DHA YURT BÜLTENİ 13

RUHSATSIZ LOKANTADA GAZ KAÇAĞI YANGINI: 5 YARALI ANTALYA'da Suriyelilerin işlettiği ruhsatsız lokantada gaz kaçağından çıkan yangında 3 çocuk ile 2 çalışan yaralandı. Olay, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında, Suriyelilerin işlettiği ruhsatsız lokantada meydana geldi. Ruhsatsız olduğu için mühürlenen, ancak mührü kırılarak işletilmeye devam edilen lokantada, müşteriler olduğu sırada gaz kaçağından yangın çıktı. Olayda, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 3 çocuk ile lokantanın 2 çalışanı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı çeşitli hastanelere götürdü. Lokantanın bitişiğindeki market sahibi Kenan Pala, “Lokantanın zaten ruhsatı yoktu. Defalarca Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve zabıta geldi. Hatta en son mühürlediler ama mührü kırıp girdiler" dedi. Bacası olmayan bir işyerinin işletildiğini sözlerine ekleyen Kenan Pala, “Sözde döner, ızgara satıyorlar. Sabahtan beri yoğun gaz kokusu vardı" diye konuştu. Lokantanın üzerinde evi bulunan Özlem Alatay ise “Burayı Suriyelilere döner salonu olarak verdiler. Bacası yoktu. Dükkan sahibi de bu binayı yapan müteahhit. Her gün şikayet ettim. Çok şikayet ettim. Kimse sesimi duymadı. Dün akşam bile komşuma kötü gaz kokusu geldiğini söyledim. 'Benim çocuklarım zehirlenecek' dedim. Bu binayı yapan müteahhitten de şikayetçiyim. İllaki birinin ölmesi mi lazım. Yazık günah ya" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaparken, görevlilerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------- Patlamanın olduğu yerin genel görüntüsü Polislerin görüntüsü İtfaiye ekibinin görüntüsü Patlama olan işyerinden görüntü RÖP 1: Özlem Alatay RÖP 2: Kenan Pala ( Marketçi ) Uzman ekiplerin inceleme yaparken görüntüsü Polis araçlarının görüntüsü RÖP 3: Suriyeli vatandaş İş yeri sahibinin yakınının olay yerine gelmesi Patlama olan işyerinin içinden görüntü Çevreye saçılan malzemelerden görüntü Detaylar 657 MB -- 05.28 /// HD Haber: Süleyman EKİN-Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =========================== GİRESUN'DA 'BEYAZ KOD' VEREN DOKTOR: VEFAT EDEN AMCA İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağında tartıştığı Yusuf Topal (82) için ‘beyaz kod’ veren doktor Ö.Y., sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Topal için üzgün olduğunu yazdı. Soruşturma kapsamında açığa alınan doktor Ö.Y. kendisine eylemleriyle destek veren meslektaşlarına teşekkürleri ilettiği paylaşımında “Vefat eden amca için tabii ki çok üzgünüm. Bizler birer hekim olarak değil birinin ölmesini, burnu kanasın istemeyizö dedi.

Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

DOKTOR Ö.Y.: TABİ Kİ ÇOK ÜZGÜNÜM Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişlerin sorgulamaları sürerken, olayın ardından açığa alınan doktor Ö.Y., ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzgün olduğunu ifade etti. Verdiği ‘beyaz kod’ sonrası polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Topal için üzgün olduğunu belirten Doktor Ö.Y. paylaşımında şöyle dedi: “Değerli meslektaşlarım, kardeşlerim. Bu zorlu sürecimde her birinizin yanımda olduğunu her anımda hissettim ve hissetmeye devam ediyorum. Benim için en önemlisi manevi, bunun dışında maddi desteklerinizi görüyorum, beni mahcup ediyorsunuz. O kadar çok mesaj, o kadar güzel yorum okudum ve okumaya devam ediyorum ki, ne kadar duygulandığımı tarif edemem. Vefat eden amca için tabii ki çok üzgünüm. Bizler birer hekim olarak değil birinin ölmesini, burnu kanasın istemeyiz. Yalnız değilim! Yalnız değiliz! Güçlüyüm, güçlüyüz! Hepinizi çok seviyorum. Size ne kadar teşekkür etsem az. Yarınlar daha güzel olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum, inanmak istiyoruzö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Olay anları (arşiv) - Cenaze töreni (arşiv) - Sosyal medyadaki paylaşımlar HABER KAMERA: GİRESUN-DHA =============================== DOWN SENDROMLU MEHMET'İN ASKERLİK HAYALİ GERÇEK OLDU ANTALYA'nın Serik ilçesinde, down sendromlu Mehmet Koçak'ın (31) temsili askerliği için davullu- zurnalı eğlence düzenlendi. Askeri üniforma giyen Koçak, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki birliğe katıldı. İlçeye bağlı Karadayı Mahallesi'nde oturan ve çocukluğundan beri askere gitme hayali kuran down sendromlu Mehmet Koçak'ın bu arzusu, gerçekleştirildi. Kum Saati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören Koçak için İnayet Öztürk Yücetaş tarafından asker eğlencesi düzenlendi. Askeri yetkililerle görüşen Yücetaş'ın temin ettiği üniforma giydirilerek, ellerine de kına yakılan Koçak için daha sonra uğurlama töreni yapıldı. Koçak, araç konvoyu eşliğinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Demirtaş tarafından karşılanan Koçak'ın çok mutlu olduğu gözlendi.

İnayet Öztürk Yücetaş, down sendromlu Mehmet Koçak'ın hayalini gerçekleştirdikleri için çok sevinçli olduklarını söyledi. Aile fertlerinin "Damatlığını gördük, askerliğini de görsek" sözünden çok etkilendiğini belirten Yücetaş, "Böyle bir organizasyon düzenledik. Gencin hayalini gerçekleştirdik. Onların mutluluğunu hep birlikte yaşamanın değeri ölçülemez" dedi. Sevinç gözyaşları döken anne Seher Koçak ise "Oğlumun en büyük hayali asker olmaktı. Hayalleri gerçekleşti. Bize bu sevinci yaşatan İnayet Öztürk Yücetaş'tan Allah razı olsun" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------ - Askeri kıyafet giydirilmesi - Kına yakılması - Annesi ve arkadaşları görüntü - Davul zurnavalı oyun - Jandarma komutanlığına giriş - Annenin ağalması - Röp: Anne - Detay Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ========================= ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ GÖKHAN, OKUL HARÇLIĞI İÇİN SANAYİDE ÇALIŞIYOR BURSA'da, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Gökhan Nahirci, yaz tatilinde sanayide oto tamir servisinde çalışarak okul harçlığını çıkarmaya çalışıyor.