DHA YURT BÜLTENİ - 13

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, TESLİM OLDU DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki İsmail Çul, kız arkadaşı 22 yaşındaki Müge Çoban'ı bıçaklayarak öldürdü, sonra polise giderek teslim oldu. Çınar Polis Merkezi'ne bu sabah giden İsmail Çul, kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'U gözaltına alan polis ekipleri, verdiği adres bilgileri doğrultusunda Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4. katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Çoban'ı, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Çoban'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Çul'Un sorgusunun sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri apartmanın dışından görüntü

- Polislerden görüntü

- Cenazenin çıkarılmasından görüntü Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) =================================================

GAZİANTEP’TE 65 YILLIK KÖPRÜ YIKILDI GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içindeki trafiği rahatlatmak için başlattığı ‘Gaziray’ projesi kapsamında 65 önce yapılan ve Karşıyaka ile kent merkezindeki bağlantıyı sağlayan köprü yıkıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yıkım yapılan alanda düzenledikleri basın toplantısıyla, köprünün daha geniş halde yeniden yapılacaklarını açıkladılar. Yeni yapılacak köprüyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, bölgedeki trafik sıkışıklığına büyük oranda katkı sağlanacağını ifade ederek,“Şu anda Gaziray çalışmaları kapsamında Karşıyaka ile şehir merkezini birleştiren köprüde genişletme çalışmalarımız olacak. Bu amaçla köprü şuanda yıkıldı. Yıkım işleminin ardından burada 25 metrelik iki gidiş, iki geliş yol olacak. Çünkü burada büyük bir araç sirkülasyonu vardı. Trafiği rahatlatmak adına bu çalışmayı yapıyoruzö dedi.

Rıdvan Fadıloğlu da çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Uzun yıllardır beklenen müjdeyi bugün sayın Fatma Şahin hanımın şahsında tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek kutlamak istiyorum. Yıllar önce Şehitkamil’i doğu ve batı yakası olarak ikiye bölen İpekyolu’ndan bir tek tünel geçişimiz vardı. Yıllardır vatandaşlarımızın bu geçişin genişletilmesi noktasında çok büyük talepleri vardı. Göreve geldiği anda sayın büyükşehir belediye başkanımıza bu isteği söylediğimizde Gaziray projesi ile ancak bu isteğin yerine getirilebileceğini söylemişti. Sağ olsunlar Gaziray projesi içerisinde şu anda 6 metre genişliğinde olan yer 25 metre genişliğine çıkıyor. Tabi 65 yıldır hizmet veren bir köprünün daha doğrusu bir menfezin yıkılması tarihi bir an. 1953 yılında yapılan bu menfez şimdi gerçek manada bir alt geçide dönüşüyor.ö

Fatma Şahin de köprünün yapıldığı yıllarda dönemin başbakanı olan Adanan Menderes’i rahmetle andığını belirterek, bu tür köprülerin o dönemin şartlarında çok büyük ve vizyon projeler olduğunu belirterek, “Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli Menderes’in devamı olan ekip olarak ve onların torunları olarak bu anı yaşamaktan duyduğum gururu belirtmek isterimö dedi.

Köprü genişletmenin 2 ayda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıkım yapılan alan

- Cihan Sezer'in konuşması

- Rıdvan Fadıloğlu'nun konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) =============================================== BURNUNA YUMRUK DARBESİ ALAN BAŞKAN: BU ŞEHRİ ÇAKALLARA BIRAKMAYIZ ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde bir grup partiliyle yaşanan arbede sırasında burnuna yumruk darbesi alan Belediye Başkanı AK Partili Faruk Pınarbaşı, Bizler, çakallara bu şehri bırakmayız. Bizi ancak halk durdurur" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın kenti ziyareti sırasında iki grup arasında çıkan kavgada, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı burnuna yumruk darbesi alarak yaralandı. Başkan Faruk Pınarbaşı, burnu bandajlı olarak bugün partisinin il teşkilatında düzenlenen toplantıya katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Pınarbaşı için, "4 defa kurşunlanan, 1 defa bombalanan, 5 belediye başkanı, 3 milletvekili kazandıran yarı ömrünü siyasete adamış, adam gibi adam" yazılı pankart açılarak destek verildi.

Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, hayatı boyunca esarete ve dışarıdan gelen talimatlara boyun eğmediklerinin belirtti. Pınarbaşı, "Biz önce Allah’ın, sonra milletin ve bu Birecik halkının önünde eğiliriz. Partimizde nahoş bir olay meydana geldi. Ama bu olay bizlerin sinerjisini düşürmez. Biz ne bombalar, ne kurşunlar yedik, ama bunların hiç birinden yılmadık, hep Birecik’te olduk. Bizler ne bombalar, ne mermiler, ne üç-beş soytarı, ne de çakallara bu şehri bırakmayız. Bizi ancak halk durdurur" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seçim bürosu önünde partililere hitap eden Başkan Faruk Pınarbaşı

- Burnu bandajlı olarak konuşmasını sürdüren Pınarbaşı

- Başkana destek için asılan pankart

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) ================================================ CHP'Lİ BAŞKANIN KARDEŞİ, EVLERİNE GİREN HIRSIZI VURDU ANTALYA'nın Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in annesinin evine hırsızlık amacıyla giren İsa Karadeniz (44), başkanın kardeşi Fatih Sözen tarafından tabancayla sağ bacağından vuruldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in annesi Türkan Sözen'in, Sorgun Mahallesi'ndeki Sözen Park Sitesi'nde 3 katlı müstakil evinde meydana geldi. Evde yalnız olan Türkan Sözen, içerde bir kişinin olduğunu fark edince, evden çıkıp kapıyı kilitledi. Türkan Sözen'in haber vermesiyle eve oğlu Fatih Sözen ve sitenin güvenlik görevlileri geldi. Bu sırada balkondan evin çatısına çıkarak tekrar salona giren hırsızlık şüphelisi İsa Karadeniz, Başkan Sözen'in kardeşi Fatih Sözen ve güvenlik görevlisini karşısında görünce balkondan çıkarak kaçmaya başladı. İsa Karadeniz, evin dışında kaçarken yolunu kesen Fatih Sözen'e saldırdı. Saldırı üzerine Fatih Sözen üzerinde taşıdığı tabancayla İsa Karadeniz'i sağ bacağında vurdu. Yaralanan şüpheli için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsa Karadeniz, Manavgat'taki özel bir hastanede tedaviye alındı. Buradaki müdahaleden sonra Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen İsa Karadeniz'in hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

BAŞKANIN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Fatih Sözen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Side Jandarma Karakolu'na götürüldü.

AYAĞINDA ELEKTRONİK KELEPÇE VAR

İsa Karadeniz'in hırsızlıktan 39 kaydının olduğu, son işlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlandığı ve ayak bileğinde elektronik kelepçe olduğu belirtildi. Hırsızlık girişimini de kelepçeyle yaptığı tespit edilen şüpheli, hastaneye de ayağındaki kelepçe ile götürüldü.

BAŞKAN SÖZEN'İN AÇIKLAMASI

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, talihsiz bir olay yaşadıklarını söyledi. Sözen, annesinin evine saat 13.00 sıralarında denetimli serbestli bir kişinin hırsızlık amacıyla girdiğini söyledi. Annesinin o saatte evde olduğunu dile getiren Sözen, “Annemle karşılaşmışlar. Annem can havliyle kendini dışarı atmış ve kapıyı kilitlemiş. Hırsızlık amacıyla giren kişi de o esnada çatıdan aşağıya inmiş. Sitenin güvenliği de kardeşimi aramış. Hırsızı durdurmaya çalışmışlar ama bu sefer de elindekilerle kardeşime saldırmış. Kardeşim de kendini korumak amacıyla tabancayla ayak bileğine ateş etmiş. Hayati tehlikesi yok. Allah'a binlerce şükür, annem de kardeşim de iyi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın meydan geldiği evden görüntü

Savcı ve jandarma görevlilerinin olayın meydana geldiği yerden inceleme yaparak gelmesi

Fatih Sözen’in kapıda telefonla konuşması

Detay görüntüler

Fatih Sözen'in jandarma minibüsüne bindirilmesi Haber- Kamera: Mithat ABAKAN- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA ==================================================== EŞİNİN ARACINA BOMBA DÜZENEĞİ KOYAN KOCAYA 9 YIL HAPİS ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün(40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür (41) 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 18 Temmuz'da meydana gelen olayda Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür'nün otomobilinin altına, çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Bir fabrikada çalışan Yeliz Özgür'ün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevlileri aracı durdurdu. Aracının altında bomba düzeneğini gören Yeliz Özgür, araçtan uzaklaştıktan sonra polise haber verdi. Bomba imha ekibi, düzeneği etkisiz hale getirirken gözaltına alınan Sezai Özgür, tutuklandı.

Sezai Özgür, hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekiplerinin mahkemeye sunduğu raporda, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ancak ateşleme düzeneğinin bulunmadığı, herhangi bir statik elektrik halinde ise bombanın patlayabileceği yönünde görüş bildirildi. Sezai Özgür, daha önceki duruşmada düzeneği internet ortamından araştırdıktan sonra çocuklarının oyuncaklarını da kullanarak yaptığını ve korkutmak amaçlı eşinin aracının altına koyduğunu söylemişti. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sezai Özgür ve iki tarafın avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Sezai Özgür'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sezai Özgür'ün avukat Eray Oruç, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müvekkilim yargılanıyordu. Bomba raporu ve bomba uzmanının beyanları doğrultusunda bombanın sadece statik elektrikle patlayabilecek bir bomba olduğunu uzaktan kumanda veya zaman ayarlı bir bomba olmadığını, ancak bir insanın dokunması vasıtası ile patlayabileceğini öne sürdü. Dosya içinde müvekkilin bombanın statik elektrikle patlayabileceğini bildiğine dair tek bir delil mevcut olmadığı için ve bomba üzerindeki bağlantıların tamamen işlevsiz olduğu için müvekkilin suçun manevi unsuru oluşmadığından nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat etmiştir. Diğer yandan bu bir bomba kullanıldığı için silah unsuru sayılmış olup mahkeme tarafından silahla tehdit suçundan ve patlayıcı madde kullanmak suçlarından cezalandırılmıştır." dedi. Görüntü Dökümü

-Olay yerinden arşiv görüntü

-Bomba imha ekibinin çalışması arşiv

-Tutuklu sanığın görüntüsü arşiv

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ==================================================== Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (3)

'BİZİM MÜCADELEMİZ VESAYETİN OLMADIĞI BİR ÜLKE MÜCADELESİDİR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Akhisar ilçesindeki bir otelde iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odaları üyelerinin katıldığı toplantıda demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek, şöyle dedi: "Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir ülke düşünün. Demokrasinin olduğu bir ülke düşünün. Gelişmiş, katma değeri yüksek ürün üreten, borcu az, sırtı pek bir ülke düşünün. Bunları yapmak mümkün. Bizim çıktığımız yol, halkın çıkarlarının savunulduğu yoldur. Bizim mücadelemiz millet mücadelesidir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği dönemdir. Bizim mücadelemiz esnafın rahat ettiği bir Türkiye'dir. Bir Türkiye mücadelesidir. Bu nedenle bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Düşmanlıktan yana değil dostluktan yana Türkiye inşa etmektir. Bizim mücadelemiz bir demokrasi mücadelesidir. Aynı zamanda kadın erkek eşitliği mücadelesidir. Bu topraklarda terörün olmaması mücadeledir. Teröre karşı en kararlı tavrı takınma dönemidir. Güçler ayrılığının tam olduğu Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz bütün ülkeyi tek adama emanete etmek değil herkesin düşüncelerini özgürce açıkladığı bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz vesayetin olmadığı bir ülke mücadelesidir."

'ÖZGÜVENLE MÜHRÜ MUHARREM İNCE'YE BASIN VE EVİNİZE ÖZGÜVENLE GİDİN'

Kılıçdaroğlu, toplantıya katılanlara "İki eliniz kanda olsa mutlaka sandığa gidin" çağrısında bulunurken seçmenden birinci mührü Muharrem İnce'ye ikinci mührü de CHP'ye basmasını istedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarınız, evlatlarınız, barış için oy kullanın. 'Efendim işim var ziyarete gideceğiz' bunu bir tarafa bırakın. Türkiye'nin geleceğinden huzurundan daha değerli bir şey yok. İkinci isteğim demokrasiden özgürlüklerden yana oyunuzu kullanın. Yani cumhurbaşkanlığında bu ülkenin genç dinamik enerjik cumhurbaşkanı adayına yani Muharrem İnce'ye, 'evet' deyin. Çalışan, özverili birisi ve bir öğretmen yetiştirdiği binlerce öğrencisi var. Hayatını bu ülkenin geleceğine adamış bir insan. Diplomadan çok daha önemli şeyler var. Önce insan olmak gerekli. İnsan olmak farklı bir şeydir, aklı kullanmaktır. Ortak aklı kullanmak kadar güzel bir şey yoktur. Özgüvenle mührü Muharrem İnce'ye basın ve evinize özgüvenle gidin. Milletvekili seçilecek, parlamentoda olacakların vesayet altında olmaması lazım. Güçlü olması lazım. Bunu parlamentoya taşımamız lazım. Her milletvekilinin hak, hukuk ve adaletten yana olması lazım. Birinci mührü Muharrem İnce'ye, ikinci mührü millete CHP'ye basacağız. Sayın İnce de ben de demokratik bir parlamenter sistemi inşa edeceğimizi tek adamı rejimini yıkacağımızı dile getirdik."

'ÇATLASINLAR, PATLASINLAR VALLAHİ DE BİLLAHİ DE HER ÇİFTÇİYE MAZOTU 3 TL'DEN VERECEĞİZ' Kılıçdaroğlu, çiftçiye mazotu 3 TL'den vereceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Çiftçinin kara gün dostu olacağız. Mazotu çiftçiye üç liradan vereceğiz. 'Nasıl vereceksin' diye kıyameti kopartıyorlar. Sen elin oğluna faiz verirken biz neden vermeyelim. Çatlasınlar, patlasınlar vallahi de billahi de her çiftçiye mazotu 3 TL'den vereceğiz. Konya'dan küçük Hollanda 180 milyar dolar tarımı ürünü ihraç eder devasa Türkiye 17 milyar dolar ihraç eder. Neyimiz eksik? Eksik olan namuslu halkı düşünen siyaset. Bunu Türkiye'ye getireceğiz. Dürüst, namuslu siyasetçilerin görev yaptığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Öyle üçkağıtçıların ihale takip edenlerin mecliste işi yok. Siyasi ahlak kanunu çıkartacağız. Türkiye'nin Tarım Bakanı, Fransa tarımına katkısından dolayı Fransa şövalye nişanı aldı. Bunu da getirip utanmadan bakanlığın internet sitesine koydular. Çiftçi burada perişan kendisini yakıyor. Beyefendinin yaptığına bakın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü.

- Vatandaşlardan görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MANİSA (DHA) =========================================== EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI DÜZCE'de, hafif ticari aracın TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Özyurt (36) idaresindeki 34 BC 5519 plakalı hafif ticari araç, Kadir Uysal'ın (33) emniyet şeridine park ettiği 67 NC 518 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ticari araç bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada, Hüseyin Özyurt ile araçta bulunan İrem Gürsoy (11), Demet Özyurt (31), Ünal Gürsoy (42) yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan kazadan yaralanmadan kurtulan çocuklar korkarak ağladı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.