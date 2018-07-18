DHA YURT BÜLTENİ 13

OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin önünde giden hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Kazım Kaya (62) idaresindeki 78 AB 220 plakalı otomobil, dubalarla tek şeride düşürülmüş yolda önünde giden Kazım Demir idaresindeki 06 JRC 92 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kazım Kaya ve eşi Fatma Kaya (63) yaralandı. Sağlık ekipleri kalbi duran Kazım Kaya'ya kalp masajı yaparak hayata tekrar döndürdü. Hastaneye götürülürken yolda kalbi bir kez daha duran Kazım Kaya yaşamını yitirdi. Fatma Kaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hafriyat Kamyonu sürücüsü Kazım Demir, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Polis ve jandarmanın incelemeleri Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA

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- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)

=============================================== ÜST GEÇİTTEN ATLAYAN GENÇ YARALANDI ADIYAMAN'da, bunalıma giren 17 yaşındaki genç, üst geçitten atladı. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı Olay, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarında bulunan üst geçitten kendisini sarkıtan genci görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, bulvarı ulaşıma kapatarak Kadir Ş.'yi (17) ikna etmek istedi. Sağlık görevlileri de atlama ihtimaline karşı Kadir Ş.'nin bulunduğu bölgeye hasta taşımakta kullanılan branda sedyeyi açarak beklemeye başladı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı genç bir anda kendisini aşağı bıraktı. Sağlık görevlilerinin açtığı brandadan sekerek yere düşerek yaralanan Kadir Ş., hazır bekletilen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- H.Ş'nin üst geçitten kendini sarkıtması

- Sağlık görevlileri H.Ş'ye müdahale etmesi

- H.Ş., ambulansla götürülmesi

- Yol yaya ve araç trafiğine kapatılması

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA) ================================================ OTOMOBİL İÇİNDE UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ: 2 GÖZALTI BOLU'da, park halindeki otomobil içinde uyuşturucu satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan B.Ö.Ö. ve N.Y.E. adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Bolu’da sattıkları yönünde bilgiye ulaştı. Araştırma yapan ekipler, şüphelilerin B.Ö.Ö. ve N.Y.E. olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis, park halindeki otomobilin içinde uyuşturucu satışı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerine yapılan aramada 1 adet hassas terazi ile 18 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin aldiyeye getirilmesi

-Detaylar

-Uyuşturucunun fotoğrafı

Dosya adı: bluyusturucu/Süre: 00.39-Boyut: 79 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

================================================ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, saat 17.00 sıralarında Osmaniye-Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda biriktirme ve işleme sahasında çıktı. Alevler bir anda çevreye yayılırken yangına Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan gelen itfaiye ekipleri karadan, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ederken, jandarma ise bölgede güvenlik önlemi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın bölgesinden yükselen dumanlar

Alevler ve dumanlar, helikopterin su bırakması

Fabrikadan genel görüntü

Hurdaların yangın yerinden iş makineleri ile ayırmaya çalışması

Helikopterden görüntü

İtfaiye merdiveninden yangına müdahale edilmesi

Detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL-Alparslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) BOYUT: 73.3 MB SÜRE: 02'19" ============================================ SAKARYA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde bsağanak ve ardından yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Sakarya ve Söğütlü ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur ve bazı yerlerde dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Söğütlü'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Yağış ekili alanlarda zarara yolaçarken, ilçe kısa sürede beyaza büründü. Bir süre etkili olan dolu yağışının ardından yeniden yağmur yağdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dolu yağışından görüntü

Etrafa kaçışanlardan görüntü Haber-Kamera: Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya),(DHA) ================================================= SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK BOĞULARAK TELEF OLDU KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçede bulunan su kuyusuna düşen inek boğularak telef oldu.