DHA YURT BÜLTENİ-13

1)SOKAK ÇATIŞMALARINI ORGANİZE EDEN PKK'LI TERÖRİST, TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI DİYARBAKIR'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'teki terör operasyonları sırasında, sokak çatışmalarını organize eden ve Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Sezer Duruk (30), terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışırken yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Haseke'nin Resulayn ilçesinden Türkiye'ye terör örgütü mensuplarının geçmeye çalışacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, hudut hattında alınan güvenlik önlemlerini artırıp çalışma yaptı. Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 2 sahte kimlik çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin, Adana 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan PKK'lı terörist Sezer Duruk olduğu belirlendi. Duruk'un ayrıca, 2015'teki terör operasyonları sırasında, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak çatışmalarını organize edip, Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenlediği de tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer Duruk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa adliye bahçesi

- Şanlıurfa adliyesine jandarma eşliğinde çıkarılan terörist

- Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,23 MB =========================================================== 2)BAKAN ELVAN MUT İLÇESİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Mut ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.Gülnihal Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya Bakan Elvan, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Pek, daire amirleri, muhtarlar, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Elvan, Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü anlattı. İlçede yapılan yatırımlar konusunda da bilgi veren Lütfi Elvan 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine sözü getirerek, "Allah'a çok şükür büyüyoruz, güçleniyoruz. Siz diyeceksiniz ki 'Bir miktar durgunluk yaşıyoruz'. Seçim öncesinde olur. Seçim sonrasında ekonomiye olan güven daha da artacak" dedi.

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- Bakan Elvan toplantının yapılacağı salona gelirken

- Salonda katılımcılarla tokalaşırken

- Bakan Elvan'ın konuşması SÜRE: 07'56" BOYUT: 344 MB Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)(DHA) 3)BAKAN EROĞLU'NDAN İNCE'YE 'APOLET' TEPKİSİ ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'apoletlerini sökeceğim' sözlerini eleştidi. Eroğlu, "Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var. Bu millet o kişinin dilini keser" dedi. Bakan Eroğlu, bazı tesislerin temel atma ve açılış törenleri için Giresun’a geldi. Giresun Valiliği önündeki tören alanında konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye'nin 2018 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 7,4’lik büyüme ile G 20 ülkeleri içerisinde en çok büyümeyi gerçekleştiren ülke olduğunu belirtti. Eroğlu, "Bu alkışlanacak bir durum. En büyük büyüme yüzde 7,4. Nereden nereye. 2017'de de yüzde 7,4 büyüdük, bir dönem yüzde 11'e kadar çıktı bu ama ortalama yüzde 7,4 oldu, bu da G 20 içinde en yüksek büyüme. Türkiye en büyük büyüme oranıyla gerçekten şaha kalktıö dedi.

Türkiye'ye yönelik planların sürdüğünü söyleyen Eroğlu, "Darbe girişimi başarılı olamadı ama batının planları da bitmedi. Yeni bir plan hazırladılar, dediler ki 'Türkiye'nin güney sınırlarında sözde bir terör devleti kuralım.' Bize paramızla silah vermiyor onlara 5 bin TIR mühimmat gönderiyor. Niçin gönderiyor? Türkiye'nin önünü kesmek için. Bunu fark eden cumhurbaşkanımız hatırlayın Fırat Kalkanı Harekatıyla birinci oyunu suya düşürdü. Ardından da Zeytin Dalı Harekatı gerçekleşti. Afrin'de yapılandılar bunlar, gördünüz televizyonlarda, ne tüneller açmışlar. Kim açtı bu tünelleri? O silahları hain terör örgütüne kim verdi? Bu kadar parayı kim veriyor onlara? Ama tabi kahraman Mehmetçik onları alt üst etti. O oyunu da bozdu mu?" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik eleştirilerde bulunan Eroğlu, şunları söyledi: "Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var. Bu millet o kişinin dilini keser. Çünkü o paşamız, Metin Temel paşamız kahramanca oralara girdi, dolayısıyla biz bütün Mehmetçiğimiz arkasındayız. Mehmetçiğimizi alkışlıyoruz. Hepimiz Mehmetçiğiz, gerekirse biz de Kandil’e gideriz.Giresun’a gelecekmiş, burada ona da o soruyu sorun bakalım, apoletleri nasıl sökecekmiş? Apoletleri söküp de PKK’nın temsilcisi HDP’ye mi takacak? Bunu da buradan gerçekten ayıplıyorum, yakıştıramadım, işte bunların zihniyeti buö Bakan Eroğlu, bazı tesislerin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdi, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ile sertifikalarını dağıttı. Törenin sonunda ise vatandaşlara çam ve meyve fidanları dağıtıldı. Görüntü Dökümü

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Bakan Eroğlu'nun gelişi

Bakan Eroğlu'nun konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA ========================================================= 4)CHP'Lİ TEZCAN: 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE ÇATLAMA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhur İttifakı'nın içinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. İktidarı yürütme amacıyla kurulan bir iktidar ittifakının, sadece ayakta kalabilmek, iktidarı sürdürmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği şüphelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, seçim çalışmaları kapsamında, Eskişehir'e gelip, Tepebaşı Belediyesi'nce kadınlar için düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Program öncesi basın açıklaması yapan Tezcan, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Tezcan, "Bizim ittifakımıza dil uzatmış. 'Millet ittifakı', 'nefret ve öfke ittifakı' demiş. Ben bunu milletin vicdanına bırakıyorum. Nefret dilini, öfke dilini kullanan kim? 'Cumhur ittifakı'nın içinde bir çatlama olduğunu görüyoruz. Yapay bir beraberlik olduğunu görüyoruz. İktidarı yürütme amacıyla kurulan bir iktidar ittifakının, sadece ayakta kalabilmek, iktidarı sürdürmek adına oluşturulmuş bir ittifakın seçime kadar yürüyebileceği şüphelidir. 'Cumhur ittifakı' içinde çatlak sesleri duymaya başladık. 'Bu noktada dikkatleri başka noktaya çekmek için 'millet ittifakı'nda bir çatlak yaratabilir miyiz?' hesabı içine girmiş Sayın Bekir Bozdağ. Boşuna umutlanmasın, boşuna heveslenmesin. 'Millet ittifakı' demokrasi merkezinde kurulmuş bir ittifaktır. 'Millet ittifakı', milletin Meclis'ini, milletin iradesini hakim kılmak için kurulmuştur. Temel ilkeleri güçlü Meclis, kuvvetler ayrılığı prensibini esas almak çerçevesinde oluşturulmuş bir ittifaktır. Herhangi bir problem yaşaması mümkün değildir" diye konuştu.

'ÇILGIN VE DEV PROJE, DİYE KIRAATHANE GETİREN ANLAYIŞ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet kıraathaneleri kuracağız" açıklamasını eleştiren CHP'li Tezcan, "İnsanların önüne 16 yıl sonra 'çılgın ve dev proje' diye kıraathane getiren anlayıştan bu memleketin, bu milletin elde edebileceği bir fayda yoktur. Kıraathaneleri bu memleketin çocuklarına layık görenler, şimdi çıkıp, 'Oralarda internet olacak' diyormuş. Türkiye'de Wikipedia'yı 1,5 yıldır yasaklayan, Erdoğan'ın kendisidir. Dünyanın hiçbir yerinde yasak olmayan, en büyük elektronik ansiklopedi Wikipedia'ya erişim yasak. Gençleri aldatacaklarını sanıyorlar; ama gençlerimiz bunları yakından takip ediyor" dedi. 'ÖNCE SAYGIYI HAK ETMEK LAZIM' Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın bazı eleştirilerine yanıt veren CHP'li Tezcan, "Cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı olursa saygıyı hak eder. Önce saygıyı hak etmek lazım. Biz devletin başında cumhurbaşkanlarına her zaman saygı gösterdik ve gösteririz; ama Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanı değil; AK Parti Genel Başkanı olarak hareket ediyor. AK Parti Genel Başkanı olarak milleti bölüyor. Cumhurbaşkanları, cumhuru birleştirir. Erdoğan, milleti ayrıştırıyor. Milleti ayrıştıran, kutuplaştıran birisi, parti genel başkanı olarak bunu yapıyorsa karşılaşacağı muamele buna denk gelen bir muamele olacaktır" diye konuştu.

'DARBENİN SİYASİ AYAĞI BUNLAR' CHP heyetinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelediğini dile getiren Tezcan, şunları söyledi: "Arkadaşlarımız çalışmayı yaptılar. Raporlarını genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'ye verdiler. Orada belli başlı aksaklıklar var. Önümüzdeki süreçte onlar da zamanı gelince paylaşılır. Ancak AK Parti, Erdoğan, iktidar; FETÖ ile ciddi olarak mücadele etmiyor. FETÖ ile gerçek, etkili mücadele edebilmek için FETÖ'nün, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmak gerekir. Bunlar onu ortaya çıkaramazlar; çünkü onun ortaya çıkarılması demek, kendi foyalarının ortaya çıkması demek. Darbenin siyasi ayağı bunlar. Kendisi ikrar etti Erdoğan. 'Evet FETÖ bizim dönemimizde devlette en etkili şekilde yerleşti' diyen kendisidir." KADİR GECESİ PROGRAMINDA VAATLERİ SIRALADI CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, daha sonra belediye tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı için toplanan kadınların bulunduğu salona geçti. Tezcan, buradaki konuşmasında partisinin vaatlerini anlattı. 5 yıl içinde işsizliği yüzde 5'in altına indireceklerini, 180 bin öğretmeni, 40 bin veteriner ile ziraat mühendisini ilk anda işe alacaklarını dile getiren Tezcan, yoksulluğu yönetmeye değil; yok etmeye talip olduklarını, bunun için 'Aile Sigortası Kurumu' kuracaklarını kaydetti. CHP'li Tezcan, "Milletvekili seçiminde CHP'ye, altı okun altına, cumhurbaşkanı seçiminde de CHP adayı Muharrem İnce'nin adının altına mührünüzü basın. Bu söylediğimiz problemleri çözecek yetkiyi bize verin; huzur olsun, adalet olsun, zenginlik olsun, refah olsun" dedi.