DHA YURT BÜLTENİ 13

ŞEMDİNLİ'DE ROKETLİ SALDIRI: 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT, 3 YARALI HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından roketle düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de yaralandı. Şemdinli'nin Balkayalar Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafındaki Avaşin Basyan bölgesinden PKK'lı teröristler tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi. 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli erin yaralandığı saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden şu açıklama yapıldı: "22.07.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Balkayalar Arğuş-2 Bölgesine Avaşin Basyan Bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca atılan roket sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bölgede hareket halindeki askeri helikopterler Haber: ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) ======================================== İYİ PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

** AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. İYİ Parti'nin bir ay içinde kongre yapacağı, Genel Başkan Meral Akşener'in de yeniden aday olacağı kaydedildi. Ancak Akşener daha sonra yaptığı Twitter açıklamasında, aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı. Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti'nin bir ay içinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı, Genel Başkan Meral Akşener'in de yeniden aday olacağı açıklandı. GERGİNLİK ÇIKTI, AKŞENER'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ Çalıştayın üçüncü ve son günündeki, basına kapalı değerlendirme toplantılarının gergin geçtiği, Meral Akşener'in de ortaya çıkan söylemlerden rahatsız olduğu iddia edildi. Sonuç bilgirgesinin hazırlanacağı Akşener'e yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine ortam iyice gerildi. Partililer arasındaki sert tartışmaların zaman zaman arbedeye dönüştüğü de öne sürüldü. Hatta bir partilinin burnuna aldığı darbeyle yaralandığı da belirtildi.

Bu sırada özellikle sosyal medyaya bu gerginlik sonra Akşener'in çok sinirlendiği, baygınlık geçirme aşamasına geldiği ve ardından da Genel Başkanlık görevinden istifa ettiği söylentileri yayılmaya başladı. Toplantıdan ayrılmak isteyen Akşener'in, partililer tarafından güçlükle ikna edildiği öğrenildi. OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI Tüm bu söylentilerin ardından, İYİ Parti Çalıştayı'ndan sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Meral Akşener'in de bu kongrede yeniden Genel Başkanlığa aday olacağı belirtildi. Ancak Akşener daha sonra yaptığı Twitter'dab bir açıklama yaptı ve aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, yeniden aday olmayacağını açıkladı ve şunları yazdı: "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partilerinin bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını, basın mensuplarıyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi. Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Bu arada, alınan bu kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 18.45 sıralarında otelden ayrıldı. Akşener saat 19:40 sıralarında yaptığı Twitter açıklamasıyla da aday olmayacağını duyurdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (DÜNKÜ GÖRÜNTÜLER)

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- Türk bayrağı ve Meral Akşener'in resminin bulunduğu bayrak

- Toplantı yapılacağı otel geniş acı

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI- Satılmış AKKAŞ/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) =============================================== İYİ PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI; AKŞENER ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI (2) - YENİDEN İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti'nin kongresi bir ay içinde yapılacak. İYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı. Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İYİ Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti'nin bir ay içinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı, Genel Başkan Meral Akşener'in de yeniden aday olacağı açıklandı.

GERGİNLİK ÇIKTI, AKŞENER'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ Çalıştayın ikinci ve son günündeki, basına kapalı değerlendirme toplantılarının gergin geçtiği, Meral Akşener'in de ortaya çıkan söylemlerden rahatsız olduğu iddia edildi. Sonuç bilgirgesinin hazırlanacağı Akşener'e yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine ortam iyice gerildi. Partililer arasındaki sert tartışmaların zaman zaman arbedeye dönüştüğü de öne sürüldü. Hatta bir partilinin burnuna aldığı darbeyle yaralandığı da belirtildi. Bu sırada özellikle sosyal medyaya bu gerginlik sonrası Akşener'in çok sinirlendiği, baygınlık geçirme aşamasına geldiği ve ardından da Genel Başkanlık görevinden istifa ettiği söylentileri yayılmaya başladı. Toplantıdan ayrılmak isteyen Akşener'in, partililer tarafından güçlükle ikna edildiği öğrenildi. OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI Sosyal medyada konu ile ilgili yorumlar paylaşılırken, İYİ Parti Çalıştayı'ndan sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Meral Akşener'in de bu kongrede yeniden Genel Başkanlığa aday olacağı belirtildi.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partilerinin bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını, basın mensuplarıyla paylaştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi. Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Bu arada, alınan bu kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 18.45 sıralarında otelden ayrıldı. AKŞENER'DEN 'ADAY OLMAYACAĞIM' TWEET'İ İYİ Parti'nin olağanüstü kongre kararının ardından Meral Akşener, sosyal medya hesabından saat 19.37'de yaptığı paylaşım, partide deprem etkisi yarattı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Parti Meclis Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın açıklamalarının aksine Akşener, aday olmayacığını paylaştı. Meral Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otelden dış plan görüntü

- İYİ Parti bayrakları detay

- Meral Akşener fotoğrafı detay

- Jandarma ekipleri detay

- Otelden çıkış yapan araçlar detay Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI- Satılmış AKKAŞ/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ============================================== HAKKARİ'DE 30 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ HAKKARİ'de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Hakkari Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 23 Temmuz 2018 günü saat 00:00:01'den 06 Ağustos 2018 günü saat 23:59:59'a kadar, "Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) ================================================= Manisa'da orman yangını (2)

YANGIN KOTROL ALTINA ALINDI Manisa'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: MANİSA, (DHA) ================================================ Karadenizliler, 14'üncü Kazdağı Yayla Şenliği’nde buluştu BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kazdağları, 14'üncü Geleneksel Karadenizliler Yayla Şenliğine ev sahipliği yaptı. Kazdağları’nın Talim Alanı bölgesini sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran Karadenizliler, Karadenizli Sanatçı Onay Şahin’in türküleri eşliğinde horon oynadı. Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, unutulmaz bir şenlik yaşadı. Organizasyonu Burhaniye Karadenizliler Derneği ile Balıkesir, Altınoluk, Akçay ve Kadıköy Karadenizliler Dernekleri birlikte yaptı. Onay Şahin’in türküleri ve kemençenin nağmeleri eşliğinde horon oynayan kadınlı erkekli guruplar tozu dumana katarken, görevliler alanı sık sık sulamak zorunda kaldı. Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in AK Partili Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka ve Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ile başkan yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil ile AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü de katıldı. Alanın çevresinde mangallar kurulurken, konuklara et ve pilav ikramı yapıldı.

Şenlikte konuşan ve konuklara teşekkür eden Burhaniye Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük, “Önemli olan birlik ve beraberliğimizi her dönem kanıtlıyoruz. Türkiye’nin geleceği Karadenizlilerdir. Her zaman bunu söylüyoruzö dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise bu tür şenliklerin birliktelik açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tür festivalleri, etkinlikleri, insanları bir araya getiren örf ve adetlerimizi devam ettiren, yaşatan bütün sosyal kültürel organizasyonları destekliyorum. Bu gün de işte burada yayladayız. Hep beraber şenliği gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah, ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Talim alanında horon, horon oynayan ekipler

- Sanatçı Onay Şahin

- Alanın sulanması

- Burhaniye Katadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Büyük ile röportaj

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile röportaj

- AK Parti Milletvekili Adil Çelik ile röportaj

Görüntü: Süresi: 4 Dakika 34 Saniye, Boyut: 145 MB.