DHA YURT BÜLTENİ-13

Ayvalık'ta batan teknenin sahibinin cesedi bulundu BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, aranan 3 kişiden tekne sahibi Volkan Çanakçı'nın cesedine ulaşıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülürken, Kerem İncedayı'nın cesedine ise dün ulaşılmıştı. Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nden önceki gün saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı avcılığı için denize açılan Volkan Çanakçı, Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'nın içinde bulunduğu 'Belinay' isimli 9 metre boyundaki tekne, çıkan fırtınada alabora olarak battı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Mert Boysener'in devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulunup, kurtarılmasının ardından kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Önceki gün yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. HAVADAN VE DENİZDEN ARANDILAR İzmir'de Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar, Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batık tekneye dalış yaptı. İçinde ve çevresinde yapılan aramada da 4 kişi bulunamadı. Dalgıçlar, dün de bölgede dalış yaparak, arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, karadan da jandarma ekipleri çalışmalara katıldı. Bölgedeki balıkçılar da kayıp 4 kişiyi bulmak için tekneleriyle denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti. Batan tekneden yüzerek, kurtulan Mert Boysener ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadesinde, "5 kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git, bize de yardım getir' dediler. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Dikili bölgesinde konuşlu olan bir bot, beni kıyıya yüzerken kurtardı" dedi.

KEREM İNCEDAYI'NIN CESEDİNE DÜN ULAŞILDI Arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, dün Kerem İncedayı'nın cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 15.30 sıralarında İncedayı'nın cesedini 28 metre derinlikteki batık tekne yakınında buldu. Seyyar manavlık yapan İncedayı'nın 1,5 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu öğrenildi. TEKNE SAHİBİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını bugün de sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 12.00 sıralarında, tekne sahibi Volkan Çanakçı'nın cesedini buldu. Çanakçı'nın cansız bedeni, 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çanakçı'nın cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, arama kurtarma çalışmalarını izleyen Çanakçı'nın yakınları gözyaşı döktü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayıp olan Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denizde yapılan arama çalışmalarından görüntü.

İskelede bekleyen kalabalıktan görüntü.

Ambulansın Volkan Çanakçı'nın cenazesini götürmesinden görüntü.

Cenazenin morgun önünde ambulanstan indirilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) =============================================== Almanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi okuma yazma öğrenecek DENİZLİ'de yaşayan, Almanya'dan emekli 70 yaşındaki Meryem Darbaz, hayatı boyunca çok istediği okuma yazmayı bir türlü fırsat bulup, öğrenemedi. Çocukluk yıllarında babası tarafından hiç okula gönderilmeyen Darbaz, bunca yıl sonra, okuma-yazma öğrenilmesi için gerçekleştirilen bir projeyle eğitime başladı. Merkezefendi'deki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, Almanya'da işçi olarak çalışıp emekli olan 70 yaşındaki Meryem Darbaz'ı, Adalet Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Proje kapsamında yaşlılara yardım edilmesi, telefon dolandırıcılarına karşı uyarma ve onların kullandıkları ilaçların son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini kontrol eden öğretmenler ve öğrenciler, Meryem Darbaz'ın okuma yazma bilmediğini öğrendi. Eşiyle 1968 yılında Almanya'ya gittiklerini ve Köln şehrinde pastanede çalışmaya başladığını anlatan Darbaz, "Almanya'da uzun yıllar çalıştım ama bir türlü okuma yazmayı öğrenemedim. Almanya'da kurslara giderek öğrenmek istedim ama çalışma saatleri bana uymadı. Yıllardır iki şeyi çok istiyordum. Bir ehliyet alamadım, iki okuma yazma öğrenemedim. Tapu Müdürlüğünde işim vardı, neredeyse ağlayacaktım. Tapuda, 'Okudum, anladım' yazmamı, adresimi istedi görevli. Okuma yazma bilmediğimden, görevlilerle tartıştık" dedi.

Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Adem Özel ise, proje kapsamında yaşlıları ziyaret ettiklerini belirterek, "Ziyaret edip, çeşitli konular hakkında bilgilendiriyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kontrol ederek onları tıbbi atık olarak ilgili yere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlarını sorduğumuz ailelerden okuma yazma bilmeyenleri okuma yazma kursuna yönlendiriyoruz" diye konuştu. Müdür Yardımcısı Adem Özel ile öğrenciler, Darbaz'ı okuma yazma kursuna gitmesi için Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'ne götürdü, kayıt ettirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrenci ve öğretmenlerin yaşlı kadını evinde ziyaret etmesi

- Meryem Darbaz'la sohbet etmeleri

- Darbaz'ın konuşmaları

- İlaçları kontrol etmeleri

- Darbaz'ın aldığı defter ve kalemlerden görüntü

- Okuma yazma kursuna yazılması

- Kurstan görüntü Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ============================================= Çorap deposundaki yangın korkuttu TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir çorap deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korkuttu.

Malkara'da Çağaltay ile Gülçin M., kardeşe ait Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde bulunan çorap deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, yangında koliler içinde bulunan çoraplar yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, yanının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Yangına müdahale edilmesi

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Çorap ve tuhafiye malzemelerinin depodan çıkarılması

Çevreden ve kalabalıktan detay Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ============================================== Muharrem İnce: Sanki biz ithaliz (2)

DEDE OCAĞI ÇAYELİ'NE UĞRADI Trabzon’dan karayolu ile Artvin’in Borçka ilçesine doğru yola çıkan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dede ve ana ocağı Rize’nin Çayeli ilçesine uğradı. Otobüsten inen ve yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden İnce, bir parkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın asılı fotoğrafını görünce “Dedemin insanlarına selam vermeden geçmeyelim dedik. Orada bir parka Mesut Yılmaz'ın ve Tayyip Erdoğan'ın resmi var değil mi? Oraya, 24 Haziran'dan sonra benim de resmimi de asın" dedi. İnce, otobüsle, Borçka ilçesine geçti.