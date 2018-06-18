DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZ AŞAMA AŞAMA MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEK (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

ANTALYA/DHA

2))KILIÇDAROĞLU'NDAN TWEET ATAN HAKİME TEPKİ: ONURUN VARSA GÖREVİ BIRAKIRSIN

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’den açıklama yapan Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e tepkisini sürdürerek, "Bu hakim kardeşime yine sesleniyorum. Senin onurun varsa, o görevi bugün derhal öğleden sonra bırakırsın. Onurun varsa onurun" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'ye geldi. Partisinin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, salona girişinde alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'KIRIKKALE'DE 20 BİN KİŞİ ÇALILIYORDU ŞİMDİ BİN 800'

Konuşmasında ilk olarak Kırıkkale'nin öneminde değinen Kılıçdaroğlu, kentin nüfusunun 350 binden 250 bine düştüğünü belirterek, "Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye oy verdiniz arkadaşlar. Hani Türkiye şöyle büyüdü, böyle büyüdü. Kırıkkale niye nasibini almıyor. Sizin ne günahınız var. Bu seçim sıradan bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oy kullanacağız ya da dikta yönetimi için oy kullanacağız. Demokrasi istiyorsanız millet ittifakı orada. Tercih milletin tercihi. Kırıkkale artık emekli kenti. Yüzde 80'i emekliden oluşuyor" dedi.

'ANADOLUYU ŞAHA KALDIRMAMIZ LAZIM'

Anadolu'nun içinin boşaltıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Anadoluyu şaha kaldırmamız lazım. Fabrika kurmamız lazım. Gençler işsiz. Anadolu'dan kalkıyorlar, en yakın Ankara, İstanbul, İzmir'e gidip hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bizim 'Merkez Türkiye' projesinin temelinde bu yatıyor. Kim yerini, yurdunu bırakıp gitmek ister. Anadolu'nun şaha kalkması için yeni bir hamle başlatılması lazım. Ben bazen sitem ediyorum, haklıyım. Doğruları söylüyorum, çünkü bu milleti seviyorum. Benim hiç bir bireysel derdim yok. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorum. Her evde huzur olmasını istiyorum. Ama bunlar yoksa benim de sitem etmeye hakkım var. Kırıkkale'de fabrikalarda 20 bin kişi çalışıyordu, şimdi bin 800 kişi çalışıyor. Bunu hepimizin düşünmesi lazım" diye konuştu.

'BU BİLEN 10 KİŞİDEN BİRİ BENİM'

Bir önceki seçimde emekliler için 'emekliler huzurlu iki bayram geçirmesi lazım' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıyameti kopardılar, 'nereden bulacaksın' dediler. Ben 27 yılımı maliyede geçirdim. Bu benim uzmanlık alanım. Vergi nasıl toplanır, para nasıl harcanır bunu Türkiye'de 10 kişi biliyorsa biri benim. Ama sağ olsunlar emekliler iktidara oy verdi. Fakat ben şimdi bugünlerde bir şey dillendiriyorum. Bugün bir milyon 644 bin kişi bin 500 lira altında maaş alıyor. 300, 600 lira alan var. Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. Millet ittifakı parlamentoda çoğunluğu aldığında, Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda emekli maaşı en düşük bin 500 lira olacak. Şimdi uyanma zamanı, değişim dönüşüm zamanı. CHP'li Belediyelerde asgari ücret bin 500 lira oldu. Yine sözüm söz, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak."

'HİÇ BİR AYRIM OLMAYACAKTIR'

Salonda şehit ve gazi yakınlarının bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şehitler hepimizin şehididir. Şehit üzerinden siyaset yapılmaz. Ama şehitler yakınları ve gaziler arasında ayrım yapılırsa, bu ayrılığı yapanlar açık ve net söylüyorum vatan hainleridir. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Her şehidimizin başımızın üstünde yeri vardır. Her gazimizin başımızın üstünde yeri vardır. Ama şehitleri ayırmak, birisine az para birisine fazla para vermek, birisine başka imkanlar sağlayıp diğerlerine o imkanları sağlamamak gibi bir ayrımcılık bizim geleneğimizde, inancımızda yoktur" dedi.

'ADALET İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM'

Türkiye'de herkesin adalete ihtiyacı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Adaletin olmadığı devlet ayakta duramaz. Bir kişinin suçlu olup olmadığını kim belirler. Bir kişinin suçlu olup olmadığına sadece ve sadece hakim karar verir. Avukat, savcı karar veremez. Ancak ama ancak dünyanın bütün demokrasilerinde hakim karar verir. Ama siyasetçi bir kişiyi baştan suçlu ilan ederse orada adalet yoktur. Bunun şunun için ifade ediyorum. 33 ere 7 kez ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Er, komutan değil, general değil. Komutanın emri tartışılır mı? Askerlikte tartışılmaz. Komutan emir verir, siz o emre uyarsınız. Komutan talimat vermiş, 'dışarı çıkın' er dışarı çıkmış. Siz 33 ere ömür boyu 7 kez müebbet hapis cezası veriyorsunuz. Ya cezayı vereceksen komutana vereceksin. Bir milyondan fazla mağdur aile var. Bütün mağdur ailelere sesleniyorum. Adalet için ne gerekiyorsa yapacağım."

'ONURUN VARSA GÖREVİ BIRAKIRSIN’

Konuşmasında, 'Danıştay da bir bayan hakim. Siyasi tweet atıyor' diyen Kılıçdaroğlu, "Kimin için Muharrem İnce'yi eleştirmek için atıyor. Sen hakimsin ya. Senin siyasetle ne ilgin var. Kendisine çağrı yaptım. Onuru, erdemi, insansan, adalete inanıyorsan hakimlikten derhal istifa et. Hala istifa etmiyor. Kırıkkale'den sesleniyorum. Sen istifa etmediğin sürece sana 'onursuz bir hakim Danıştay'da görev yapıyor' diyeceğim. Hakimin siyasi kimliği mi olur Allah aşkına. Hakim hakimdir ya. Yarın diyelim ki Sayın Muharrem İnce'nin bir davası o mahkemeye düştü. Hakimin görüşü belli. Gözü kapalı mahkumiyetine karar verecek. Bu hakim kardeşime yine sesleniyorum. Senin onurun varsa, o görevi bugün derhal öğleden sonra bırakırsın. Onurun varsa onurun."