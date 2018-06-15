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DHA YURT BÜLTENİ - 13

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

1 - Bodrum'da motoryat yandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 metrelik lüks motoryat, motor kısmında çıkan yangın sonrası battı.

1 - Bodrum'da motoryat yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 metrelik lüks motoryat, motor kısmında çıkan yangın sonrası battı.
Gündoğan Limanı'ndan bu sabah Didim'e doğru yola çıkan 14 metre uzunluğundaki 'Mystry' isimli motoryatın motor bölümünde, limandan çıktıktan 2 mil sonra, yangın başladı. Yatın kaptanı T.K. (38), alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiyse de söndüremedi. Alevler hızla büyürken, Kaptan T.K. denize atlayıp kurtuldu. Sahil güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeden geçen tur tekneleri yaklaştırılmadı. Yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ancak yanan yat, bir süre sonra su alarak battı. Yüzerek karaya çıkan kaptan T.K.'nın ifadesine başvuruldu. Sahil güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan motoryattan görüntü

- Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve Detay görüntü

(Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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2 - Yunan turizmine seçim ve döviz darbesi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişlerde dövizdeki yükseliş ve 24 Haziran seçimleri nedeniyle büyük düşüş yaşandı. Yunanistan'daki turizm bu durumdan etkilenirken, dövizdeki yükseliş ise Yunan turistlerin Türkiye'yi tercih etmesin neden oldu.

Ayvalık'tan Midilli’ye geçen Türk turist sayısında yüzde 90 oranında düşüş yaşandı. Turizmciler bu durumu 24 Haziran'da düzenlenecek olan seçimler ve döviz kurlarındaki artışa bağladı. Ayvalık Jale Turizm Sahibi Fatih Jale, geçen ramazan ayında 4 bin kişinin yunan adalarına gittiğini açıklarken, şuan 400'e yakın turisti Midilli Adasına götürdüklerini belirterek, “Şuan Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Ama maalesef seçimler ve Euro'nun yükselmesinden dolayı yolcu sayımız yüzde 10 oranlarına düştü. Ayvalık’tan Midilli’ye tatilci sayısı dövizin yükselmesi nedeniyle düşerken, Midilli’den Ayvalık’a gelen turist sayısı ise arttı. Euro’nun Türk Lirası karşısında yüksek olması nedeniyle tüm alışverişlerini Ayvalık’tan temin etmek isteyen Midilli halkının feribotları doldurmaya başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü Ayvalık’ta kurulan semt pazarına 400 Yunan turist geldi. Bunların hepsi de akşam seferimizde Midilli’ye dönerken yaptıkları alışverişlerle dolu dolu döndü. O kadar çok alışveriş yapmışlardı ki, feribotta adeta oturacak yer kalmamıştı. Hele hele şimdilerde daha çok inşaat malzemesi üzerine çelik kapı, seramik, mutfak dolapları, gardıroplar, mobilya gibi alışverişleri yapıyorlar. En çok da giyim eşyalarını tercih ediyorlar" dedi.

Midilli Adası’nda bir kahvenin 3 Euro'ya satıldığını ifade eden Fatih Jale, Türk lirası ile kıyaslandığında Midilli’deki kahve 17-18 liraya karşılık geldiğini söyledi. Yunanistan'a yapılan seferlerde feribotların masraflarını çıkaramadıklarını kaydeden Fatih Jale, "Yunanistan’ın Midilli Adası’nda tatil yapmak, Türk tatilcilere cazip geliyordu. Ama şu anda kur farkları nedeniyle bu cazibe ortadan kalktıö diye konuştu.

Ramazan Bayramı tatilini her şeye rağmen Yunanistan’ın Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih ettiğini dile getiren Utku Sarısözen ise, “Midilli biraz daha sakin diye tatilimizi orada geçirmek istedik. Ama Midilli başta olmak üzere Yunanistan’ın Ege’deki adaları tatil açısından dövizdeki kurların yükselmesinin ardından eskisi gibi ekonomik değil" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hudut kapısı önündeki kuyruğa ait detaylar

Midilli'ye gitmek isteyen kuyrukda sıra bekleyen tatilcilerler RÖP'ler

AYvalıklı Turizmci Fatih Jale'nin açıklamaları

Ayvalıklı turizmci Hakan Dinç ile röp.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

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3 - Bursalılar sağanak yağmurdan böyle korundu

BURSA'da, dolu yağışı ve sağanak yağmur hayatı etkiledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı Ak Parti İl Başkanlığının bayramlaşma töreni, aniden bastıran yağmur nedeniyle kısa sürdü. Yağmurdan korunmak istenen partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterinin altına ve oturdukları koltukları havaya kaldırarak korunmaya çalıştılar.
Bursa'da bugün öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dağ ilçeleri Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Kent merkezinde fırtına ile bastıran ani sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar koşarak işyerlerine sığınırken şemşiyeler ise kullanılamaz hale geldi.

Ak Parti Bursa İl Teşkilatı'nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesindeki düzenlediği bayramlaşma töreni, kısa sürdü. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması devam ederken bastıran yağmur nedeniyle tören kısa sürerken, partililer ise yağmurdan tören alanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterinin altına saklanıp oturdukları koltukları havaya kaldırarak korunya çalıştılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yağmurdan Bursalıların koşarak kapalı alanlara gitmeye çalışması
Şemsiyenin rüzgardan kırılması
Detaylar
Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'ndaki törende yağmura tutulanlar
Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın koşarak tören alanından kapalı yere gitmesi
Partililerin Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan'ın posterinin altına sığınması
Yağmurdan korunmak için vatandaşların koltuklarını havaya kaldırması

Haber - Kamera: Mehmet İNAN / Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

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