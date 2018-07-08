DHA YURT BÜLTENİ-13

Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var (4)

BAKANLIK: 362 YOLCU 6 MÜRETTEBAT VARDI Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. yapılan saçıklamada, "08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası kilometre162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir" denildi. KAZANIN NEDENİ 'AŞIRI YAĞIŞLAR' Kazanın bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirtilen Bakanlık açklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri, kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığı’nın kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmekedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır."

BAKANLIK MÜSTEŞARI: 10 ÖLÜ, 73 YARALI Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre , 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazada yaşamını yitiren 9 yolcunun Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildiği öne sürülürken, olay yerinden taşınan yaralıların tedavilerine ise Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Muratlı, Çerkezköy ve Kapaklı ilçe hastanelerinde devam ediliyor. Bu arada olay yerine gelen ekipler devrilen vagonların altında yolcu olabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle aydınlatılan kaza bölgesinde kaza kırım ekipleri vagonların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN ========================================== Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi(2)

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen 4 otomobilin karıştığı kazada, yaralanan 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki Ertuğrul Hamza Doğru isimli bebeğin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZANIN SEBEBİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ Kazanın 34 FE 3074 plakalı aracın sürücüsü Ömer Yağcı'nın hatalı sollama yapması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Kazada yaralanan Yağcı'nın kaldırıldığı hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu belirlendi. KAZA NASIL OLDU? Kandıra'dan İzmit istikametine giden Ömer Yağcı kontrolündeki 34 FE 3074 plakalı araç, orta şeride geçerek hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol üzerindeki Eray Erecik idaresindeki 34 FZ 2212 ve Hasan Gıdık idaresindeki 41 AAV 303 plakalı araçlara çarptı. Dinçer AKBİR - Kocaeli (DHA) =========================================== VAN GÖLÜ KIYISINA İKİNCİ HALK PLAJI VAN Gölü kıyısında, Edremit Belediyesi'nce 2017'de Dilkaya Mahallesi'nde açılan halk plajının ardından bu yıl da Çiçekli Mahallesi'nde oluşturulan halk plajının açılışı yapıldı. Edremit Belediyesi tarafından 22 Temmuz 2017 tarihinde, Dilkaya Mahallesi'nde, Van Gölü kıyısındaki ilk halk plajı açılmıştı. Belediye ekipleri, 1 yıl içinde sahil bandı ve plaj çalışması yapıp, bu kez de Çiçekli Mahallesi'nde plaj oluşturdu. Van Gölü kıyısına yapılan ikinci halk plajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı. Kafe, çay bahçesi, plaj voleybolu alanı, catering, soyunma ve duş kabinlerinin de bulunduğu plajın açılış töreni öncesi parasailing gösterisi yapıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli, belediye olarak 1 sene içinde birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Geçen sene ilk halk plajımızı sizlerin katılımıyla Dilkaya Mahallemizde hizmete açmıştık. Şimdi de ikinci halk plajımızın açılışını yapıyoruz. Doğunun incisi, bölgenin vitrini olan güzide ilçemiz Edremit, bütün güzelliklere sahip. Burası bir turizm cennetidir; ancak ne yazık ki geçmişte siz de biliyorsunuz talihsizliklerle karşı karşıyaydı. Arzu ettiğimiz halde değildi. Her fırsatta Edremit'i hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi hep ifade ettik" dedi. Belediye tarafından hayata geçirilen sahil bandı çalışmasının resmi açılışının da yapılacağını kaydeden Çiçekli, "Bu güzelim şehrimizin ve cennet ilçemizin potansiyelini ortaya çıkarmak için mücadele ettik. Bunun için öncelikle sahil bandımızı vatandaşımızın hizmetine kazandıracağımızı söyledik. 22 Temmuz Pazar günü sahil bandımızın açılışını yapacağız. Sahil bandı çalışmasıyla 100 bin metrekare yeşil alan ortaya çıkardık. Gelirken piknik mesire alanına gördünüz mü? Orada insanların nasıl keyifli zaman geçirdiğini görüyorsunuz. Oraların eski halini hatırlıyorsunuz. Lalapaşa Parkı’nı hatırlıyorsunuz. Oradaki kokuyu hatırlıyor musunuz? Şimdi oraya yapmış olduğumuz yürüyüş yolu ve beraberindeki parkla insanlarımızın çok keyifli zaman geçirdiğini görüyorsunuz. Edremit Kent Meydanı’nı gördünüz? Yine geçen sene Dilkaya Mahallemizde plajımızı açtık. Burada binicilik merkezimiz de halihazırda çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Drone görüntüsü

- Plaj açılışından detaylar

- Genel Detaylar

- Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli'nin konuşması

- Vatandaşlarla röportaj

- Detaylar Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) ========================================== Ağızlarına siyah bant yapıştırarak çocuk istismarını protesto ettiler AFYONKARAHİSAR'da çocuk istismarına tepki için protesto gösterisi yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu grup döviz ve pankartlar taşırken, toplumun bu olaylara sessiz kaldığını belirterek, ağızlarında siyah bantla yürüdü. Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, çocuk istismarını protesto için Yeşil Park’ta bir araya geldi. 'Adalet istiyoruz', 'Çocuk bedenime dokunma', 'Annem bana sütü üfleyerek içirirken, siz beni aç bıraktınız', 'Çocuklar için harekete geçiyoruz' yazılı dövizlerle Anıtpark önüne kadar yürüyen aralarında çocukların da bulunduğu grup, toplumun çocuk istismarı olaylarına karşı duyarsız ve sessiz kaldığını belirterek, buna tepki için de ağızlarına siyah bant yapıştırdı. Pankart ve dövizlerle sessiz şekilde yürüyen grup Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört giydi.

Grup adına açıklama yapan Neslihan Çoltu, ağızlarına yapıştırdıkları siyah bantın duyarsız kalanları protesto için olduğunu söyledi. Çoltu, "Biz katledilen, tecavüze ve tacize uğrayan çocuklarımız için burada toplandık. Ağzımıza yapıştırdığımız siyah bant ile milletin duyarsız kaldığını simgeledik. Sessiz kalmayalım diye" dedi. Çocuk istismarı haberleriyle yüreklerin yandığını vurgulayan Çoltu, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti. Çoltu, şöyle dedi: "Tüm Türkiye gibi bizlerin de bağrı yandı. O evlatlarımızın basına yansıyan fotoğrafları aklımızdan çıkmıyor. Öfkemiz çok büyük. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara’daki Eylül’ün Ağrı’daki Leyla’nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz? Bu vesileyle bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ayrıca yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum."