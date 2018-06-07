DHA YURT BÜLTENİ-13

ÇAVUŞOĞLU, YUNANİSTAN İLE GERİ KABUL ANLAŞMASININ DURDURULDUĞUNU AÇIKLADI DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri yle ilgili olarak "Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan'dır. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan'la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk" dedi. Münbiç'ten terör örgütü YPG'nin temizlenmesi konusunda ABD ile yol haritası konusunda mutabık kalındığını da belirten Çavuşoğlu, "Eğer masada diplomasi ile PKK ve YPG'yi temizlersek ne âlâ. Aksi takdirde Kandil, Afrin, Cerablus'ta olduğu gibi Münbiç'te de bu teröristleri temizlemek durumundayız" dedi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM) 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısı, Antalya'da Ramada Otel'de düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ile Burdur, Isparta ve Antalya'dan gazeteciler katıldı.

Açıklamaların yanı sıra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, dış politikayı sahada ve masada etkin bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını söyledi. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda başarılı olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Kandil'de sert gücümüzü gösterdik, gösteriyoruz. Afrin'de teröristleri nasıl temizlediğimizi bütün dünya gördü. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye verdi" dedi. 'YUNANİSTAN İLE GERİ KABUL ANLAŞMAMIZI DURDURDUK' Çavuşoğlu, bir gazetecinin 'Yunanistan'da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan'dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan'a Batı'dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan'la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan'a yönelik çalışmalarımız devam edecek."

'MÜNBİÇ'TE TERÖRİSTLERİ MASADA TEMİZLERSEK NE ALA' Münbiç'ten terör örgütü YPG'nin temizlenmesi konusunda ABD ile yol haritası konusunda mutabık kalındığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Eğer masada diplomasi ile PKK ve YPG'yi temizlersek ne âlâ. Aksi takdirde Kandil, Afrin, Cerablus'ta olduğu gibi Münbiç'te de bu teröristleri temizlemek durumundayız. Bölgenin istikrarını bozuyor. Masada ve sahada güçlüyüz. Türkiye adalet, barış ve istikrar için mücadele ediyor. Türkiye sadece kendi çıkarlarının peşinde değil, uluslararası arenada sözü dinlenen bir ülke olduk. Türkiye yalnız değildir, dışlanmış bir ülke değildir" diye konuştu. 'MÜNBİÇ'TEN SONRA NEDEYE GİDECEKLER?' Münbiç'ten sonra yol haritasını Fırat'ın doğusunda uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, ABD ile mutabakatın bu yönde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Terör örgütlerinden arındırdıktan sonra şehirleri gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Burada kriter demografik yapı. İlk olarak buradan çıkacaklar. ABD'nin bu konuda sorumluluğu var. Bu teröristleri biz getirmedik, silah vermedik. YPG olduğu sürece istikrar olmaz. Neden Suriye'deki 400 bin Suriyeli Kürt bu bölgeye dönemiyor? Kandil'de operasyon yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz, burada destek alıyorlar ama kendi başlarınalar. Ama Suriye'de ABD'nin kontrolündeler, dolayısıyla ABD'nin sorumluluğu var. Nereye gideceği ciddi bir sorun, Münbiç'ten sonra yol haritası uygulanmaya başlandığı zaman nereye gidecekleri konuşulan konular arasında yer alıyor."

BAYRAMA GİDEN SURİYELİLER Bir gazetecinin, muhalefetin, Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönmemesi için çağrıda bulunmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: "Muhalefet adayları insani duygulardan uzak bir şekilde bunu söylüyor. Bu insanlar neden ülkelerini terk etti ve niye bize geldiler? Nereye göndereceksiniz, rejime mi teslim edeceksiniz? CHP alışık, Azerbaycanlı askerleri zamanında Sovyetlere teslim etti. Kardeşlerimizi sattı. YPG'nin eline mi teslim edeceksiniz? Nereye ve nasıl göndereceksiniz, bizim yaptığımız gibi göndereceksiniz. Fırat Kalkanı bölgesine 170 bin kişi döndü. Afrin operasyonu sonrası temizlik yapılıyor. Türkiye'den da başka yerlerden de Suriyeliler buraya dönecek. Münbiç'i terk etmek zorunda kalanlar Türkiye'de epeyce var, buraya dönecek. Münbiç bittikten sonra Fırat'ın doğusunu istikrara kavuşturduğumuz zaman bu insanlar dönmeye başlayacak. Suriye'de istikrar oluştukça geri gönderirsiniz. Seçim öncesi insani duygulardan uzak göndermek olmaz."

Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönmelerinin orada kalacakları ortam olduğu anlamına gelmediğini belirten Çavuşoğlu, "Gittiniz bayrama burada ne haliniz varsa görün demek ne kadar insani. O zaman zulme göz yuman bir ülke oluruz, bu bize yakışmaz" dedi. 'ABD DELİLLERİ CİDDİYE ALACAK' FETÖ'ye yönelik ABD'ye usulüne uygun şekilde talep ve delilleri ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun son görüşmesinde, Türkiye'den gelecek delilleri ciddi şekilde ele aldıklarına yönelik söylemleri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Biz darbeci ve terör örgütü başını talep ettik. Türkiye'yi hâlâ tehdit ediyor. Belgelerde ne eksik onu söylesinler. FBI, ABD'de FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. Bir taraftan iade süreci, bir taraftan da ABD'deki usulsüzlüklerinin incelenmesi; bizim de beklentimiz bu. Objektif ve ciddi bir inceleme yapılırsa nasıl bir tehdit olduğunu göreceksiniz" dedi. 'MUHALEFET 'DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK' DİYOR' Bir gazeteci Mevlüt Çavuşoğlu'na, Kandil'e yönelik büyük bir operasyonun gündemde olduğunu ve muhalefetin bunun seçim çalışması olduğuna yönelik söylemleri olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu bunun üzerine şunları kaydetti:

"Maalesef muhalefetin teröre bakışı bu. Aynı muhalefet HDP'lilerin oyunu alabilirim diye 'Demirtaş'a özgürlük' diyor. Demirtaş'ın Öcalan, teröristler ve PKK'ya yönelik açıklamalarına baktım. Kobani'den sonra insanları sokağa çağırarak 60 kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden oldu. Şimdi 'serbest bırakılsın' deniyor. O zaman her suçluyu aday göster, içeriden çıksın; yöntemi bu mu? Terörle mücadeleyi yeni mi başlattık? Afrin operasyonunu başlattığımızda seçim kararı mı vardı? Kandil'e yönelik operasyonlar yeni mi başladı? Bizi tehdit eden terör örgütlerinin olduğu yerleri temizleyeceğiz. Sincar'da varsa orayı da temizleyeceğiz. Tehdit Türkiye'ye yönelik. Niye seçim için yapayım bunu? Şehitler veriyoruz. Oradan gelip saldırıyorlar. Temizlemediğimiz sürece tehdit devam edecek. Terörle mücadelede bari dürüst olun. Milletimiz muhalefetin durumunu görüyor" diye konuştu. 'FETÖ, KIRGIZİSTAN'DA DARBE YAPARSA BAŞARILI OLUR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'da FETÖ'nün etkinliğinin nasıl devam ettiği sorusunu şöyle yanıtladı:

"Darbe girişiminden bir iki gün sonra 'Kırgızistan'ın FETÖ'nün kuşatması altında olduğunu ve darbe girişiminde bulunsa başarılı olur' demiştim. Önce tepki gösterdiler, sonra haklı olduğumuzu söylediler. Devletin bütün kurumlarında varlar. Eğitim yoluyla bütün kurumlara sızmışlar. Yeni cumhurbaşkanı kurtulmak istiyor. Kazakistan'da da halen varlar. Umarım Kırgızistan'da darbe girişiminde bulunmazlar, bulunurlarsa korkarım başarılı olurlar." Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine de Antalya'dan 9 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Gazetecilerden detay görüntüsü - Bakan Çavuşoğlu'nun salona girişi - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması 528 MB /// 04.49ö GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor. HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) =============================================================== 4 YAŞINDAKİ REŞİT'İN KULAĞINDAKİ İŞİTME CİHAZI ÇALINDI GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde işitme engelli Reşit Polat'ın (4) kulağındaki işitme cihazı çalındı. Emine Polat, pahalı olduğu için cihazı alamadıklarını belirterek, yardım istedi. Olay, önceki gün ilçenin Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polat ailesinin işitme engelli oğlu Reşit Polat, sokakta oynarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulağındaki işitme cihazı çalındı.Emine Polat, oğlunun geçirdiği ameliyat sonrası takılan cihazla duymaya başladığını anlattı. Cihazı satın alacak güçlerinin olmadığını kaydeden Emine Polat, "Ameliyat sonrasında oğluma, bizleri duyabilmesi için bir cihaz taktılar. Cihaz oğluma çok iyi geldi. Artık sesimize alışmaya başlıyordu. Ancak dışarıya çıktığında cihazın kulağında olmadığını gördüm. Bu cihaz oğlum için çok önemli. Pahalı olduğu için alamıyoruz. Bu nedenle yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü ---------------------------------------- - İşitme cihazı çalınan çocuk - Çocuğun annesi ile detay - Emine Polat ile röp. (Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB ======================================================= AZERBAYCAN'DAN GELEN İLK UÇAK, 'SU TAKI' İLE KARŞILANDI ANTALYA'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Azerbaycan turist kafilesini getiren ilk uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek, kiraz ve çilek ikramında bulunuldu. Azerbaycan- Bakü'den ilk kez Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na turist kafilesi getiren uçak, 110 yolcusuyla saat 09.30'da iniş yaptı. Turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Bakü uçağından inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Gazipaşa- Alanya Havalimanı TAV İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turistlere çiçek verildi. Kiraz ve çilek ikramı yapılarak pasta kesildi.

'RAKAMLARIMIZ ÇOK İYİ' Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Azerbaycan'dan ilk defa tarifeli uçak geldiğini belirterek, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu Azerbaycan'dan tarifeli uçuşlarımız başlamış oldu. Gazipaşa- Alanya Havalimanı durmuyor, koşmaya devam ediyor. Biz de onunla beraber koşuyoruz, durmak yok koşa koşa yolumuza devam diyoruz. Rakamlarımız çok iyi, daha da iyi olacak. Gazipaşa'yı, Alanya'yı, Anamur'u Antalya'nın doğusunu çok güzel günler bekliyor. Bu birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni yeni uçaklar geldikçe ufkumuz açılıyor. Gazipaşamıza, Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. TAV Gazipaşa- Alanya Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, "Bugün yine mutlu bir günümüzü yaşıyoruz. Yeni bir havayolu şirketi, yeni bir destinasyon ve yeni bir ülke. Kardeş Azerbaycan'dan yöre turizmine katkıda bulunacak bir havayolu şirketimiz daha geldi. Bir ülke daha havalimanımıza gelmeye başladı. İçimizin sıcaklığı dışarının sıcaklığından çok daha fazla. Sevinçliyiz, yöremize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Uçuş bilgilerini da paylaşan Aşıklı, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den havalanan uçak direkt havalimanımıza iniş yaptı. 110 yolcuyla geldi ve 110 yolcuyla dönüş yapacak. Planlı bir uçuştu. Yaz boyunca devam edecek ve 64 sefer düzenlenecek. Temennimiz artarak devam etmesi" dedi. Azerbaycan ve Buta Airways Havayolu'nun Türkiye Uçuşları Koordinatörü Elvin Raziyev de şunları söyledi: "Bugün Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na perşembe ve cumartesi günleri haftada 2 gün uçuş gerçekleştireceğiz. İki kardeş devletiz. Türkiye'de birçok uçuş noktamız var. Bugün de Gazipaşa'ya ilk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra iki ülkenin hem dostluğu hem de havacılık sahasında işbirliğinin daha da gelişmesini umuyoruz. Bu yeni uçuşun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." Görüntü Dökümü ------------ - Uçağın su takıyla karşılaması - Yolcuların uçaktan inişi - Yolcuların karşılanması - Genel görüntü ve detaylar - Röp 1: Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik

- Röp 2: TAV İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı - Röp 3: Azerbaycan ve Buta Airways Havayolu Şirketinin Türkiye Uçuşları Koordinatörü Elvin Raziyev - Karşılamada çilek ve kiraz ikramı - Pasta kesimi detaylar 291 MB /// 04.46" HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ============================================= BAKAN DEMİRCAN HASTANE AÇTI SİNOP'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yapımı tamamlanan Durağan Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılış törenine katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Demircan konuşma yaptı. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, "Bu coğrafya üzerinde eğer güçlü olursanız bu sefer rolünüz değişiyor. Dünyaya yön veren mazlumlara sahip çıkan zalimler karşısında mücadele rolünü üstlenen bir Türkiye bir devlet ortaya çıkıyor. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz. Türkiye özellikle birince cihan harbinden sonra kurulduğu 1920’den bu zamana 20-23 hangisinin kuruluş tarihini alırsanız alın o zamandan bu zamana Türkiye arzuladığı gelişmeyi tam yakalayamadı. Bundan sıkıntılar vardı. Sıkıntılardan bir tanesi zihniyetteki durumdu. Bir diğeri ise sistemdeki sıkıntıydı. Zihniyeti bir dönüşüm zaman içerisinde gerçekleşti. Devlet mi önde gelir? Millet mi? Noktasından asıl olan millettir ilkesine dönüldü. Ve ülke kalkınma yolunda mesafe kat etti" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şunu biliyoruz ki; Bu coğrafyada kurduğumuz en büyük devlet Osmanlı. Osmanlı’nın kuruluş felsefesindeki yatan neydi? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte bu ilkeyle yeniden Türkiye zihniyet dönüşümünü yakaladı. Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. Ve inşallah gelecek çok mükemmel olacak. Bakın sağlık alanında ki başarıları herkes biliyor. Bir iki örnekle sadece geçtim. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel örneği o şekilde vatandaşımızın laik olduğu en üst düzeye geçiriyoruz hastanelerimizi. Alt yapımızı yeniliyoruz. Teknolojilerimizi yeniliyoruz. Türkiye’de üretmenin yollarını üretiyoruz ve gayret ediyoruz." Bakan Demircan konuşmasının ardından Durağan Devlet Hastanesi'nin açılış kurdelesini kesti. Törene Bakan Demircan'ın yanı sıra, Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop İl Milletvekili Nazım Maviş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Törenden detay -Açılış kurdalesinin kesilmesi -Sağlık Bakanı Ahmet Demarcan'ın konuşması

-Detaylar (SÜRE:3.55 Dk) (BOYUT:179 MB) Haber-Kamera:Esra AKSU/DURAĞAN(Sinop), (DHA) ==================================================== İNCE: ERDOĞAN, BENİ; SEÇKİNCİ, ELİTİST, HALKTAN UZAK GÖSTERİYOR CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Meydanlara geliyor 'Bay İnce' diyor bana. 'Bay İnce' derken beni böyle seçkinci, elitist, halktan uzak. Erdoğan seninle ben, fakir fukara ailelerden geldik, doğru. Ama ikimiz arasındaki fark sen geçmişini unuttun, ben unutmadım. Elitistmiş, seçkinciymiş. Ya senin neren yerli? Uçağın, araban, gözlüğün yerli değil, hiçbir şeyin yerli değil senin" dedi. CHP adayı Muharrem İnce, Kütahya’da Zafer Meydanı’nda yaklaşık 5 bin kişiye hitap etti. İnce, 34’üncü günde 71’inci mitingi Kütahya'da yaptıklarını söyleyerek, "Ben meydanlarda 'Gençler' diyorum, 'Gelecek' diyorum, 'Aş' diyorum, 'İş' diyorum, 'Ekmek' diyorum. Erdoğan geliyor meydanlara kavga ediyor benimle. Etmeyeceğim kavga. Benim derdim gençler. Gençlere iş bulmak. Ben diyorum ki '1,5 milyon imam hatipli çocuk var işsiz. Onlara iş bulacağım.' O meydanlarda utanmadan 'Muharrem İnce imam hatipleri yıkacakmış' diyor. Ayıp ayıp. Dürüst ol dürüst. Ben 'O sarayı senin başına yıkacağım' dedim. O kast ettiğim şatafat. Kast ettiğim 3 bin koruma, kilosuna 4 bin 500 TL verdiğin beyaz çay, 300 araç" dedi.

'SARAYI NİYE YIKAYIM' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağına ilişkin videoyu izleten İnce, "2 milyar dolar para harcamışsın oraya. Sarayı niye yıkayım, saraydaki kültürü, o kafayı yıkacağım. O sarayı gençlere vereceğim. Orayı bilim merkezi yapacağım. Son günlerde ben 'iş- ekmek' deyince iftiralara başlamışlar. Samsun'da bisiklete, Uşak'ta traktöre bindim. Aydın'da zeybek oynadım. Bu yalancılara, iftiracılara bakın. Bisiklet fotoğrafını caminin içine yerleştirmişler. Caminin içinde bisiklete biniyormuşum. Ahlaksızlıkları görüyor musun? Bunlar mı Müslüman? Traktörle camiye girmişim. Ahlaksızları görüyor musun? Camide oynuyorum. Ey Müslümanlar: Türkiye’de 81 milyon Müslümandan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Bunlar şaşırdı şaşırdı. Bunlar zavallı" diye konuştu. APOLET TARTIŞMASI Apolet tartışmasını da sürdüren İnce, şöyle dedi: "Engin Alan Korgeneraldi. Erdoğan'a ayağa kalkmadı diye hapse attılar. Sonra MHP'den milletvekili oldu. Ben onu savundum, hapishanede gittim ziyaret ettim. Ama Erdoğan beni eleştirirken paşa da alkışlıyor. Ben de dedim ki, 'Paşa sen bu işlere karışma.' Fevzi Çakmak Atatürk'e bir gün diyor ki; 'Şu bakanı beğenmiyorum.' Atatürk, 'Siyasete gireceksen üniformanı çıkar da gel' diyor. Bu paşa beni eleştiren Erdoğan'ı alkışlıyor. Ben de 'Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda senin apoletlerini sökeceğim' dedim. Emekliye sevk edeceğim"

'KAVGA ETMEYECEĞİM AMA MAKARAMI YAPARIM' Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti: "Ben kavga etmeyeceğim. 81 milyonu seviyorum. Herkesi seviyorum. Kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım. Geçen gün 'Herkesin evinde buzdolabı var, daha ne istiyorsunuz?' diyor. Ben 54 yaşındayım, sıradan bir köylü ailenin çocuğuyum. 40 sene önce bizim evde buzdolabı vardı. Sanki Erdoğan'dan önce tel dolaplarında yaşıyorduk, sanki ağaç kavuklarında yiyecek saklıyorduk. Bunlarla makara yapacağım ben. Dolar yükseliyor hemen devreye giriyor. 'Dış güçler, mihraklar' diyor. Aday olunca Sayın Akşener'i, Sayın Karamollaoğlu'nu, Sayın Demirtaş'ı, Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Kimseyi ayırmadım. Onların hesaplarına 500'er lira para yatırdım. Benim parama ihtiyaçları yok. Toplumu barıştırmak için, huzur için yaptım bunu. Ben bir yerde diyorum ki; ‘Erdoğan’ı, Demirtaş’ı, Akşener’i, Karamollaoğlu'nu hepsini ziyaret ettim.' Erdoğan bunun 3 tanesini kesiyor, sadece Demirtaş'ı alıyor, 'Bak bak Demirtaş'ı ziyaret etti' diyor. Seni bile ziyaret ettim ben. Ne olacak yani. Bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. Yorgun adam bu. Ak Partili kardeşlerim siz de yoruldunuz, millet de yoruldu. Büyük sorunlar yorgun adamlarla çözülmez. Türkiye’nin büyük sorunları var. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları."

'HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM' Sadece CHP'nin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istediğini belirten İnce, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. 4 Mayıs günü rozetimi çıkardım. Türk bayrağı var. 6 ok yok. Başı açık kapalı, sağcı solcu yok. Bir fizik öğretmeni olarak çocuklarınıza iş bulmak istiyorum" dedi. '50 MİLLETVEKİLİNE DAHA BAKACAKSINIZ' Kütahya'nın altının linyit, magnezyum, bor madeniyle, üstünün ise pancar, tahılla dolu olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu: "Ama Kütahya fakirleşiyorsun. Bak azot fabrikanda 4 bin kişiden 300 kişiye düştün. Seyit Ömer’e ne oldu? Kütahya Şeker’e ne oldu? Türkiye’nin milletvekili sayısı 550’ydi. Referandumda Kütahya’nın sayesinde 600 oldu. Sağ olun verdiniz 'evet' oylarını, 50 milletvekiline daha bakacasınız. Siz bakacaksınız. Kütahya referandumda yüzde 70 'evet' verdiniz. Erdoğan da ellerini ovuşturuyor. Evet oyu verirken 600 milletvekiline çıkacağını biliyor muydun? Ama gittin verdin. Şimdi 50 milletvekili, 50 sekreter, 50 danışman, 50 şoföre daha bakacaksın. 18 bin lira da maaş vereceksin. Ama sen istedin. Oyu veren sen. Peki Türkiye’nin milletvekili sayısı arttı, Kütahya ne oldu? 4’e düştü. Küçülüyorsun Kütahya. Fakirleşiyorsun Kütahya. Sevgili Kütahyalılar bir büyük değişime imza atın. Gelin bu kardeşinizi iş başına getirin. Siz bor madeninin üzerinde yaşıyorsunuz. Ama biz madenleri işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Füze yakıtı, ısıya dayalı cam yapmak lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın."

'TELEVİZYONLARA GENÇLERLE ÇIKACAĞIM' İnce, göreve geldiğinde televizyonlara yandaş gazetecilerle çıkmayacağını, gençlerle çıkacağını ifade etti. İnce, meydanlarda insanları azarlamayacağını, 'çöp' demeyeceğini, hakaret etmeyeceğini söyleyerek, "Meydanlarda huzur gelecek, barış gelecek. Ben, sen, o, bizimkiler yok, biz var artık" dedi. 'BAY İNCE DİYOR BANA' Erdoğan’ın, 'İnce, yerli otomobile karşı çıkıyor' dediğini söyleyen İnce, şöyle konuştu: "Yok kardeşim anlamıyorsun. Senin diploman olmadığı için anlamıyorsun. Erdoğan, otomobilin kaportasına, ben beynine talibim. Meydanlara geliyor 'Bay İnce' diyor bana. 'Bay İnce, sana ekonomi dersi veririm' diyor. 'Bay İnce' derken beni böyle seçkinci, elitist, halktan uzak. Erdoğan seninle ben, fakir fukara ailelerden geldik doğru. Ama ikimiz arasındaki fark sen geçmişini unuttun ben unutmadım. Sen harama bulaştın, ben harama bulaşmadım. Fark bu. Elitistmiş, seçkinciymiş. Ya senin neren yerli? Uçağın, araban, gözlüğün yerli değil, hiçbir şeyin yerli değil senin. Ayranı bile yerli değil artık. İnekler Uruguay’dan geliyor. Saman Yunanistan’dan geliyor. Sevgili hemşehrim Erdoğan: Eğer bilgin varsa, yüreğin varsa benim karşıma bir televizyonda çık gel ekonomi tartışalım. Sizce gelir mi? Biraz sıkıştırayım belki gelir. Bekliyorum."

Enflasyona da değinen İnce, "Son 15 yılın en yüksek enflasyonu yüzde 12,64. Dünya ortalaması 3,85. Gelişmiş ülkeler 1.93, G-7 ülkeleri 1,85. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 5,87. Ama Türkiye’de 12,64. Kamu binaları için 2016 yılında devlet 728 milyon kira parası vermiş. Yine 2017’de 901 milyon kira ödemiş. 2017’de 549 milyon araç parası ödemiş. Ben söz veriyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ -Muharrem İnce'nin platforma gelişi -Miting alanı -Pankartlar -Halkı selamlayıp karanfil atması -Miting alanından ayrılması Dosya adı: muharremincekutahyada kth Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Kemal ATLAN-Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA) ================================================================ 36 GÜNLÜK KIRKPINAR AĞALIĞI İÇİN 222 BİN LİRA VERDİ EDİRNE Belediye Başkanlığı'nın, parasını yatırmadığı için işadamı Ahmet Çetin'in Kırkpınar ağalığını düşürmesinin ardından, bugün yaptığı yeni ağalık ihalesini, 222 bin lira vererek 9'ncu kez Kırkpınar Ağası olan işadamı Seyfettin Selim kazandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işadamı Ahmet Çetin'in ağalığının düşürülmesini 'yol kazası' olarak nitelendirirken, yeni ağa Seyfettin Selim ise "Kırkpınar'ı çapulculara bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazandı. Ağalık ihalesi protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin'in, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Encümeni bugün yeni Kırkpınar ağasının belirlenmesi için 55 bin liradan başlayan bir ihale açtı. Ağalık ihalesine daha önce 8 kez kazanarak 2 altın ağa kemerinin ebedi sahibi olan işadamı Seyfettin Selim, tek başına katıldı. İhaleyi Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan'ın yanı sıra eski Kırkpınar ağalarından Alper Yazoğlu da izledi. Belediye Başkanı Gürkan, işadamı Ahmet Çetin'in ağalığının düşürülmesini 'yol kazası' olarak nitelendirirken, ağalığı düşürülen Ahmet Çetin'in '15 Temmuz şehitlerimizin olduğu gün davul zurna mı çalacaksınız, eğlenecek misiniz?' sözlerine de şöyle cevap verdi:

"Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir cümbüş değildir, eğlence değildir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde davul-zurna orada cenk havası çalar, pehlivanları cesaretlendirmek için çalar. Bugüne kadar 656 Kırkpınar’da davul zurna çaldığında hiç halay çekeni görmedik, göbek atanı görmedik, orası bir oyun yeri değil, pehlivanların yüreklerini, cesaretlerini, imanlarını ortaya koyduğu mübarek bir çayırdır, dualı bir çayırdır, bu herkes tarafından böyle bilinir. Bu yıl, böyle yol kazaları bazen olur, gerçek hakikat er geç yolunu bulur. Bugün 657’nci Kırkpınar Ağalık İhalesi’ni tekrarlıyoruz." 36 GÜNLÜK AĞALIK İÇİN 222 BİN ÖDEYECEK Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır başkanlığındaki Belediye Encümeni ihaleyi 55 bin ile açarken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 56 bin liradan başlattı. İşadamı Seyfettin Selim, "Ben 48 yaşındayım, Allah ömür verirse 22 yıl daha böyle zor durumlarda Kırkpınar’ın yanındayım. Ama şimdi görüyorum ki başkan 56 dedi, ben 222 diyorum" dedi ve 36 gün sonra 15 Temmuz tarihinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri final gününde yapılacak olan yeni Kırkpınar ağası ihalesine kadar Kırkpınar güreşlerinin ağası oldu.

KIRKPINAR’I ÖYLE ÇAPULCULARA BIRAKMAYACAĞIZ' Bundan sonra ihaleye girecek olanlardan teminat mektubu alınmasını isteyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar'ı 'çapulculara' bırakmayacağını belirterek, "Başkandan rica ediyorum, seneye ihaleye girecek arkadaşlar okuyacağı miktar kadar teminat mektubu yatırsınlar. Birkaç sefer oldu bu. Ne okuyacak 2 milyar, o kadarlık teminat mektubu yatırsın. Eğer o miktarı yatıramayacaksa zaten oraya gelmesin. Ben bu nedenle Kırkpınar ihalesinin değişmesini istiyorum başkandan sadece ihaleye girecek kardeşimiz bankadan teminat mektubu getirsin. Desin ki ben 2 milyon okuyacağım. Bütçesine göre yatırsın. Kırkpınar’da görüşeceğiz. Ben Kırkpınar’ın sahipsiz olmadığına inanıyorum. Kırkpınar bizim ata sporumuz, biz var olduğumuz sürece burada olacağız, Kırkpınar’ı öyle çapulculara falan bırakmayacağız, kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı. Daha sonra ise 222 bin liralık ihale sonucu olan resmi evrakları imzaladı. SEYFETTİN SELİM 9'NCU KEZ AĞA OLDU Ağalık ihalesinin simgesi olan koçu alan işadamı Seyfettin Selim, koçu Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı. Selim, kendisinin alacağı bir koçu da Edirne Şehit Aileleri Derneği'ne bağışladığını açıkladı. Sakaryalı işadamı Seyfettin Selim, daha önce 2009 ile 2013 yılları arasında kesintisiz, 2015, 2016, 2017 yıllarında da 5'i üst üste olmak üzere 8 kez Kırkpınar ağalığı yapmıştı.

FOTOĞRAFLI Görüntü Dökümü ----------------------------- İhale salonundan detaylar Ağaların gelişi Başkan Gürkan'ın konuşması Ağa Selim'in konuşması Ağalık ihalesi Selim'in koçla görüntü vermesi Detaylar Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- =========================================================== BODRUM'DA SEYAHAT ACENTELERİ UBER'DEN DERTLİ MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki seyahat acenteleri, son günlerde ülkede birçok kavgayla gündeme gelen Uber konusunda yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Acente yetkilileri, Uber'le karıştırılmalarının yanı sıra Uber'den dolayı iş kaybı yaşayarak ciddi zararlar gördüklerini vurguladı. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, hükümetin kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, son günlerin tartışma konusu olan, kavgalarla basında yer bulan Uber konusuna değindi. Uber ile seyahat acentelerinin hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayan Gökbel, yaşadığı sıkıntılardan bahsederek şunları söyledi: