genel başkanı, sen CHP genel başkanısın çıkıp ha bire cumhurbaşkanımıza laf söylüyorsun, söyleyeceğine çık cumhurbaşkanımızın karşısına aday ol. Bunlar seçilemeyeceğini biliyor. Birisi de CHP genel başkanlık koltuğunu bırakmıyor. Neden? Çünkü, 'Seçilemeyeceğim, ben koltuktan kalkarsam zaten buraya nasıl geldiğim belli, bir daha buraya oturamam.' CHP kendisinin inanmadığı bir seçimde çok önemli bir tiyatro izliyoruz. Sahne performansları çok iyi. Sahnede bisiklet çevirmeler, pedal çevirmeler, bunlarla ülke yönetilmez."

Konuşmaların ardından 24 Haziran seçimlerinde aday olan 14 milletvekili adayı sahneye çıkarak kalabalığı selamladı. Görüntü Dökümü

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- Toplantının yapıldığı yer

- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Abdülhamit Gül'ün konuşması

- Adayların tanıtılması

- Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA) ============================================================== POLİS MEMURU, BORÇ-ALACAK TARTIŞMASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kocaseyit Havalimanı'nda görevli polis memuru Murat Moltay (46), iddiaya göre aralarında borç-alacak tartışması yaşadığı emlakçı Ahmet Çoban’ın (56) tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi'nde emlakçı Ahmet Çoban’ın iş yeri önünde meydana geldi. İşyerinin önünde olan emlakçı Ahmet Çoban, bu sırada caddeden 10 AAN 838 plakalı otomobiliyle geçmekte olan polis memuru Murat Moltay'ın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışmada Ahmet Çoban’ın tabancasından çıkan 9 merminin 3'ü polis memuru Murat Moltay'a isabet etti. Ağır yaralı olan Molay, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Moltay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen emlakçı Ahmet Çoban, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından cinayetin işlendiği işyeri önünde yapılan incelemede çevrede 9 adet boş mermi kovanı bulundu. Moltay’ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Murat Moltay'ın fotoğrafı Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) ======================================================= DİYARBAKIR AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISINDA ARBEDE DİYARBAKIR'da, AK Parti milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında, 1'inci sıradan aday gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker'in konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Ardından çıkan kısa süreli arbede sırasında, partili bir kadın geleneklere göre eşarbını önce yere attı, sonra da alıp elinde sallayarak tarafları ayırmaya çalıştı. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu. AK Parti Diyarbakır milletvekili adaylarının tanıtımı için bugün Demirok Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın medeniyetler şehri olduğunu belirterek, "Bir asır evvel başlayan bir oyun, maalesef bu bölgede emperyalist güçler tarafından yeniden sergilenmeye çalışılıyor. Sınır kapılarında akrabaları, burası Türkiye, burası Suriye diye birbirlerinden ayırdılar. Sınırlarıyla bu bölgeyi, darmadağın ettiler, paramparça ettiler. Bu taraf bu ülkedir, bu taraf şu ülkedir diyerek halkları birbirinden ayırdılar. Ancak Türk'le, Kürt'ü, Kürt'le, Arap'ı birbirinden ayırmaya güçleri yetmedi. İnsanların sınırlarını böldüler ama gönüllerini ve zihinlerini bölemediler. Şimdi aynı emperyalist proje, bu bölgede insanların gönüllerini ayırmaya, gönüllerini bölmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bütün bu bölgede yaşayan insanların hepsini kardeş biliyoruz. Biz bu bölgedeki insanların zihinlerinin ve gönüllerinin ayrıştırılmasına, birbirlerinden ayrı bir geleceğe doğru yönlendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim için Türk, Kürt, Arap ve Acem, hepsi birdir. Bizim için herkes hazreti insandır. Hiç kimsenin bir diğerinden farkı yoktur. İnsanların özgür bir şekilde yaşayacağı bir dünyayı kurmayı hedefliyoruz. Biz insanların kendi dinlerini, gelenek, görenek ve adetlerini en güzel şekilde yaşamasını siyasetimizin merkezine koyduk" dedi.

'HENDEKLER, ÇUKURLAR GERİDE KALDI' Diyarbakır'daki annelere çağrıda bulunan Bakan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini istemeyenler, 81 milyonun, hatta bölgedeki milyonlarca kardeşimizin huzur içinde yaşamasını istemeyenler, ne yazık ki bu şehirde de aramıza bazı çatışma ortamlarını koydular. Allah'a çok şükür onlar geride kaldı. O eylemler, hendekler, çukurların hepsi geride kaldı. Şimdi Diyarbakır, diyar-ı huzur haline geldi. Sokaklarda insanlar son derece rahat. Bu huzuru kaybetmeyeceğiz. Bu birlikteliğimizi, mutluluğumuzu, başarımızı, hep beraber bir arada olma irademizi kaybetmeyeceğiz. Onun için sorumluluk size düşüyor. Diyarbakır'da sağlanmış olan bu huzuru, evlatlarınızla, eşinizle, dostunuzla, komşunuzla birlikte daha da kuvvetlendirerek, silahlarla aramıza sokulmaya çalışılan birtakım düşmanlıkları tamamen bertaraf ederek, kardeşliğin kapısını açacak olan sizlersiniz. Huzuru bozdurmayacağız" diye konuştu. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından AK Parti'nin Diyarbakır'da belirlediği 12 milletvekilli adayının tanıtımı yapıldı. Adayların tanıtımından sonra 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker konuşma yaptı. Partilileri, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca selamlayan Eker'in konuşması sırasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eker mikrofondan 'sakin olalım' çağrısı yaptı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile korumaları, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İki grup arasında yaşanan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği arbede bir süre devam etti. Kısa süreli arbede sırasında, partili bir kadın eşarbını önce yere attı, sonra da alıp elinde sallayarak tarafları ayırmaya çalıştı. Tartışma diğer partililerin de araya girmesiyle son buldu. Tartışma üzerine Mehdi Eker konuşmasını bitirirken, protokol salondan ayrıldı. Konferans salonu dışında da kısa süreli devam eden tartışma, çevik kuvvet polislerinin gelmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Bakan Kurtulmuş ve adayların salona gelmesi

- Bakan Kurtulmuş'un konuşması

- Adayların tanıtılması

- Bakan Eker'in konuşması

- Yaşanan tartışma

- Çevik kuvvetin gelmesi

- Başörtü sallanması Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) ========================================================= Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)

ÜNİVERSİTEYE ZİYARET Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti. Afyonkarahisar'ın sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Eroğlu, “Eskiden basit hastaneler vardı. Ama şu an gerçekten Türkiye’de imrenebilecek bir noktaya ulaştık. Afyonkarahisar Türkiye’nin akıllı 8’inci hastanesine sahipö dedi. PAZARDA ESNAF VE VATANDAŞLA SOHBET ETTİ Bakan Eroğlu, memleketindeki temaslarına Pazar yeri ve alışveriş merkezinde esnaf ziyaretiyle devam etti. Halk pazarında tezgahları gezen Bakan Eroğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşla sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti’nin Afyonkarahisar’dan 6 vekil çıkaracağına dair vatandaştan söz alan Bakan Eroğlu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Esnaf ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Bakan Veysel Eroğlu, bir esnafın tezgâhına geçerek biber fidesi sattı.

‘1700 OTOMATİK METEOROLOJİ ÖLÇÜM İSTASYONU KURDUK’ Bakan Eroğlu daha sonra bir alışveriş merkezini de ziyaret etti. Burada gazetecilerin hava durumuyla alakalı sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, meteorolojinin teknolojisinin dünyanın en ileri teknolojisi olduğunu söyledi. Bütün Türkiye'ye 1700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını aktaran Eroğlu, “Buradan bütün Türkiye'nin hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Mesela şurada (cep telefonundaki uygulamayı göstererek) Afyonkarahisar’ı açtım. İster ilçelerini hangisini isterseniz Şuhut, Dinar, Sandıklı Çay, Bolvadin nereyi istiyorsanız Emirdağ bütün ilçelerin hava durumu var. Bak şu anda burada ne görünüyor? Sağanak yağmur var. Saatlik, haftalık, bir haftalık hava durumunu, hatta rüzgâr durumunu basıncını görmek mümkün. Hatta bizim haftalık bütün Türkiye'deki yağış durumu nedir? Her zaman yayınlıyoruz. Bazen ben de Twitter'den yayınlıyorumö diye konuştu. ‘BARAJLAR DOLUYAR’ Vatandaştan meteoroloji uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini isteyen Bakan Eroğlu, barajlardaki doluluk oranlarının gayet güzel olduğunu belirterek, “Doluyor barajlar yağışlardan. Dolu zaten. Yazın hiçbir problem yok sudaö dedi.

ANLIK YAĞIŞLAR VAR Bursa'daki selle ilgili ise Bakan Eroğlu, şunları söyledi: “Sel zaman zaman oluyor tabii. Anlık yağışlar var. Bunları da ikaz ettik. Hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşlara da göndeririz. Kurumlara valilik, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Böylece sel olabiliyor fakat Allah'a şükür can kaybı olmuyor.ö Görüntü Dökümü

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- Bakan pazar yerinden görüntü

- Bakan pazarcı esnafı ile konuşurken

- Bakan vatandaşla fotoğraf çekinirken

- Bakan Eroğlu biber fidesi satarken

- Pazar yerine yağan yağmurdan

- Bakan Eroğlu, şemsiyesi ile pazaryerinde yürürken

- Bakan Eroğlu park Afyon alış veriş merkezinde esnaf ziyaretinde

- Bakan Eroğlu vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.

- Bakan Eroğlu röp Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ============================================================= BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU: DOLARDAKİ DALGALANMA SUNİDİR BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı açıklamada, dolar kurundaki dalgalanmanın suni olduğunu belirterek, “Dolardaki dalgalanma Türkiye seçime giderken, 'nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebiliriz'in telaşından kaynaklanıyor. Bizim ekonomik durumumuz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ne gelerek esnafı ziyaret etti; mahalle sakinleri ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Burada gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Milletimizin şunu bilmesinde yarar görüyoruz; dolarda yaşanan bu kısmi dalgalanmanın hiçbir şekilde Türkiye’mizin ekonomik şartlarına ve parametrelerine uygun bir dalgalanma olmadığını ifade etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Yine bu yılın ilk çeyreğinde büyüme trendine baktığımızda bizim edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgiler aynı büyümenin devam ettiği yönündedir. Türkiye bir taraftan böyle bir büyümeyi yakalamışken, dolarda yaşanan bu dalgalanmanın ne yazık ki evvelce yaşanan bir takım manipülasyonlar ve bir takım çalışmalardan ibaret olduğu izlenimini bize açık bir şekilde göstermektedir” dedi. 'TÜRKİYE BU TÜRBÜLANSLARIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK GÜCE SAHİP' Dolardaki bugünkü dalgalanmanın Türkiye seçime giderken, 'nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebiliriz'in telaşından kaynaklandığını ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Bizim ekonomik durumumuz, bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu dalgalanmanın hiçbir rasyonel tarafı yok. Milletimiz müsterih olsun. Kısa ve orta vadede bu tür türbülansların içinden çıkacak güce sahibiz. Merkez Bankası bununla ilgili tedbirleri almaya başladı. Seçimden sonra özellikle cari açığı daraltma yönünde kalıcı ve yapısal çözümler geliştirileceğini, enflasyonun düşürülmesi ile ilgili tedbirlerin alınacağını cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Milletimiz 24 Haziran’ı beklesin. 24 Haziran’da Türkiye için yeni bir kapı aralanıyor. Biz 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyoruz. Birlik, beraberlik, bereket ve bolluk için şimdi Türkiye vakti diyoruz” diye konuştu.

'TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ DIŞ POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMEYECEKTİR' Türkiye’nin 2013 yılının Mayıs ayında bütün ekonomik göstergelerin tarihin adeta en olumlu göstergeleri halini aldığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu. şunları kaydetti: "2013 Mayıs’ında faizler ilk defa bu kadar düşük seviyeye gerilemişti. Aynı şekilde enflasyon rakamları gerilemiş, diğer taraftan IMF ile olan borç ilişkimizi tamamen sonlandırmıştık. Büyük projelerle ilgili kararlar almıştık. Bir anda 3-5 ağacın arkasına gizlenerek adeta ülkede bir sokak kaosu oluşturmak suretiyle hükümeti alaşağı etme projesi ile karşı karşıya kalmıştık. Türkiye o dönemde neredeyse 100 milyar dolara yakın zarara uğramıştı. Bugün Türkiye’nin artık vesayetten kurtulduğu, istikrar ve güvenin hakim olduğu 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz. Türkiye ne olursa olsun milli, yerli dış politika ekseninden asla taviz vermeyecektir. Türkiye içeride ve dışarıda geliştirilmek istenilen kuşatmaya karşı bütün direncini gösterecektir.”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından esnaf ziyaretine devam etti. Görüntü Dökümü

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-Hakan Çavuşoğlu esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Gazetecilere açıklama

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) =========================================================== Bursa'da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

YOL KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte meydana gelen Heyelan ve sel felaketinin ardından, dün akşam saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren ekipler Orhaneli Yolu'nu kısmen trafiğe açtılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekiplerinin yanı sıra civarda bulunan şantiyelerin de destek verdiği çalışmalarda trafik, gidiş istikametinden sağlanıyor. Ekipler yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) =========================================================== Eskişehir'de, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.

Eskişehir'de 26 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirecek '13'üncü Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali' nedeniyle Haller Gençlik Merkezi önünde Festival Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çeşitli çizgi film ve masal karakterleri kostümlerini giyerek katılan tiyatrocular vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Porsuk Bulvarı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Porsuk Çayı üzerinde kurulan platformda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuşma yaptı. Büyükerşen şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlemekte olduğu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenliyoruz. Yıllar boyu süreceğinden emin olmak istediğim bu tür sanat faaliyetleri geleneksel bir hal aldı, Eskişehir'in önemli karakteristiklerinden biri oldu. Bir hafta boyunca bu festivalde gençlik ve çocuk tiyatroları caddelerde, parklarda, sokaklarda, tiyatro salonlarında, opera salonlarında performanslarını gösterecekler. Giderek Eskişehir, Türkiye'de gençlik ve çocuk tiyatroları konusunda çok önemli merkezlerden birisi haline geliyor. Türkiye'deki çok önemli merkezlerden biri demiyorum, dünyadaki önemli merkezlerden birisi haline geliyor."

Büyükerşen'in konuşmasının ardından Porsuk Çayı'ndaki platform üzerinde İnanç Ensemble grubu tarafından Film Müzikleri Konseri gerçekleştirildi. Konserden sonra İtalyan tiyatro ekibi Katastrofa Clown, 'Balonlar'; İspanyol ekip Ayeklauwn Company, 'Ayekantun' adlı oyunu sahneledi.

Farklı ülkelerden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan festivale Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan tiyatro ekipleri katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Festival yürüyüşü

-Porsuk Çayı'nda kurulan platformda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması

-İnanç Ensemble Grubu tarafından Film Müzikleri Konseri

-Konserin drone ile çekilen görüntüleri Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) ====================================================== Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında can verdi ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Yakup Kul (19) yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde Dinek mevkiindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yakup Kul, karayolundan karşıya geçmeye çalışırken Antalya istikametinden gelen Sami Ç.’nin (57) kullandığı 33 LV 536 plakalı meyve yüklü kamyon çarptı. Kamyonun çarpmasıyla asfalt zemine savrulan Yakup Kul ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup Kul’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Yakup Kul’un cenazesi otopsi için morga konuldu. Kamyon şoförü Sami Ç., gözaltına alındı.