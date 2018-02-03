DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BAKAN AFRİN ŞEHİDİNİN TAZİYE EVİNDE Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Afrin'de şehit düşen ancak naaşı henüz Kayseri'ye getirilemeyen 1. Komando Tugayında görevli piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı'nın Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesindeki Sanat Apartmanın 4.katındaki taziye evini ziyaret etti. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Ak Parti il başkanı Cahit Özden'in eşlik ettiği bakan Özhaseki'nin şehit evine yaptığı taziye ziyaretine medya mensupları alınmadı.' Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Bakan Özhaseki'nin taziye evine gelişi

-Bakanın taziye evinin içindeki fotoğrafları

-Genel detay (Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2 dk / 137MB ====================================================== (GENİŞ HABER)

2)ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ AFRİN'DE ŞEHİT OLDU TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu. Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Uzman Çavuş Ali Yılmaz, şehit oldu. Şehidin Isparta merkez Batıkent Mahallesi Oğuz Sitesi'nde oturan babası Hilmi ve annesi Emine Yılmaz'a şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Haberin duyulmasının ardından akrabalar ve komşular da ailenin evine geldi. Şehidin baba evinin bulunduğu binaya ve önündeki sokağa Türk bayrakları asıldı. Isparta Belediyesi tarafından baba evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Askeri yetkililerin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de şehidin evine geldi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın da şehidin baba evine gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olan ve 2015 yılında TSK'ya katıldığı belirtilen şehit Ali Yılmaz'ın Bingöl'de görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı kaydedildi. Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi nüfusuna kayıtlı şehidin, babasının Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalıştığı, annesinin ev kadını olduğu ve lise çağında 1 erkek kardeşi bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ========================================================== 3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN POSTERİNİ İNDİRDİ, GÖZALTINA ALINDI BOLU Belediyesi binasında Atatürk posterinin yanında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini iplerini keserek indirdiği iddia edilen N.Y. gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.Y. isimli bir kişi, Bolu Belediyesi binasında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ebattaki posterinin iplerini kesmeye başladı. Çevredekiler polise ihbarda bulundu. N.Y. Erdoğan’ın posterinin yanında bulunan Atatürk posterini kastederek, “Atamın posterine zarar veriyor muyum? Atama saygım sonsuzö diye bağırarak Erdoğan'ın posterini iplerini keserek düşürdü. İşsiz olması nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen N.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

----------------------

- Saldırganın gözaltına alınması

-Polis aracına bindirilmesi

Süre: 00.16 Boyut: 3 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) ======================================================= 4)SAMSUN'DA KAYIP 2 İŞÇİ, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU SAMSUN'da dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan boyacı Nurettin Oruç (66) ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir (55), çalıştıkları binanın asansör boşluğunda ölü bulundu. İşçilerin, asansör halatının kopması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacı Nurettin Oruç ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir'den haber alamayan aileleri, polise başvurdu. İşçileri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Oruç ve Özdemir'in en son çalıştıkları binaya geldi. Binada araştırma yapan ekipler, asansör boşluğunda işçilerin cansız bedenine ulaştı.

İşçilerin, asansörle çıktıkları dördüncü kattan asansör halatının kopması sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Nurettin Oruç ve Reşat Özdemir'in cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü (HD)

----------------------

-Olay yerinden detaylar

-Cesetlerin cenaze aracına konulması

-Reşat Özdemir'in fotoğrafı

-Nurettin Oruç'un fotoğrafı (Süre: 01.37 dk) - (Boyut: 182.27 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) =================================================== 5)AYDINLILAR ATATÜRK'Ü 87. KEZ KARŞILADI ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931 tarihinde trenle Aydın Garı'na gelişinin 87. yıldönümü, törenlerle kutlandı. Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 87. yıl dönümü nedeniyle ilk tören, Aydın Valiliği önünde Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tren Garı'na öğrencilerin oluşturduğu kortejle gelindi. Tren Gar'ındaki Atatürk'ü karşılama törenine; MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. TEMSİLİ KARŞILAMA YAPILDI Atatürk'ün Aydın'a gelişinin yıl dönümü için İzmir'den gelen ve balonlar ile bayrakla süslenmiş trenin önüne Atatürk portresi asıldı. Siren sesiyle gara yanaşan terenden temsili olarak iki öğrenci, ellerinde Atatürk portresiyle indi. Öğrenciler alkışlarla karşılandı. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri Türk Bayrağı'nı Vali Yardımcısı Abdullah Arslan'a takdim etti. Arslan ise kendisine verilen bayrağı öperek aldı. Vali Yardımcısı Arslan, "Gençler bu bayrağı sizlerden teslim alıyorum. Bağımsızlığımızın sembolü olan bu bayrağı, daima yükseklerde dalgalandıracağız. 87 yıl önceki gibi Ata'mızın gelişini aynı heyecanla karşılıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, halk oyunları sergiledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Çelenk sunma töreni

- Tren Garında temsili karşılama ve genel

- Abdullah Arslan'ın konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ======================================================= 6)YERLİ OTOMOBİL İÇİN MART AYININ SONUNDA ŞİRKET KURULACAK BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yerli otomobil üretimi için kurulan ortak girişim grubunun Mart ayının sonunda şirket kuracağını açıkladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nin Türkiye İstişare toplantılarının 8'incisi 'Otomotivde Vizyonumuz Made In Turkey' başlığıyla Sakarya'da düzenlendi. Sakarya Şube binasında MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı programda BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Okan Üniversitesi Enerji Sistemler Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Tuncay, konuşmacı olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl Kasım ayında açıklanan yerli otomobil ortak girişim grubunda yer alan BMC'nin patronu Ethem Sancak, yerli otomobil üretimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ortak girişimin çalışmalarını anlatan Sancak, "Yaptığımız planlamaya göre Mart'ın sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteği var. Devletimizin büyük desteği var. Cumhurbaşkanımız zaten ilan etmişti, külliyede bu konuyla ilgili bir o da denetim kurdu. Bizi denetliyor zaten, çok şükür her şeyi denetlediği gibi, bizi de denetliyor. Çünkü bu Türkiye'nin uluslararası alanda bayrak göstermesi hareketi. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey, bir de bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak. Sorunu sadece bir araba olarak düşünmemiz lazım. Çeşitli boyutları var. Bir sektör insanlığın gittiği bir alan, yapay zeka, teknoloji, yazılım, bunların hepsi bir araya gelecek. İşte Türkiye bu adımla buraya adım atıyor" dedi. 'HALK BİZE PARASINI VERİR'

Ethem Sancak, yerli otomobil üretiminin finansmanına ilişkin de, "Biz finansmanından korkmuyoruz. Biz bunu düzgün anlattığımız zaman bu halk bunun finansmanını üstlenir. Biz son kuruşumuza kadar vereceğiz. Paramız bittiği zaman döneceğiz, halka diyeceğiz ki, bak bu kadar para lazım, bizim paramız bitti. Bu halk bize fazlasını verir" ifadelerini kullandı. Sancak, yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesi taleplerine ilişkin de, "Bana sorarlarsa ben Sakarya'da olmasını isterim. Sakarya lehine lobi yapacağım, benim bütün her şeyim Sakarya'da" diye konuştu. 'SAVUNMA SANAYİ İŞİNE GİRDİM' Soru-cevap şeklinde devam eden programda Ethem Sancak, "İşe girdik, Allah yardım etti, girişimci olduk. Sağlık sektörüne girdik, onun da en büyük bileşeni olduk. Fakat değişme sürecinde Allah, Tayyip Erdoğan diye bir adam çıkardı önüme. Teoride dinimi öğrenmeye çalışırken, pratik uygulamasını gördüm. Bu bir şanstır. Çünkü şu andaki Müslamanların yaşantısına baksaydım, çok zor dönerdim dinime. İslami teorileri öğrenince bir de somut örneğini görünce karşımda Allah'a şükür o hızla 7 kere hacca gittim. Şimdi iyi bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Şimdi o da dik duruyordu. Emperyalizme karşı, yağmacılara karşı, mazlum milletlerin hak ve hukukları için dik duruyordu. Bu millette ona 'Dik dur eğilme, bu millet seninle' diyordu. Fakat hamasi bir nutukla dik durulmaz. Eğer savunma sanayiniz yoksa, dik duramazsınız. Onun için bütün işleri sattım, sağlık sektöründe ne işim varsa sattım. Aileden benimle bu yolculuğa çıkmaktan çekinenlere de paralarını verdim ve savunma sanayi işine girdim" dedi.