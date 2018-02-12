DHA YURT BÜLTENİ-14

Afrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adeti, bugün düzenlenen törenin ardından Arfin’de operasyona katılan Mehmetçiklere gönderildi. MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası’nda düzenlenen törene Vali M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Zakai Tufan, yöneticiler ve işçiler katıldı. Tören işçilerinin ellerindeki MPT-76 tüfekleriyle sık sık havaya ateş açmaları ve bölücü örgütü PKK aleyhinde slogan atmalarıyla başladı. Burada konuşan Vali Haktankaçmaz, “Millet olarak kenetlendiğimiz milli duygularımızın kabardığı bir dönemden geçiyoruz. Afrin'de kahraman güvenlik güçlerimiz ülkemizin, devletimizin milletimizin bizlerin güvenliği için orada kahramanca terör örgütlerine karşı çarpışıyorlar. 80 milyonun her bir ferdi farklı farklı kulvarlarda, farklı şekillerde ve oradaki mücadeleye destek oluyor. Kimisi yaşlı annelerimiz, ninelerimiz hocalarımız duaları ile destek oluyorlar. Bugün MKE Silah Fabrikası olarak orada çarpışan kahramanların en büyük yardımcısı gurur kaynağı üretilen Milli Piyade Silahlarımızın teslim töreni için buradayız” dedi. Silah Fabrikası Müdürü Oçakcıoğlu da, bugüne kadarMPT-76 tüfeğinden Mehmetçik için toplam 11 bin adet silah gönderildiğini ve Mart ayı içinde de 5 bin adet daha gönderileceğini söyledi. Daha sonra işçiler MPT-76 silahları ile havaya ateş açtı ve duaların ardından TIR’lara yüklenen 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği Afrin’e gitmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-MKEK işçileri ve tırlar dan görüntü

-Silah fabrikası müdürü Mehmet oçakcıoğlunun konuşması

-Vali Mehmet İlker haktankaçmaz konuşması

-Tırlar önünde toplu fotoğraf ve silahlarla havaya ateş açılması

-Dua edilmesi

-Tırların fabrikadar çıkışı uğurlanması Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) ========================================== Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kayınpederini yaraladı Kars'ta yaşayan Ruhşan Eşit, sokak ortasında park halindeki araç içerisinde av tüfeği ile boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınpederine ateş açtı. Vücuduna 12 saçma isabet eden bir çocuk annesi 19 yaşındaki Gizem Eşit, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Vilayet Çiftçi'ye ait park halindeki 36 FF 299 plakalı araç içerisinde Gizem Eşit ve boşanma aşamasındaki eşi Ruhşan Eşit arasında tartışma çıktı. Yanında av tüfeği bulunan Ruhşat Eşit, karısına ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan cani koca av tüfeğini atarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızını Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gizem Eşit yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, baba Çifti ise ameliyata alındı. Polis, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridine alarak inceleme çalışması başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Boşanma aşamasındaki karısını öldüren, Ruhşan Eşit ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüleri

-Polis ve ambulans görüntüleri

-Ekiplerin olay yeri inceleme görüntüleri

-Olayın işlendiği araç ve tüfek detayı

-Vatandaşlar detay

-Vatandaşın olayın sonrasını anlatması (173 MB - 1 DK 33 SN )

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ========================================== Servis midibüsü TIR'a çarpı: 7 işçi yaralı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü TIR'a çarptı. Kazada midibüste bulunan 7 işçi yaralı. Kaza saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Demir yüklü 41 VL 640 plakalı TIR'ın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören Mehmet K. yönetimindeki 41 YN 803 plakalı TIR sürücüsü hızını keserek yavaşlamaya başladı.Bunun üzerine arkasında seyreden Oktay O. yönetimindeki 41 P 0180 plakalı servis midibüsü duramayarak önünde yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Kazada midibüs içerisinde bulunan işçilerden 7'si yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahaleninin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Yoldan çıkan TIR'ın görüntüsü

- Yavaşlayan TIR ve arkadan çarpan midibüsün görüntüsü

- Yaralılardan görüntü

- Ambulans görüntüsü

- Detaylar Haber:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/ DİLOVASI(Kocaeli)(DHA) =========================================== Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Furkan Çoban'ın(26) kullandığı 67 TV 509 plakalı otomobil, Çağdaş İşçioğlu(35) yönetimindeki 67 UG 791 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile Sinem Cebesoy(25) ve Ayçanur İşçioğlu(20) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Cebesoy ve İşçioğlu, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Bu sırada iki sürücü arasında çıkan 'kırmızı ışıkta geçtin' tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kaza anını anlatan sürücülerden Furkan Çoban, kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, diğer araç sürücünün ise kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Araç sürücüleri Furkan Çoban ve Çağdaş İşçioğlu da yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.