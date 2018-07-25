DHA YURT BÜLTENİ 13

AMERİKALI RAHİP BRUNSON, EV HAPSİ KARARIYLA BUCA KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ'NDEN ÇIKTI (2)

EVİNE GETİRİLDİ Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'ı eve getirilişi sırasında arkadaşları tezahüratlarla karşıladı. Apartmanda oturan komşuları da pencere ve balkonlardan izledi. Brunson'u görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bir kameraman ise yere düşüp omzunu incitti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un eve getirilmesinden görüntü Haber: Davut CAN, Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera: Davut CAN /İZMİR, (DHA) ====================================== HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI 5 EVE ZARAR VERDİ HATAY'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 5 evin zarar gördüğü yangın, rüzgarın farklı yöne esmesiyle birlikte yerleşim alanlarından uzaklaşmaya başladı.

Bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı kırsaldaki Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanında ilk belirlemelere göre bahçe temizleme yüzünden çıktığı değerlendirilen orman yangınına, Kahramanmaraş Orman işletme bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ile müdahale etti. Yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan orman yangında alevler, 5 eve sıçradı. Daha önce tahliye edilen evlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bölgede yaşayan vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarında yangının kontrol altına alınmadığı, ancak rüzgarın farklı yönden esmeye başlamasıyla birlikte yerleşim alanlarından uzaklaştığı belirtildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay yerinde cep telefonuyla çekilmiş yangın görüntüsü Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ========================================== 11'İNCİ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ ÖLDÜ KAYSERİ'de bir inşaatta fayans işçisi olarak çalışan Savaş Solmaz (41),11'inci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Mehmet Baydur Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir inşaatının 11'nci katında yaşandı. Solmaz, iddiaya göre inşaatta çalıştığı sırada birden dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemine düştü. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Solmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanında yaptığı çalışma sonucu talihsiz adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

-------------------

- İnşaat alanında genel görüntü

- Olay yeri girişinden genel görüntü

- İşçilerden görüntü

- Ekip araçlarından detay görüntü

- Diğer detay ve genel görüntüler Haber -Kamera:Samed Aydın SUN/KAYSERİ(DHA)

1 dakika 44 saniye /195 MB ============================ KEŞAN'DA 100 POLİSİN KATILIMIYLA ASAYİŞ UYGULAMASI EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi genelinde oluşturulan 5 uygulama noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamaya motosikletli Yunus timleri de destek verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da, uygulama noktalarını denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Uygulama, yaklaşık 2 saat sürdü.