DHA YURT BÜLTENİ 13

Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı Ordu'da etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. En ağır hasar ise Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana geldi. Ünye'de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı, bölgede toplam 8 köprü yıkıldı. Sel nedeniyle mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarını su bastı, 550 fındık işçisi tahliye edildi, meydana gelen heyelanda ise 5 kişi yaralandı. Selde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılırken, bir fabrikada mahsur 165 işçi ise helikopterlerle kurtarılıyor. Yağmurun sele dönüştüğü Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin taşması sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü kısmen çöktü. Yol çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yaralanan 5 kişi mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. 5 kişi ekipler tarafından Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Ünye ilçesinde Cevizdere Mahallesi'nde bulunan ve Cevizlidere Deresi üzerinden geçen bir beton köprü de sel sularına dayanamayarak tamamen çöktü. Köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede işyerleri bulunan vatandaşlar mahsur kalan binaların çatılarına çıktı. Aynı mahallede 1'i kadın 3 kişi sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından 3 kişi evden kepçeyle çıkarılarak kurtarıldı. FATSA'DA OSB SU ALTINDA KALDI, DERELER TAŞTI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.

Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı. İlçenin Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu.

FINDIK İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTI

Fatsa ilçesinde Güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların yer aldığı alan sular altında kaldı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma, suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı. Başka bir mahalle de de fındık işçileri tedbir amaçlı olarak yüksek bir bir bölgeye tahliye edildi. Öte yandan İkizce ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir yavru karaca da vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI: İKİNCİ SEL FELAKATİ

İlçede meydana gelen sel felaketi ile ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye'de son bir ayda iki sel meydana geldi. Bunun boyutu çok farklı. Üst bölgelerdeki alternatif köprüler de yıkılmış vaziyette. Sabah saatlerinden beri sahadayız. Can kaybımız yok, göçük altında kalıp yaralananlar hastaneye sevk edildi. Yoğunlukla iş bölgesinde taşkın meydana geldi. Fabrikada çalışan 165 kişi helikopterle kurtarılıyor" dedi.

ORDU BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: 7 İLÇEMİZDE AFET VAR

Kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Karadeniz Sahil Yolunda 1 köprü yıkıldı, toplam 8 köprü yıkıldı. Mahsur kalan 165 kişiyi kurtarma çalışması helikopterle sürüyor. 7 ilçemizde afet var. 550 fındık işçisi tahliye edildi " dedi. METREKAREYE 80 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu Valiliği'nden sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Perşembe, Fatsa ve Ünye İlçelerinde metrekareye yer yer yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü belirtilirken bu bölgelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Ünye ilçemizin Çevizdere mevkiinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde sel nedeniyle çökme meydana gelmiş ve Devlet Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Daha sonra yapılan inceleme sonucu, karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden çift taraflı kontrollü olarak ulaşım yeniden başlamıştır. Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesinde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir. Ünye ilçemizin Cevizli Mahallesi'nde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan Şahin isimli vatandaşımızı kurtarmak için iş makineleri devreye sokulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter talebinde bulunulmuştur. Mahsur kalan vatandaşımızı kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Ünye ilçemizin Cevizdere mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir."

550 FINDIK İŞÇİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü/Çandır mahallesinde evinde mahsur kalan Aydın Serdar isimli vatandaşın arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtilerek "Perşembe ve Fatsa ilçelerimizde risk altında bulunan 8 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkiinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir. Tahliye edilen fındık işçileri için Kızılay'dan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunulmuştur" denildi. 115 SU BASKINI İHBARI GELDİ

Su baskınları nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri tarafından su tahliye çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerinin tahliye işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ünye'den DRONE görüntüler

-Yıkılan Cevizdere köprüsünden görüntüler

-Fatsa ve Ünye'den görüntüler GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nedim KOVAN- Mücahit GÜREL- Ferudun ALTUNTAŞ-Gökhan İÇKİLLİ/ORDU, (DHA)- ======================================== 2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı Muğla'da, kendisini 'Polisim' diye tanıtıp, çeşitli bahanelerle 2 yaşlıdan altınlarını ve dövizlerini aldığı öne sürülen F.N.Y. (19), otobüs terminalindeki iş yerinde yemek yerken yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan F.N.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Menteşe ilçesinde yaşayan N.Ö. (78) isimli kadının evine geçen pazartesi günü gelen dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. Telefonunun FETÖ üyelerince dinlendiği ve şüphelilerin yakalanması için operasyon yapılacağı yalanı söylenen yaşlı kadından altınları ve paraları istendi. Bunun üzerine N.Ö. de dolandırıcıya 9 bilezik, 9 çeyrek altın, 1 çift küpe, 1 altın yüzük ile 60 bin lirasını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö., polise gidip, şikayetçi oldu.

Aynı gün C.A. (70) isimli adamı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini başkomiser olarak tanıttı. C.A.'ya, kimliğinin kuyumcu soygununda dükkanda bulunduğu, çetenin yakalanması için parasal desteğe ihtiyaç duyulduğu söylendi. Bunun üzerine C.A., evde bulunan 5 bin dolar, 22 bilezik, 4 cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ve 1 altın yüzüğü poşete koyup, dolandırıcı ile randevulaştığı yere gitti. Cumhuriyet Caddesi'ne giden C.A., otomobilden inmeyen dolandırıcıya poşeti teslim etti. C.A. da bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

İki dolandırıcılıkla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı. Kent merkezindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcının, F.N.Y. olduğunu belirledi. Otobüs terminalindeki iş yerinde yemek yediği sırada gözaltına alınan F.N.Y.'nin üst aramasında dövizler ve altınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan dolandırıcının kendisine poşet içinde getirilen paraları alma anı, MOBESE kamerasınca kaydedildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, polisin halktan para istemeyeceğini belirterek, böyle durumlarda karşıdaki kişiye inanılmaması gerektiğini vurguladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - F.N.Y'nin adliye çıkartılışı - Altın, döviz ve paraların fotoğrafı - F.N.Y'nin güvenlik kamerası görüntüsü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA ==================================== Hollanda'dan gelip 08.08.2018'de nikah kıydılar Batman'da, evlenmek isteyen çiftler nikah günü olarak takvim yapraklarının 08.08.2018'i gösterdiği bugünde Evlendirme Müdürlüğü'ne gün boyu akın etti. 08.08.2018 gününde nikah kıymak için Hollanda'dan Batman'a gelen Tunç ailesi, kızları Özlem ile damatları Enes Gürhan'ın nikahını özel günde kıymanın sevincini yaşadı. Belediye Evlendirme Müdürü Nuri Turgut, 18 çiftin özel günde nikah kıydığını söyledi.

Nikah tarihlerinin 08.08.2018 olmasını isteyen çiftler Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nde bugün rekor sayıda başvuru yaptı. Aralarında yurt dışında yaşan çiftlerin de bulunduğu çiftlerin nikahını kıyan Batman Belediyesi Evlendirme Müdürü Nuri Turgut, "08.08.2018 günü için önceden randevu alan çiftlerin nikahını kıymak için gün boyu Evlendirme bölümü dolup, taştı. Özel günde nikahını kıydığımız çift sayısı 18'i buldu"diye konuştu. 30 yıldan fazla bir süredir Hollanda'nın Tilburg şehrinde yaşayan Ahmet Tunç, kızı Özlem Tunç ile damadı Enes Gürhan'ın nikah töreni için Batman'a geldiklerini söyledi. Anlamlı bir tarihte nikah töreninin yapıldığını kaydeden Tunç, "Bir hafta önceden randevu almıştık. Batman'daki akrabalarımızın da tanık olduğu nikah tarihini unutmayacağız"dedi. Gürhan çifti ise, nikahlarını özellikle bugüne bıraktıkları için mutlu olduklarını söylediler. Görüntü Dökümü:

-Evlenen çitlerin görüntüsü

-Nikah kıyılırken

-Evlilik cüzdanın verilmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

============================== 08.08.2018 tarihinde toplu nikah töreniyle evlendiler Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, evliliklerini 08.08.2018 tarihine denk getirmek isteyen 4 çiftin nikahını, toplu halde kıydı.

Çaycuma Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran 4 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 08.08. 2018 tarihini seçti. Çaycuma Belediyesi, çiftlerin mutlu günlerini daha da ölümsüzleştirmek için toplu nikah kıydı. Gülçin Kara-Yaşar Özdemir, Süleyha Çelik-Celil Bulut, Hülya Çağlımısırlı-Mustafa Körbasan, Meryem Yalçın-Miraç Ali Tonbul çifti, davetliler önünde 'Evet' diyerek dünyaevine girdi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sadece çiftler değil herkesin bu mutlu günü hatırlaması için toplu nikah kıydıklarını söyledi. Özel bir tarihte özel bir nikah töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Kantarcı, şöyle dedi:

"Dilerim bu evlilikler değerli çiftlerimizin söylediği gibi son nefeslerine kadar devam eder. Bu aile birliğini bir ömür boyu huzur ve mutluluk içinde korumalarını bekliyoruz. Sevgi, saygı ve hoşgörüyü eksik etmemelerini diliyoruz. Sadece iyi günlerde değil, zor günlerde de birbirlerine destek olup yardımcı ve anlayışlı olmalarını diliyoruz. Bu vesile ile buraya katılan bütün misafirlere de teşekkür ediyorum. Allah mesut etsin."

Nikahların kıyılmasının ardından çiftlere, toplu nikaha sponsor olan kuyumcu ve pastaneler hediyelerini verdi. Pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından nikah töreni sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Törenden detaylar

-Çiftlerden detaylar

-Nikahların kıyılması

-Pata kesilmesi

-Terbrikler

-Bülent Kantarcı'nın konuşması

Süre: (7.23) Boyut: (827 MB) Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) =================================== Hint keneviri operasyonunda 2 gözaltı Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, bahçeye ve saksılar içine ekilmiş 736 kök Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiğini öğrendiği Yağcılar Mahallesi'ndeki bir eve bu sabah operasyon yaptı. Evin bahçesinde 736 kök Hint keneviri, ayrıca da 15 kök kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. A.C. ve E.D., gözaltına alındı. Zanlıların her ikisinin de adam öldürmekten sabıkalı olduğu belirlendi. A.C. ve E.D.'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Jandarma ekiplerinin hink kenevirlerini sökme anı görüntüleri Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) =====================================- Evlenecek çiftlerin 08.08.2018 çılgınlığı Denizli'nin merkez ilçeleri Pamukkale ve Merkezefendi'de 8 Ağustos 2018 tarihinde evlenmek için toplam 86 çift nikah masasına oturdu. Nikah salonlarında yoğunluk yaşanırken neredeyse 10 dakikada bir nikah kıyıldı.

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde, 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyenler hikah salonlarında yoğunluğa neden oldu. Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 06.06.2016 ve 07.07.2017'de olduğu gibi bu yıl da 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. İki belediyenin nikah salonlarında gün boyunca 86 çiftin nikahları peş peşe kıyıldı. Bugün evlenen çiftlerden Yunus Çakır, eşine de nikah sonrası sürpriz doğum günü hazırladı. Eşi Hatice Çakır'ın doğum günü olan 08.08.2018 tarihini aynı zamanda nikah tarihi olarak da seçen Yunus Çakır, "Eşimin doğum günü olan 8 Ağustos. Bugünün daha da özel olması için nikah tarihimizi de bugüne denk getirdik" dedi. Öznur-Kenan Günyılmaz çifti ise, nikahları için unutulmayacak özel bir gün olması nedeniyle 08.08.2018 tarihini tercih ettiklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Evlenen çiftlerden nikahta görüntü -Nikah salonundaki yoğunluktan görüntü -Doğum günü kutlamasından görüntü -Evlenen çiftlerden Yunus Çakır ile röp. -Evlenen Öznur-Kenan Günyılmaz çifti ile röp.