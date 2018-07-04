DHA YURT BÜLTENİ-13

1 - Hatay'da kaybolan Ufuk'un babası da kaynağa su almaya gitmiş HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları devam ediyor. Baba Muhammet Tatar'ın da su almak için kardeşi ve oğlu ile birlikte kaynağa gittiği ortaya çıktı. Baba Tatar'ın çocuğunun kaybolduğu sırada dağlık alanda tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. Diğer taraftan, çalışmalarda kullanılan iz takip köpeklerinin en son su kaynağında tepki vermesi, Ufuk'un bu bölgede kaçırılma ihtimalini ortaya çıkardı. Ufuk'un, babasının tefecilere olan borcu nedeniyle kaçırıldığı iddiası üzerinde de durulduğu belirtildi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak küçük çocuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı. Destek için Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 personel; vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, 3 özel eğitimli iz takip köpeği de kullanılıyor.

İlk günlerde Amanos Dağı'nın 600 rakımlı eteğindeki su kaynağının çevresinde arama yapan ekipler, dün sabahtan itibaren köye doğru arama faaliyetlerini genişletti. Ancak aradan geçen 3 güne rağmen küçük Ufuk'tan bir ize rastlanmadı. DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki kızının evinde, arama çalışmalarından gelecek iyi bir haberi bekleyen dede Mustafa Tatar ve babaanne Zeynep Tatar da sık sık fenalık geçirdi. Evde hazır bekletilen sağlık ekibinin müdahale ettiği dede ile babaanne, torunlarının sağ ve sağlıklı olarak bulunmasını beklediklerini söyleyerek gözyaşı döktü. Zaman zaman arama yapan ekiplerin çalışmasına katılan Ufuk Tatar'ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi. İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR; BABA DA GİTMİŞ Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma yaparken tüm ihtimaller de tek tek değerlendiriliyor. Görgü tanıklarının da bilgisine başvurularak araştırmaya yön veriliyor. Küçük çocuğun su almak için kaynağa amcasıyla birlikte gittiği iddialarının yanı sıra bugün babanın da kaynağa gitmiş olabileceği, görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü bir ihtimal olarak değerlendirildi. Kaybolan oğlunu kaynağa götüren zihinsel engelli kardeşi ile birlikte dağdan dönerken görülen baba Muhammet Tatar'ın ifadesinde, dağa kendisinin de sonradan gittiğini, kardeşi ile oğlunun kaynakta olduğunu, bu sırada kendisinin tuvaletini yaptığını söylediği ileri sürüldü. 'Nereye tuvaletini yaptın göster?' denildiğinde ise babanın 'Kabız olduğum için tuvaletimi yapamadım' dediği belirtildi. Amca gibi babanın da kısmen engelli olması nedeniyle ifadeler arasında tutarsızlıklar bulunduğu kaydedildi.

İZ TAKİP KÖPEĞİ KAYNAKTAN İLERİ GİTMİYOR İz takip köpeklerinin ise en son su kaynağına kadar olan bölgede tepki verdiği, Amanoslar'a doğru devam etmediği, köye doğru dönüş yaptığı görüldü. Bu durum nedeniyle küçük çocuğun kaynaktan sonra bir kişi tarafından kucağa alınarak, bölgeden uzaklaştırılmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimalin de babanın tefecilere olan borçları nedeniyle çocuğun kaçırılmış olabileceği iddialarını güçlendirdiği vurgulandı. Köylüler tarafından konuşulan bu iddiaların tek tek değerlendirmeyi alındığı bildirildi. Görüntü Dökümü

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- Ufuk Tatar için arama çalışmalarının yapıldığı alandan drone görüntüleri Haber:Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI-Kasım NARCI-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA) =============== 2 - Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu hattı çekiliyor. Su hattı projesini yürüten firma ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) arasında Akdamar Adası'nda imza töreni düzenlendi.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Üzerinde Ermenilere ait tarihi Surp Haç Kilisesi de bulunan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin büyük ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından içme suyu hattı çekiliyor. 5 milyon maliyetli proje için 4 kilometresi Van Gölü'nün altından olmak üzere yaklaşık 33 kilometre boru hattı döşenecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hem Valilik hem de Belediye olarak turizmin altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Akdamar Adası'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl, geçen yıldan fazla bir ziyaretçi oldu. Tahminlerimiz yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçinin olması yönündedir. Adanın en önemli ihtiyacı olan tatlı su ihtiyacını karşılamak üzere projemizi hazırladık, ihalesini yaptık. Bugün de yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Bu projeyle 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşeyerek Akdamar Adası'na su getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla güzide turizm merkezi Akdamar Adası sadece bahar aylarında değil, yıl boyunca yeşilliğini koruyacak. Bu yıl içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde tekrar ayin yapılacağını da söyleyen Zorluoğlu, "Akdamar Adası'ndaki ayin en son 3 yıl önce yapıldı. Ayinin bu yıl tekrar yapılması için ilgili Ermeni cemaatiyle görüştük. Bunun için bakanlığımızla da görüşme halindeyiz. Hedefimiz 3 yıl aradan sonra bu ayini gerçekleştirmek" diye konuştu. Konuşmaların ardından VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkileri arasında sözleşme imzaladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Akdamar Adasından detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu ve protokol üyelerinin adaya gelmesi

- Detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun konuşması

- VASKİ Müdürü Ali Tekataş ile yüklenici firma yetkilisi arasında imza töreni

- Detaylar

- Adadan ayrılış

- Detaylar ================= 3 - Sokak ortasında bıçaklı kavga güvenlik kamerasında SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sokak ortasındaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Temel K. (63), tutuklandı. Bıçaklama olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde meydana gelen olayda N.G.(43) ile eniştesi Temel K. arasında alacak konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel K., N.G.’yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan N.G. olay yerine gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bıçaklama olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü Dökümü

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- Bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber Sait KUZUÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) ================ 4 - HDP'li vekiller mazbatalarını aldı DİYARBAKIR'da, 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)den Diyarbakır milletvekili seçilen Milletvekilleri mazbatalarını alamaya gelirken polisler tarafından karşılandı. 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır HDP milletvekilleri seçilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları, mazbatalarını almak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi ek hizmet binasına polislerin karşılamasıyla geçti. Adliye binasında mazbatalarını alan HDP milletvekilleri adına konuşan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, bir çok imkansızlıklara rağmen 24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, "Baskın seçimlerinde olağanüstü koşullarında, partimizin bütün çalışma alanlarında, bir çok imkansızlığa rağmen halkımızın güçlü desteğiyle, kararlı, geleceğe ilişkin iradenin sahibi olduğunun beyanı olan seçim sürecinde bir kez daha sandıkları patlarak çıktık. Amed'de nitelikli bir çoğunlukla yüzde 65'in üzerinde bir oy oranıyla, normalde 10 milletvekili çıkarmamız gerekirken 9 milletvekili çıkararak esasında AKP rejimine, tek adam diktatörlüğüne bu halkın nasıl hayır dediğini bir kez daha gösterdik. Önümüzde zorlu bir sürecin bilincinde olarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Bugün mazbatalarımızı aldık. Gerek parti olarak, gerek il yönetimi olarak, gerekse de seçilmişler olarak önümüzdeki dönemde demokrasi, özgürlükler, barış ve hukuk rejiminin tesisi açısından, olağanüstü halden iyilik haline dönüşmesi halinde elimizden gelen çabayı her birlikte harcayacağız. Mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Halkımızla birlikte bu süreci güçlü bir şekilde karşılayacağız"diye konuştu.

Öte yandan, sağlık sorunlarından ötürü mazbata almaya gelemelen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yerine HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin mazbatasını aldı. Görüntü Dökümü:

-HDP'li vekillerin gelişi

-HDP'lilerin polis tarafından karşılanması

-Adliye binasında çıkışları

-Mızraklı'nın açıklaması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - ============ 5 - 3 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçi arkadaşlarının üzerine tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcay B. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Önceki akşam, Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana gelen olayda, iddiaya göre ormanda kesim yapan işçiler arasında ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma çıktı. Olcay B.'nin tüfekle ateş açması sonucu Erdal Küt, Bayram Ali Çolak ve Hakan Çalışkan olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Olcay B. dün Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Olcay B. bugün öğle saatlerinde jandarmadaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma aracının adliyenin önüne gelmesi

Jandarmanın güvenlik önlemleri

Zanlının adliyeye götürülmesi