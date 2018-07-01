DHA YURT BÜLTENİ-13

YAYLADA MANTAR FACİASI; DEDE İLE TORUNLARI ÖLDÜ ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, topladıkları mantarları yiyen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) yaşamını yitirdi. Çocukların babası Erkan Karaçam (46) ise hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda meydana geldi. Eskişehir'den Samanlı Yaylası'na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi. Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtildi.

Satılmış AKKAŞ/HAN (Eskişehir), (DHA) ======================================================== VAN GÖLÜ'NDE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin en büyük feribotu olan 'Alpaslan' feribotunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törene, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı. Kabotaj Bayramının 92'nci yıl dönümü kutlamaları Tatvan'da, Türkiye'nin en büyük feribotu olan 'Alpaslan' feribotunda yapılan etkinliklerle kutlandı. Programda konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, şöyle konuştu: "Van Gölü'nün yaptığı taşımacılık 1970’li yıllara dayanmaktadır. O günden bugüne, Van- Tatvan arasında ulaşımı sağlamaktayız. Bu kadar büyük bir nimete sahip olan Tatvanımız maalesef bugün Van Gölü'nden faydalanamıyor. Van Gölü adeta eski bir Haliç haline dönüşmektedir. Van'da da aynı şekilde sahillerimiz kirletilmektedir. Eğer çok acil önlem alınmazsa, bugün sahilini gezdiğimiz şu kıyılarda, 10 kilometre yüzme imkanımız bulunmamaktadır. Van Gölü, Haliç'in temizlendiği gibi temizlenmelidir. İnşallah Van Gölü hak ettiği değeri bulur, kıyıları tekrar temizlenir. Geleceğe temiz bir Van Gölü bırakmak için herkese büyük sorumluluklar düşüyor."

Program, halk oyunları gösterisi ve Alpaslan feribotuyla Van Gölü üzerinde yapılan turla son buldu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Denizcilik ve Kobataj bayramına katılanlar

-Detaylar

- Programda konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki

-Alpaslan feribotuna binenler

-Genel ve detaylar Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- ===================================================== KABOTAJ BAYRAMI ANTALYA'DA KUTLANDI 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Öğleden sonraki kutlamalar Yat Limanı'nda yapıldı. Burada düzenlenen törene ise Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından yarışmalar yapıldı. Yüzme yarışını Furkan Yazgan kazanırken, yaklaşık 8 metre derinliğe atılan çıpayı yarışmacılar bulamayınca deniz polisinden balık adam Ali Gölgeli çıpayı çıkardı. Yüzme birincisi ve deniz polisi Ali Gölgeli'ye ödül olarak çeyrek altın verildi.

Daha sonra düzenlenen yağlı kazıkta bayrak alma yarışmasını, 16 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan balıkçı Murat Dalgakıran kazandı. Dalgakıran da çeyrek altınla ödüllendirildi.

Törenler flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş'ın gösterisiyle devam etti.