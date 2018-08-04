DHA YURT BÜLTENİ - 13

MANİSA AKHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 25 YARALI MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde refüje çarparak devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 25 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Akhisar- Manisa karayolunun 5'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kocaeli'nden Denizli'ye giden, şoförünün kimliği henüz öğrenilemeyen, 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, orta refüje çarptı. Sağına devrilen yolcu otobüsünde kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinde yaralılar ve kurtarma çalışmaları Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA) ================================= BAKANLIĞIN FAZLA ÖDEME YAPTIĞI ŞEHİT EŞİNE İCRA TEBLİGATI İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Abdullah Ümit Sercan (28) için, eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan'a (34) tazminat olarak fazla ödeme yaptığını belirterek, paranın faiziyle iadesini istedi. Nakit parası olmadığını belirten Sercan, 7 gün için faiziyle 29 bin 178,45 TL ödemezse haciz işlemi yapılacak.

Polis memuru Abdullah Ümit Sercan, 8 Ağustos 2015 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde devriye görevi yaparken PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. İçişleri Bakanlığı şehidin Alanya'da görev yapan eşi İngilizce öğretmeni 1 çocuk annesi Özay Sercan'a (34) 160 bin TL tazminat ödedi. Ancak iki yıl sonra İçişleri Bakanlığı Özay Sercan'a 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığını belirterek bu paranın faiziyle iadesini istedi. İCRA DAİRESİNDE TEBLİGAT Alanya 1'inci İcra Dairesi aracılığıyla 25 Temmuz'da Özay Sercan'a gönderilen tebligatta, kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı, bu paranın 5 bin 499, 45 TL faiziyle birlikte toplam 29 bin 178,45 TL olarak 7 gün içinde Bakanlık hesabına yatırılması istendi. Tebligatta, ödeme yapılmadığı takdir icra yoluna başvurulacağı kaydedildi. İCRA TAKİBİ BAŞLAYACAK Özay Sercan, eşi şehit düştükten sonra kendilerine yatan tazminatla oğlu için ev aldığını söyledi. Yetkililerin 2 yıl sonra kendisini aradığını kaydeden Sercan, "Yetkililer bana, 'O paranın 23 bin TL küsuru size ait değil. O parayı anne ve babaya vermek üzere geri istiyoruz' dedi. 'Ancak elimde nakit param yok. Ödeyecek durumum da yok' dedim. Onlar da bana, 'O zaman da mal varlıklarınıza el konulur' dedi. En son dün elime icra takibinin başlayacağına dair kağıt geldi" dedi.

ANNE - BABA HAKLARINDAN FERAGAT ETMEDİ Kayınvalidesi ve kayınpederinin haklarından feragat etmesi halinde dosyanın kapanacağını kaydeden Özay Sercan, "Bu süreçte polis, şehit annesi- babasına 'Para zaten yabancı bir yere gitmemiş. Torununuz ve gelininize gitmiş. Eğer bu hakkınızdan feragat ederseniz sıkıntı kalmayacak' diyor. Ama anne ve baba bu haklarından feragat etmiyor. Bu süreç sonunda da bana icra takibi başlatılacak" diye konuştu. 'ZORUMA GİDİYOR' Paranın faiziyle yaklaşık 30 bin lira olduğunu kaydeden Özay Sercan, "Ödenmeyecek bir miktar değil. Bu vatan ve bayrak için bedel ödemişlerin hayatlarının güçleştirilmesi zoruma gidiyor. Mağduriyetin giderilmesi için duyarlı birilerinin çıkmasını umut ediyorum. Bu parayı devletten biz talep etmedik, her şehit ailesine devlet bir tazminat veriyormuş. Zaten o acıyla ne olduğuna ne kadar olduğuna bakmıyorsunuz. Hesaba yatmış, onu biliyorum. Para eriyip gitmesin diye oğluma bir ev aldım, yatırım yaptım" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özay Sercan’dan genel ve detay görüntü

- Özay Sercan’ın konuşması

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Şehit cenazesinden detaylar (ARŞİV)