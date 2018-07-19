DHA YURT BÜLTENİ 13

SUDAKİ KİRLİLİK KAMERALARA YANSIDI Sivas'ın Suşehri ilçesinde, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 750'ye ulaştı. Hastaneye başvuruların devam ettiği öğrenilirken ilçe merkezinde restoran işletmeciliği yapan Serhat Güven, iş yerinde akan suyu kendisi test etti. Eline aldığı beyaz bir bez ile musluktan akan suyu test eden Güven, suyu açarak bezi musluğa tuttu. Daha sonra ise su içinde bulunan kirlilik beze yansıdı. Laboratuvara gerek olmadığını söyleyen Güven, siyasi bir rant ve karalama yok, hırs yok. Burada insanların sağlığı var. Burada Suşehri Belediyesinin ihmali söz konusu. Su da bir çamur çözeltisi var. Muhtemelen belediye çalışmalara da başladı. İnşallah en kısa zamanda çözümlenir. İnsanların tepkisini farklı şekilde algılamasınlar. Kimsenin sağlığı kimsenin siyasetine alet olamaz" dedi.

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Haber-Kamera: Bülent TATLI

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2 - Kocasinan'da uzay ve havacılık tutkunlarına özel merkez

Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi’ne Kocasinan Akademi Gençlik Merkezleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü kurarak uzay ve havacılık tutkunlarını bir araya getirdi.

Kocasinan Belediyesi, rutin olarak devam eden asfalt, temizlik ve imar çalışmalarının yanı sıra Erkilet General Emir Mahallesi’nde bulunan Akademi Gençlik Merkezleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü ile her yaş grubu havacılık tutkunlarına hizmet ediyor. Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3 D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi’nde temel ve uygulamalı eğitimler verilirken, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçurulacağı öğretiliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tarihi bir mekan olan tesisimizde restorasyon çalışmalarını tamamladık ve General Emir Gençlik Merkezi olarak hizmete sunduk. Özellikle Uzay ve Havacılık Atölyesinde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçurulacağı öğretiliyor. Ayrıca, geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında ise, gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olacaklar. Çocuklarımızın ufkunu açacak farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştireceğizö dedi