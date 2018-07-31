DHA YURT BÜLTENİ-13

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı. Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde, Ahmet Batut, iş yerinin önüne park ettiği kendisine ait 41 UN 674 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracının kaportasını açarak sesin geldiği yere bakan Batut, motor kısmında yavru bir kedinin sıkışmış olduğunu gördü. Yavru kediyi kendi imkanıyla çıkarmaya çalışan Ahmet Batut sonuç alamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık 3 saati bulan çalışma sonunda, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkardı. Yiyecek verilen yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir ortaokulun çatısında yapılan izolasyon çalışmasında, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, çatı kül oldu. Umurlu Mahallesi'nde bulunan Cavit Başlık Ortaokulu'nun çatısında izolasyon çalışması yapılırken, bugün saat 13.00'te yangın başladı. Çatıyı kaplayan yangını, işçiler ve çevredeki vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine mahalleye, 5 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangın esnasında izolasyon çalışmasında kullanılan mutfak tüpünü dışarıya çıkarıp tehlikenin büyümesini önledi. Çıkan yangında, çatı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen İl Milli Eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, okulda inceleme yaptı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Okulun çevresinde bulunan vatandaşlardan Aynur Sakarya, "İşçilerin çalıştığı sırada yangın bir anda patlamayla çıktı. Çok korktuk. Kısa sürede çatıyı alevler sardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okulun çatısında yangında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

- Çalışmalardan görüntü

- Okul yanındaki vatandaşlardan Aynur Sakarya konuşması:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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KÖPEĞİNE ŞİDDET UYGULAYAN SAHİBİNE 625 LİRA PARA CEZASI

MANİSA'da yaşadığı belirlenen bir kişinin, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerinde komutlarına uymayan köpeğine şiddet uygulaması tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, köpeğine şiddet uygulayan bu kişiye, 625 lira para cezası kesildiğini, hayvan beslemesinin yasaklandığını, ayrıca şiddete uğrayan hayvanla birlikte aynı kişiye ait bir başka köpeğin de koruma altına alınarak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldüğünü belirtti.

Manisa'da yaşayan bir kişinin köpeğine uyguladığı şiddetin görüntüsü sosyal medyada yayılınca, tepki topladı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği tokatladığı görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü konudan haberdar olunca harekete geçti. Yetkililer, video kaydında yer alan Z.K.'nin köpeğe kasıtlı olarak kötü davrandığını, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiğini tespit etti. Araştırmalarını yoğunlaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, polis ve Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları hizmet ekipleriyle Z.K.'ya ulaştı. Şiddete uğrayan hayvanla birlikte evdeki diğer köpekleri korumaya aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Z.K.'nın ifadesinde alkollü olduğunu söylediğini belirtti. Bayil, "Z.K., köpeğinin tavukları yakalayarak boğduğunu, bunu yapmamasını istediği için köpeğini uyarı amaçlı tutup çektiğini, kendisinin de hayvansever olduğunu ifade etmiştir. Köpeklere, Z.K.'nın rızasıyla el konularak, koruma altına alınmıştır. İnceleme sonucunda, Hayvanları Koruma Kanunu'na yer alan 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak. Acımasız ve zalimce işlem yapmak. Dövmek, aç ve susuz bırakmak. Aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak. Bakımlarını ihmal etmek. Fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır' maddesine göre işlem uygulandı. Z.K.'nın köpeğe kasıtlı olarak kötü davrandığı, fiziksel ve psikolojik acı çektirdiği anlaşılmış olup, 625 lira idari para cezası uygulanarak, bundan böyle hayvan sahiplenmesi de yasaklanmıştır" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan şiddete uğrayan köpek ile Z.K.'ya ait kulübede bulunan bir başka köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Veterinerler, köpeklerinin sağlık kontrollerini yaptı. Şiddete uğrayan köpeğin vücudunun bazı yerlerinde darp izlerinin olduğu tespit edildiği belirtildi.