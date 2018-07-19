DHA YURT BÜLTENİ 13

1 - Suşehri'nde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenlerin sayısı 750'ye ulaştı (2)
SUDAKİ KİRLİLİK KAMERALARA YANSIDI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 750'ye ulaştı.
Hastaneye başvuruların devam ettiği öğrenilirken ilçe merkezinde restoran işletmeciliği yapan Serhat Güven, iş yerinde akan suyu kendisi test etti. Eline aldığı beyaz bir bez ile musluktan akan suyu test eden Güven, suyu açarak bezi musluğa tuttu. Daha sonra ise su içinde bulunan kirlilik beze yansıdı. Laboratuvara gerek olmadığını söyleyen Güven, siyasi bir rant ve karalama yok, hırs yok. Burada insanların sağlığı var. Burada Suşehri Belediyesinin ihmali söz konusu. Su da bir çamur çözeltisi var. Muhtemelen belediye çalışmalara da başladı. İnşallah en kısa zamanda çözümlenir. İnsanların tepkisini farklı şekilde algılamasınlar. Kimsenin sağlığı kimsenin siyasetine alet olamaz" dedi.
Görüntü Dökümü
-Cep telefonu görüntüsü
-Serhat Güven röportaj
-Sudan görüntü
-Genel Detay
Haber-Kamera: Bülent TATLI
(392 MB)
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2 - Kocasinan'da uzay ve havacılık tutkunlarına özel merkez
Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi’ne Kocasinan Akademi Gençlik Merkezleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü kurarak uzay ve havacılık tutkunlarını bir araya getirdi.
Kocasinan Belediyesi, rutin olarak devam eden asfalt, temizlik ve imar çalışmalarının yanı sıra Erkilet General Emir Mahallesi’nde bulunan Akademi Gençlik Merkezleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü ile her yaş grubu havacılık tutkunlarına hizmet ediyor. Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3 D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi’nde temel ve uygulamalı eğitimler verilirken, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçurulacağı öğretiliyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tarihi bir mekan olan tesisimizde restorasyon çalışmalarını tamamladık ve General Emir Gençlik Merkezi olarak hizmete sunduk. Özellikle Uzay ve Havacılık Atölyesinde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçurulacağı öğretiliyor. Ayrıca, geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında ise, gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olacaklar. Çocuklarımızın ufkunu açacak farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştireceğizö dedi
Geleceğin mühendislerinin ve pilotlarının yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen kurs hakkında açıklama yapan havacılık eğitmeni Hüseyin Gülen "Öğrencilere temel düzeyde tasarlama ile başlayıp, yapmak ve uçurmak kısmına kadar eğitim veriyoruz. Üretimde ,köpük, alüminyum ve ahşaptan başlamak suretiyle ilerleyen zamanda, 3 boyutlu yazıcıdan devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kullandığımız malzemeleri kendimizi üretiyoruz. İlkokul seviyesinden başlayıp akademik seviyeye kadar eğitim danışmanlığı veriyoruz. Burada İnsansız Hava Aracını (İHA) öğretme nedenini şöyle açıklayabiliriz; İHA’lar Türk Silahlı Kuvvetlerinde, silah sanayinde ve gelişen sanayi de ön planda geliyor. Nedeni, uçakta en yeni gelişmelerin İHA'lar da denenmesidir. Biz öğrencilerimize temel seviye gösteriyoruz. Daha sonra bunu uygulamaya koyuyoruz ki ,havacılık sanayisi gelişsin. Şu an yaz okulunda 35 öğrenci havacılık ve İHA alanında eğitim alıyor. İHA ile ilgili vitoil olarak drone gibi dikine kalkıp inebilen hava araçları var. Bu gibi çalışmalarımız da var. Sonrasında da başkalaşım projesinin çalışmalarını yapacağız. Lise öğrencileri içinde TÜBİTAK destekli tasarla yap yarışmalarına hazırlıyoruz. Ayrıca, savaşan İHA kategorisinde katılacağımız yarışmalar var" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
- Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssünden genel ve detay görüntü
- Simülasyonla uçak süren öğrencilerden görüntü
- Planör ve İHA eğitim alan öğrencileri ders alırken görüntüleri
- Havacılık eğitmeni Hüseyin Gülen ile röportaj
- Diğer detay ve genel görüntüler
Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)
5 dakika 31 saniye /619 MB
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3 - Darende'de 71 Afgan yakalandı
MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 71 kişi yakalandı.
Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan Darende Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Afgan uyruklu kaçakların işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaçak göçmen
- Yatan göçmenler
- İlçe Emniyetin içinde bulunanlar
- Genel ve detay görüntüler
(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)
69 MB
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4 - Motosikleti hızlı süren gence tokat
İZMİR'in Konak ilçesinde, motosikletle su taşıyan bir çocuğa tokat atan şahıs, çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı.
Olay, gündüz saatlerinde, Tarihi Hisar Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle damacana su taşıyan bir genç, iki kişinin yanından hızlıca geçti. Motosikletli genç, iki kişinin uyarısını görünce durdu. Bu sırada, şahıslardan biri tartıştığı çocuğa iki tokat attı. Olayı gören çevredeki esnaf, gencin yardımına koştu ve tokat atan şahsa tepki gösterdi. Gerginlik, bir süre sonra yatışırken, olayla ilgili karakola şikayetçi olunmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü
(Kj, Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)
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5 - Meslekten ihraç edilen hemşire FETÖ’den tutuklandı
KARABÜK,(DHA)
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