DHA YURT BÜLTENİ 13

1 - Şehit uzman çavuş toprağa verildi GİRESUN'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında ormanlık alanda terörist sanılarak zırhlı araçtan kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'in Araban ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'ndan alınarak Araban ilçesine bağlı Emir Haydar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehit için mahalle mezarlığında tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ayakta durmakta zorluk çeken babası Hüseyin Öncebe'yi törene katılan Bakan Gül teselli etti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitin cenazesinin getirilmesi

- Cenaze törenine katılanlar

- Bakan Gül'ün şehitin babası Hüseyin Öncebe'yi teselli etmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Dua edilmesi

- Cenazenini mazarlığa götürülmesi

- Törene katılan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP - DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 2 - Parke taşıyla saldırıya uğrayan doktora, dört bir yandan 'geçmiş olsun' çiçeği ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde çocuğunun ateşi düşmediği için Abdulkadir Keskinli tarafından başına parke taşıyla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a destek için, görev yaptığı servise, çok sayıda çiçek gönderildi. Çiçeklerin üzerinde Türkiye'den birçok kentin yanı sıra birçok ülkenin adının da yazılı olduğu görüldü.

Geçen salı gecesi, yüksek ateş şikayetiyle Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü aciline götürdüğü 4 yaşındaki kızının ateşinin düşmediğini öne süren Abdulkadir Keskinli'nin, tartıştığı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı başına parke taşıyla vurarak yaralamasına tepkiler devam ediyor. 36 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Dr. Yalçın'a destek için ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Grubu üyesi doktorlar, aynı anda çiçek yolladı. Tedavisi süren Dr. Yalçın'ın görev yaptığı çocuk servisinin koridorları çiçeklerle doldu. Çiçeklerin üzerinde Türkiye'den birçok kentin yanı sıra birçok ülkenin adının da yazılı olduğu görüldü. İngiltere, Singapur, Irak, Almanya ve Fransa'nın da yazılı olduğu çiçeklere, "Kadın hekimler olarak yanınızdayız. Geçmiş olsun, bu son olsun" notu eklendi.

Kendisine ve rilen destek ve gönderilen çiçekler nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, meslektaşlarının bu anlamlı davranışıyla moral bulduğunu ifade etti.

Öte yandan, hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Yalçın'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ziyaret edenler

- Olayın yaşandığı çocuk acil servisinde bulunan onlarca çiçek

- Ülkelerin isimleri yazılı çiçekler

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-(DHA)

173 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================== 3 - Tankerin altında kalarak öldü KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, 65 yaşındaki Mustafa Baş yolun karşısına geçmek isterken tankerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Tankerin vinçle kaldırılması ile ceset aracın altından çıkarıldı. Cep telefonlarıyla cesedin fotoğrafını çeken vatandaşları polis uzaklaştırdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. Gazanfer Andaç idaresindeki 19 FK 859 plakalı tanker, kavşağa yaklaştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Baş'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tankerin altında kalan Mustafa Baş'ın öldüğünü belirledi. Meraklı vatandaşlar, eğilerek baktıkları cesedi cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Polis vatandaşları uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Baş'ın cesedi vinç yardımıyla tankerin kaldırılmasıyla altından alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Gazanfer Andaç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Polisin incelemeleri

-Cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışan vatandaşların uzaklaştırılması

-Vinç yardımıyla cesedin çıkarılması ve ambulansa taşınması

-Mustafa Baş'ın resmi Süre:(03.11) Boyutu:(354 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== 4 - Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulacak GRUBUNA yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 168 kişi arasında bulunan Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne naklediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar'ın önümüzdeki saatlerde Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi. Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi(arşiv)

Cezaevinden detaylar(arşiv) Haber - Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 5 - Patlayan sinek ilacı yangına neden oldu MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir marketin deposunda yer alan sinek ilaçları, sıcak hava nedeniyle patladı. Alevlere müdahale eden market sahibinin dumandan etkilendiği yangın, işletmeye yakın ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İşletme sahibi tedaviye alındı.

Zeytinlikuyu Mahallesi'ndeki bir marketin üst katında depo olarak kullanılan bölümünde, bugün saat 16.30 sıralarında, sıcak hava nedeniyle patlayan sinek ilaçları yüzünden yangın çıktı. Depoyu saran alevlere, ilk müdahaleyi market sahibi ve çevrede bulunan tatilciler yaptı. Yangın söndürme tüpleriyle yapılan müdahale sırasında, market sahibi dumandan etkilendi. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işletmeci tedaviye alındı. Yapılan müdahale sırasında patlamaya devam eden ilaç şişelerinin bazıları yakındaki ormanlık alana kadar uçtu. Bir grup vatandaş ise tüplerle ormanlık alanda başlayan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Vatandaşlar yangına müdahale ederken görüntü (KJ Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6 - Çorlu'da sağanak yağmur etkili oldu TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Çorlu'da, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklar, saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde önlem alarak, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Belediye ekipleri, biriken suları tahliye etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafikte seyreden araçlar

-Yoğun su birikintileri

-Araçların sular içinden geçmeleri

-Yolda yürüyenler

-Detaylar Haber-Kamera Mehmet YİRUNÇORLU(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============ 7 - 'Otçu baba' lakaplı Nazif Kemal Örde, Karasu'da yakalandı

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) - TÜRKİYE'nin elinde esrarla gençlere sözde 'Kuran-ı Kerim okumayı öğretirken' çekilen görüntülerle tanıdığı 'Otçu Baba' lakaplı Nazif Kemal Örde (61), Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde gençlerle uyuşturucu kullanırken yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Otçu Baba' lakaplı Nazif Kemal Örde'nin Karasu'da olduğunu belirledi. Polis, 11 yıl önce bir haber programında gençlere Kuran-ı Kerim okumayı öğretirken esrar içerken görüntülenen Nazif Kemal Örde'nin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda kapısı kırılarak girilen evde yaşları 17 ile 30 arasında değişen 5 gençle birlikte uyuşturucu kullanırken yakalanan Örde, gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 42 gram esrar, 2.30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 5 kişi ve Örde, sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Örde, 'Uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek' suçundan tutuklanırken 5 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Örde'nin polis merkezinden çıkarılması

Şüphelilerin polis aracına götürülmesi

Operasyon anı

Detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========== 8 - Büyük projede sona gelindi DEVLET Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven, bitiş tarihi 18 Kasım 2018 olarak açıklanan ve GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük sulama suyu projelerinden biri olan Hatay’daki Amik Ovası’na hayat verecek Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesi’nin zamanından önce tamamlanarak 31 Temmuz’da faaliyete geçirileceğini söyledi. AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler ve İlçe belediye başkanlarıyla birlikte Gaziantep Nurdağı mevkisinde DSİ tarafından yürütülen ve Amik Ovası'nın sulama sorununu ortadan kaldıracak Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette hazır bulunan DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven, proje ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydederek, yaklaşık 3 milyar liraya mal olan projede sona gelindiğini, projenin normal bitiş tarihinden yaklaşık 3 ay önce 31 Temmuz itibariyle Amik Ovası’na sulama suyu vermeye başlayacağını ifade etti. Kılavuzlu Barajı ve kanalları ile beraber, projenin toplam maliyetinin 3 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Seven, "Bunu bitirdiğimiz zaman 1 milyon 60 bin dönüm alana sulama suyu vermiş olacağız. Amik Ovası’nda ise 460 bin dönümlük bir arazi suyla buluşacak" dedi.