DHA YURT BÜLTENİ 13

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, dün, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekât birlikleri; İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getirdi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.

İlçe sakinleri operasyondan dönen güvenlik güçlerini Kürtün merkezi girişinde alkışlar eşliğinde coşkuyla karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları da taşıyan yaklaşık 300 kişi, "En büyük asker bizim asker", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak operasyondan dönen askeri birliklerle ilçe merkezine kadar yürüdü. Törende vatandaşlarca daha önce adak edilmesi üzerine kesilen büyükbaş kurbanın kanı, askerlerin alnına sürüldü. Kalabalık, PKK'lı teröristleri vuran 2 askere de el dokumasıyla üretilen yöresel kilim ve Türk bayrağı hediye etti.

PKK'lı teröristler Mehmet Yakışır ve Levent Dayan’ın etkisiz hale getirilmesi, Kürtün'de sevinçle karşılandı. PKK'lı teröristlerin öldürülmesiyle birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe alırken, Kürtün'de, operasyonlara katılan askeri birlikleri karşılamak için tören düzenlendi. Törene Kürtün Kaymakamı Çeçen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabukut, Kürtün Belediye Başkanı Adil Kanat, Öz Kürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlukaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen de kendisi selamlayan İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Orhan Polat'ı ve diğer askeri alınlarından öperek kutladı. Kaymamak Çeçen, Üsteğmen Polat'a, üzerinde ay yıldız işlemesi yer alan tablo verdi. Askerler karşılama töreninde komando marşını da seslendirdi.

Nurdağı'nın Hamidiye Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Burun mevkisindeki ormanlıkta, roket parçasına ait olduğu düşünülen enkazı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, ne zaman düştüğü bilinmeyen, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu tahmin edilen enkazda inceleme başlattı. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışma başlattığını ve enkazla ilgili teknik ekiplerin incelemesi sonucu bilgi sahibi olabileceklerini söyledi.

VALİLİK: UYDU YA DA ROKETİN MOTOR KISMI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz ile ilgili olarak Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında bulunan enkazın bir uydu veya rokete ait motor kısmı olabileceği belirtilerek şöyle denildi:

“Nurdağı ilçemiz Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre bulunan parçaların; bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Olay yeri

- Genel görünüm

- Roket parçası denilen enkaz

- Muhtar Süleyman Aslan açıklaması

- Mahalle sakinin açıklaması

- Korucuların çevrede dolaşması

- Genel ve detay görüntüler