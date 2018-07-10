DHA YURT BÜLTENİ-13

1)LASTİK BOTLARI SU ALAN 38 KAÇAK GÖÇMENİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 kaçak göçmen, su alan lastik botları batmak üzereyken, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 03.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisinde, denizden 3 mil açıkta lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Hava şartları nedeniyle su alan lastik bot batmak üzereyken, içindeki 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 38 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Göçmenlere burada battaniye, eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklardan ismi öğrenilemeyen Afgan 2 kadın, suda kalıp, hipotermi geçirdiği için Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçaklardan görüntü. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) ===================================================

2)TREN FACİASINDA ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK, GERİYE PEMBE AYAKKABI KALDI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk. Kaza yerinde enkaz arasında bulunan pembe bir çocuk ayakkabısı görenlerin yüreklerini dağladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün meydana gelen 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında, çocuklar da hayatlarını kaybetti. Kazada ölenler arasında 5 aylık Beren Kurtuluş'un da bulunduğu 6 çocuğun bulunması acıları daha da arttırdı.

Çalışmaların sürdüğü kaza bölgesinde enkazdaki eşyalar da olayın vahametini ortaya koyuyor. 6 çocuğun hayatını kaybettiği kazada enkazda pembe renkli çocuk ayakkabıları olduğu görülüyor. Ayakkabılardan biri rayların bulunduğu bölümde dururken diğer ayakkabı ise çamura saplanmış durumda bulunuyor.. Ayakkabılar, görenlerin yüreklerini dağlıyor. Enkazın hemen yanı başında duran bir tren bileti ise dikkat çekiyor. Kaza sırasında etrafa savrulan bir çok kıyafet bulunuyor.

Kazada yaralanan 341 kişiden 42'sinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor. Yaralılardan 8'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ayakkabıların görüntüsü

- Bilet görüntüsü

- Kıyafet görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI- Harun UYANIK-Akın ÇELİŞTAŞ/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- 3)TRAKTÖR DEVRİLDİ, 1'İ AFGAN 2 KİŞİ ÖLDÜ BURDUR'da çalıştıkları çiftliğe gittikleri traktörün devrildiği kazada Arif Kul (16) ile Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar (25) yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kapaklı köyünde oturan Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar, kardeşi Nesir Bahtiyar (22) ile aynı köyden Arif Kul, plakası öğrenilemeyen traktörle, çalıştıkları özel bir firmaya ait süt çiftliğine doğru yola çıktı. Abdullah Bahtiyar yönetimindeki traktör, saat 11.00 sıralarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdullah Bahtiyar ile Arif Kul olay yerinde yaşamını yitirdi. Nesir Bahtiyar ise kendisini traktörden atarak kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Abdullah Bahtiyar ve Arif Kul'un cenazeleri otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza haberini alıp gelen Abdullah Kul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Nesir Bahtiyar, kardeşinin traktörü devirmemek için uğraştığını belirtirken, "Kurtarmak için her şeyi yaptı ama olmadı, traktör devrildi. Ben atladım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan traktör

- Cenazeler

- Jandarma ekiplerinin incelemesi

- Nesir Bahtiyar'ın anlatımı

- Jandarma ekiplerinin Nesir Bahtiyar'ı götürmesi

- Detay Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ======================================================= 4)BELEDİYELER ALANYA'DA BİR ARAYA GELDİ ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Alanya'da Bilgilendirme ve Ulaşım İstişare Toplantısı yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Alanya'da Bilgilendirme ve Ulaşım İstişare Toplantısı düzenlendi. İlçedeki bir otelde yapılan toplantıya Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile üye belediyelerden temsilciler katıldı.

'GÖREVİMİZ ÖRNEKLERİ YAYGINLAŞTIRMAK'

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Türkiye'de 91 belediyenin tek çatı altında buluştuğunu söyledi. Belediyelerin her alana yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirten Güngör, "Genel olarak bizim görevimiz, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, belediyelerimizin eğitim ihtiyacını karşılamak ve belediyelerle ilgili her türlü sorun alanlarını tespit ederek, bunları ilgili makamlara bildirip takipçisi olmak. Biz de bu gayretle hedefimize bu çalışmalarla devam ediyoruz" dedi.

TECRÜBE PAYLAŞIMI

Ardından kürsüye davet edilen Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği'nin bölgedeki yerel birliklerle çok iyi iletişimin ve işbirliğinin olduğunu, belediyecilikte tecrübe paylaşımını başarıya taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

TOPLU TAŞIMA VURGUSU

Son olarak kürsüye davet edilen AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, toplantı ve Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı arasında gazetecilere konuşan Christian Berger, yapılan etkinlikte sadece AB için değil, Türkiye'de de Avrupa Hareketlilik Haftası'nı başlatmak için bulunduklarını söyledi. Yapılan hareketlilik kapsamında geçen yıllarda 7 ilin katılım gösterdiğini kaydeden Berger, şöyle dedi:

"Bu vesileyle burada katılımcı şehir sayısını artırmayı umuyoruz. Özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Kentsel ulaşım konusunda en büyük yükü belediyelerimiz üstlenmekte. Bugünün şehirlerinde karşılaştığımız problemlerde bulunacak çözümlerde devreye giren ilk taraf elbette belediyelerimiz ve her yıl eylül ayının 3'üncü haftasında Hareketlilik Haftası'nı Türkiye'de icra ediyoruz ve tabii katılan diğer ülkelerimiz de oluyor. Ana temamız kişileri daha fazla toplu taşıma araçlarından faydalanmasıdır. Ama asıl vurgulanması gereken konu, toplu taşıma araçlarda çeşitliliğin artırılmasıdır. Bu tema konusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz." 'HAYAT KAYBI OLMASIN' Ulaşım hakkında da bilgi veren Berger, "Tecrübeyle sabittir ki 5 kilometreden fazla mesafeyi kişiler özel araçlarıyla kat etmeyi tercih ediyor. Bu yılın ana teması olan hareketlilik kapsamında bizler kişilerin özel araçlarıyla değil toplu taşıma araçları olan otobüs, tramvay, bisiklet hatta kişinin kendisinin bizzat yürüyebileceği çeşitlilikte yönlendirebilmek istiyoruz ve diğer temamız da bir kısaltmadan oluşuyor. Avrupa'da ölümcül sonuçlarla ya da hayatının kaybedilmediği gibi bu tarz kazaların en aza indirebilmesini içeren bir tema. Bu temanın da bize verdiği mesajı 19 Eylül itibariyle vermeye çalışıyoruz. Yollarda olan kazalarda hiçbir hayat kaybı olmasın" diye konuştu.