DHA YURT BÜLTENİ 13

Rahip Brunson'ın avukatından mahkemeye ikinci itiraz (EK)

1)ABD MASLAHATGÜZARI, BRONSON'UN EVİNDE ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u ziyaret etmek için evine geldi. Polisin önlem aldığı sokakta Hovenier'in Bronsun çiftinin evindeki ziyareti sürüyor. Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) ======================================================== 2)KIRMIZI LİSTEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, ŞEHİT ÖĞRETMENİN AİLESİ: ACIMIZ DİNMEDİ TUNCELİ'de öldürülen 'kırmızı listedeki' teröristlerden 'Atakan- Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın, 24 yıl önce şehit ettiği 6 öğretmenden Antalyalı Metin Kaynar'ın annesi Kıymet ve babası Osman Kaynar, "24 yıl geçti, acımız hiç dinmedi. Metin'imi şehit eden teröristin öldürülmesi biraz olsa da içimizi rahatlattı" dedi. Tunceli'nin Pülümür kırsalında geçen pazar günü bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri hava operasyonu düzenledi. Operasyonda PKK'lı 10 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristler arasında 'kırmızı liste'de bulunan ve başına 4 milyon TL ödül konulan 'Atakan-Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu belirlendi. İbrahim Çoban'ın, 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesindeki okul lojmanında kalan Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova nüfusuna kayıtlı Metin Kaynar'ın da bulunduğu 6 öğretmen ve 9 korucunun şehit edildiği olayın sorumlularından olduğu belirlendi.

'ACIMIZ HALEN TAZE'

Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde oturan babası Osman Kaynar (91) ve annesi Zeynep Şen (78), acılarının halen taze olduğunu söyledi. Oğlunun 24 yıl önce şehit olduğunu belirten Osman Kaynar, "24 yıl geçti. Metin'imi şehit eden teröristin öldürülmesi biraz da olsa içimizi rahatlattı" dedi.

'ARABASINA SARILIP AĞLIYORUM'

Oğlunun cana yakın, insancıl biri olduğunu anlatan Osman Kaynar, "Yanına uğramadığı insan olmazdı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Böylece kendimizi avutuyoruz. Kendisi Bozova'da okudu, Korkuteli Lisesi'nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü bitirdi. İmtihanı vererek Tunceli'ye tayin ettiler. Darıkent beldesinde görev yaparken şehit edildi. Kendisi bir otomobil alarak bizlere bıraktı. Ben kullanıyordum" dedi.

'HEPSİNİ DUVAR DİBİNE DİZİP ŞEHİT ETMİŞLER'

Oğlunu hatırladıkça kendisine bıraktığı arabaya sarılıp ağladığını Osman Kaynar, olay gününü ise şöyle anlattı:

"11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece. Ertesi gün okul açılıyordu. Samimi olduğu arkadaşlarıyla birlikte oturuyorlarmış. Okulların açılacağı gece sağlık memuru da yanlarına geliyor. Kapıyı çalıyor. Kapıyı açıyorlar. Arkasından 5- 6 kişi beraber gelmiş. Sağlık memuru hemen kenara çekiliyor. Oğlumu ve arkadaşları evin önündeki boşluğa çıkarıyorlar. Metin ve diğer 5 öğretmeni duvarın dibine dizerek ateş etmişler. Hepsini şehit etmişler."

'24 YIL GEÇTİ, HALEN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Oğlunu şehit eden teröristin fotoğrafını gördüğünü de belirten Osman Kaynar, "Oğlum artık geriye gelmeyecek. O terörist 24 yıl sonra yakalanmış ve öldürülmüş. Ölüm artık bana acı geliyor. Allah onların belalarını versin diyorum. Allah onları daha da beter etsin diyorum. Biraz içimiz rahatladı, o da cezasını çekti. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 24 sene geçti ama ne kadar zaman geçerse geçsin devamlı Metin'in geleceğini düşünüyoruz. Mukadderat diyelim. Teröristin öldürülmesi acımızı biraz olsun rahatlattı" diye konuştu.

'ACIMIZ HİÇ DİNMEDİ'

Anne Kıymet Kaynar ise acısının hiç dinmediğini söyledi. "Metin'imizle her zaman her zaman gurur duyuyorum" diyen Kıymet Kaynar, "O belasını buldu. Artık Metin'im rahat uyuyacak" dedi.Osman ve Kıymet Kaynar, teröristin öldürüldüğünü öğrendikten sonra çocuklarının mezarını ziyaret ederek dua etti.

Görüntü Dökümü

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- Anne Kıymet ve baba Osman Kaynar

- Röp: Osman Kaynar

- Röp: Kıymet Kaynar

- Metin Kaynar'ın fotoğrafı

- Fotoğrafa sarılmaları

- Anne ve babanın mezarı ziyaret etmeleri Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA) =======================================================

3)BANDIRMA LİMAN BAŞKANI AY, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde evinde ölü bulunan Liman Başkanı Bahadır Ay (52) memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazesi yakınları tarafından Bandırma'dan Eskişehir'e getirilen Bahadır Ay için öğleyin Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Bahadır Ay'ın annesi Hasibe Ay, eşi Nazan Ay, kızı Öykü Ay, kız kardeşi Bahar Bayraç, yakınları, çalışma arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Bahadır Ay, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninin yapıldığı caminin

-Tabutun önünde bekleyen yakınlarının,

-Cenaze namazından,

-Tabutun omuzlrda taşınarak cenaza aracına götürülmesi,

-Ölen Bahadır Ay'ın fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA ======================================================= 4)ŞIRNAK GAZİSİ EVLENDİ HATAY’ın İskenderun ilçesinde Şırnak gazisi Abdulsamet Delioğlu, gönlünü kaptırdığı Fazilet Satu ile dünyaevine girdi.

2015 yılında Şırnak Silopi de görevliyken operasyon sırasında meydana gelen patlamada yaralanan Gazi Abdulselam Delioğlu, sağ kolunu kaybetti. Delioğlu, tedavisinin ardından evlilik planı yaptığı Fazilet Satu ile evlendi. İskenderun Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen törende çiftin nikahını Belediye Başkanı Seyfi Dingil kıydı. Nikah sonrası Silopi Gazisi Delioğlu,

öOperasyon sırasında yaraladım ve kolumu kaybettim. Bu ülkeye canımız feda olsun bundan sonra hayatımı eşimle birlikte yaşayacağım dedi. Nikah sonrası Belediye Başkanı Seyfi Dingil genç çifte kahve fincanı hediye etti. Görüntü Dökümü

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- Nikah masasındaki gazi ve eşi

- Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in nikah kıyması

- Çiftlere hediyelerini vermesi

- Damat ve gelin ile röp.

SÜRE:03'02" BOYUT:132 MB Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ==================================================== 5)UYUŞTURUCU SATICILARININ SİLAHLI KAVGASI: SOKAKTAKİ ÇOCUK VE 3 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri sokakta oynayan çocuk, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şığ Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada peş peşe açılan tüfekten çıkan saçmalarla Bekir Y., İhsan Y. ve Ali K. ile sokakta oynayan Mehmet Emek (8) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi oluğu belirtildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

- Sağlık ekiplerinin ambulansta yaralıya müdahale etmesi

- Polis vatandaşlardan bilgi alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 382 MB ==================================================== 6)POLİSLER KURBAN SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki satıcılara telefon dolandırıcılığı ve sahte paraya karşı uygulamalı olarak uyardı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki hayvan pazarında vatandaşları ve kurban satıcılarını sahte para, telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, broşür dağıttı. Kurbanlık satıcıları sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirildi. Banknotlar üzerinde bulunan güvenlik özellikleri, bu özelliklerin kısaca açıklaması, sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, gerçek para üzerinden kurban satışı yapanlara anlatıldı. Ayrıca yapılan uygulama esnasında kurban pazar yerlerindeki kurban satışı yapan vatandaşlara da dolandırıcılık olayları ile ilgili hazırlanan broşürlerden verildi.

Görüntü Dökümü-HD

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-Polislerin hayvan pazarında gezmesi

-Polislerin satıcıları ve vatandaşları uyarması

-Hayvanlardan detay

-Kurban satıcısı ile röportaj (SÜRE: 02.11 Dk) (BOYUT: 246 MB) Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) ======================================================= 7)ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DÜZCE'de, borç verdiği kişiyi otomobil içinde tüfekle vurarak öldüren Mustafa Ünal çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Dün, Düzce'nin Esentepe Köyü yolunda meydana gelen olayda borç verdiği Mithat Yılmaz'ı otomobil içerisinde tüfekle vurarak öldüren Mustafa Ünal, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ünal jandarmadaki sorgusunda Mithat Yılmaz'ı borcunu ödememesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ünal jandarmadaki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Önlem alan jandarma ekipleri Mustafa Ünal'a çelik yelek giydirdi. Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilirken görüntüsü